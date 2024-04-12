Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

З огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО - це марна справа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі й знищили ТЕС. Та додав, що для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

Глава "Центренерго" раніше вже заявив, що енергетики вже знають орієнтовні терміни, необхідні для відновлення Трипільської ТЕС, але назвати їх поки що не можуть.

"Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

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Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.