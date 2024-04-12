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Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

тес,українка,трипільська

З огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО - це марна справа.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Голос Америки, про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі й знищили ТЕС. Та додав,  що для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

Глава "Центренерго" раніше вже заявив, що енергетики вже знають орієнтовні терміни, необхідні для відновлення Трипільської ТЕС, але назвати їх поки що не можуть.

 "Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були Patriot

Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Автор: 

ТЕС (917) електроенергія (6192) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+8
Не Наєв а Наєм. Це різні захисники...
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12.04.2024 07:22
+4
🧐. Порошенко!
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12.04.2024 07:03
+4
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12.04.2024 07:17
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Так Наєв там все захистив за 6 мільярдів. В нього спитайте з найвиличнівШИВШивим .
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12.04.2024 06:51 Відповісти
Не Наєв а Наєм. Це різні захисники...
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12.04.2024 07:22 Відповісти
Переплутав перепрошую за Наєва дійсно помилка.
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12.04.2024 08:29 Відповісти
пуштун вже класично відбрехався що не мав відповідати за охорону тец... я не я і хата не моя...
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12.04.2024 08:59 Відповісти
пісьдун, а не пуштун...
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12.04.2024 09:14 Відповісти
Так розповідали ж що вона захищена на 100%. Хто спи₴див гроші на захист?
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12.04.2024 06:53 Відповісти
🧐. Порошенко!
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12.04.2024 07:03 Відповісти
ну а хто ж ще! тільки він!
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12.04.2024 07:13 Відповісти
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12.04.2024 07:49 Відповісти
при цьому кагалу зрадників, нічого не варто відновлювати
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12.04.2024 07:12 Відповісти
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12.04.2024 07:17 Відповісти
Без розстрілу освоювачів коштів "на захист", кіна не буде...
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12.04.2024 07:24 Відповісти
Дилетантский комментарий, но тем не менее. Мы вот бронетехнику защищаем всякими экранами, чтобы подрыв шел на расстоянии, а нельзя было возле ТЭЦ установить экраны, не знаю там из чего, из арматуры сварной, чтобы ракета взрывалась не в здании? Ну это явно дешевле бы было ремонтировать
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12.04.2024 07:29 Відповісти
Якраз екрани це фігня. На ракету є інша ракета. Ефективнішого ніж про ще ніхто не вигадав. Електростанції мають стояти в горах і під землею для повної безпеки. Ха ха ха.
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12.04.2024 07:45 Відповісти
Ваш коментар якраз дійсно делитантський. А людина в статті все вірно написала. Єдиний захист подібних об'єтів - це припинення бойових дій
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12.04.2024 08:54 Відповісти
Прекращение военных действий это понятно, а реальнее если смотреть, почему подрыв ракеты в 25 метрах от цели не способен защитить частично хотя бы? Или подрыв не произойдет и ракета пробьет арматуру? Ракета же фугасного действия, там главное взрывная волна
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12.04.2024 09:10 Відповісти
Будувати "екрани" заввишки 20-30-50 метрів? А ЛЕП? А трансформатори? Кожен турбогенератор має підшипники ковзання, які змащуються турбінною оливою, наприклад ТП-30. У системі змащування одного турбогенератора може бути декілька тон оливи. Це все добряче горить навіть від уламків. Я розумію, що людям хочеться "чарівну пілюлю", щоб - клац - і все гарантовано захищено. Це все не реально. Тим більше враховуючи кінетичну енергію ракети і якщо вона вибухне не одразу після торкання екрану - це все до одного місця. В Іраку США в 1991-му році бетенобійними ракетами знищували командні центри Садама та бетонні ангари пробивалися наскрізь, де Ірак ховав літаки. Цілі багатоповерхівки складаються, як карткові будиночки при влучання ракеті
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12.04.2024 09:27 Відповісти
що, не витримали?)))
От мені цікаво, пропонує будувати конфайнмет, який буде закривати ТЕС разом з трубами, чи все ж таки труби будуть з нього стирчати?
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12.04.2024 11:30 Відповісти
Я ж кажу. Побудувати між двома або трьома горами. Зверху над трубами наварити мангал. Що не зрозумілого? Навіщо те ппо. Ха ха ха.
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12.04.2024 11:53 Відповісти
начебто смішно, але насправді сумно. Бо, я бачу, кількість войовничих прихильників "прастих рєшєній" з 19-го року не сильно зменшилась.
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12.04.2024 12:23 Відповісти
Невже хоч у когось промайнула нормальна думка? Через 10 років війни. Як взагалі можна щось в країні планувати, будувати робити прогнози, який може бути бізнес без в першу чергу оборони. Без солдата. Вся діяльність цивільних нічого не варта без роботи солдата. Толку з відновлення електростанції якщо нема ППО. Без солдата зливайте воду. Ха ха ха.
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12.04.2024 07:52 Відповісти
Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб'єктів та фортифікацій, - Шкіль.

наприкінці каденції, з'ясувалося, що президент у нас, і зе!лох і зе!тряпка.
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12.04.2024 08:01 Відповісти
кончіта він дЄрмаківська, а зебіли- це клінічні ідіоти.
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12.04.2024 09:18 Відповісти
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12.04.2024 09:04 Відповісти
Що за хєрня? Ніяких "надзвукових балістичних ракет" по станції не летіло. А були звичайні крилаті Х-101, які банально про*бали, бо вже є нестача засобів ППО, поки наш найвеличніший "потужно" веде перемовини про "гарантії безпеки"
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12.04.2024 09:25 Відповісти
ви що таке про лпідора писати? він вже підписав 10500 гарантій безпеки! скоро навіть з пінгвінами підпише
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12.04.2024 09:33 Відповісти
дайте наєму ще 10 млрд. оречі, коли це лисе ***** буде давати звіт куди дів бабло попереднє? коли його арештують?
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12.04.2024 09:32 Відповісти
Так и в принципе угольную генерацию без запасов угля! Т.е. Донбасс сдают! Неликвиды бомбят, и за деньги Европы ДЕТЕК строит новые генерирующие мощьностьи ( думаю газовые) будут рассказывать, как выгоден Украине кацапстанский газ!
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12.04.2024 10:28 Відповісти
 
 