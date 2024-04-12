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США разом з партнерами шукають додаткові засоби ППО для захисту об’єктів енергетики України, - Пентагон

патрік,райдер

Пентагон, не чекаючи рішення Конгресу, хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об’єктів енергетики від атак РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

"Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять", - сказав Райдер.

Він додав, що міністерство оборони США продовжує "тісно консультуватися з міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони".

"Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому фронті. Але знову ж таки, найважливіше, що ми можемо зробити зараз, з погляду національної безпеки США, це ухвалити додаткове фінансування", - заявив Пет Райдер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше ППО для захисту енергетики, Конгрес має ухвалити законопроєкт щодо допомоги, - Білий дім

Автор: 

ППО (3183) Пентагон (1421) Україна (5887)


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Топ коментарі
+17
- Над ччем вы сейчас работаете?
- Да так... Ищем..
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12.04.2024 07:11
+17
США - страна производитель, ищет по всему миру свою продукцию.
Не иголки...
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12.04.2024 07:14
+10
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С Маршак)
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12.04.2024 07:06
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С Маршак)
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12.04.2024 07:06 Відповісти
Не можуть знайти завод Артема посередині Києва.
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12.04.2024 08:41 Відповісти
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12.04.2024 07:09 Відповісти
- Над ччем вы сейчас работаете?
- Да так... Ищем..
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12.04.2024 07:11 Відповісти
Без Шерлока Холмса тут не обойтись...
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12.04.2024 07:13 Відповісти
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12.04.2024 07:13 Відповісти
А в кладовки заглядали, шукачі?
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12.04.2024 07:13 Відповісти
В очі Зе загляньте....
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12.04.2024 08:42 Відповісти
США - страна производитель, ищет по всему миру свою продукцию.
Не иголки...
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12.04.2024 07:14 Відповісти
Етап глибокої стурбованості пройдений, почався етап пошуків.
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12.04.2024 07:15 Відповісти
Как то все постфактум происходит, так войну не выиграть.
Видимо ***** их сильно напугал каким нибудь ядерным ударом за поставку вооружений.
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12.04.2024 07:19 Відповісти
Так налякав, що вони вимушені в нього уран купувати для своїх АЕС. Вся ця історія з наляканістю нагадаємо гру в піддавки.
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12.04.2024 07:37 Відповісти
Дивно,що хтось шукає для України, а забули,що передали уже на захист енергетики України, а вийшло що на захист тільки 2 міст. Може досить когось звинувачувати, просто знімайте ППО з столиці, там усе функціонує
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12.04.2024 07:19 Відповісти
Та ви що? Так значить це бажання українців помирати в Дніпрі,Запоріжжя, Одеса а Київ тільки цікавить якість повітря? Зайдіть на коменти Кличко, там уся цінність столиці, як окремої держави. Вам перестати бути подоляками і зеботами,бо ваше похмілля занадто криваве.
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12.04.2024 08:18 Відповісти
7 батарей Петріот прикривали літак ху-йла під час візиту в ОАЕ.
Може там глянуть?...
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12.04.2024 07:20 Відповісти
Так Петріоти ж є - шо іх шукати - немає сили волі надати
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12.04.2024 07:21 Відповісти
знайдуть, коли захищати не буде що...чи не шмигаль казав три тижні тому що 80% потужностів вже нема
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12.04.2024 07:21 Відповісти
Теплової генерації. Після Трипільської ТЕС швидше за все вже нема 100% Залишилось трохи атомної, гідро і + ті крихти які виробляють ТЕЦ в містах.
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12.04.2024 07:39 Відповісти
******* можно хоть и 200 %уничтоженно,главное с дезой не перебрать
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12.04.2024 08:51 Відповісти
добре що хоч хтось має уяву про проблему, я маю на увазі Вас. бо більшість навіть не уявляє про цю проблему. але хочу зауважити, я писав про 80 % які вже були після атаки на Ладижин, а це 3 тижні тому
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12.04.2024 21:19 Відповісти
Потужні консультації позбивають всі ракети.
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12.04.2024 07:37 Відповісти
Ну що ж... Тепер їх залишилось не так багато. Може і знайдуть
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12.04.2024 07:38 Відповісти
Лицемірство і брехня.
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12.04.2024 07:39 Відповісти
Ищет причины, чтобы не давать.
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12.04.2024 07:40 Відповісти
Якщо кацапи продовжать в тому ж темпі то о до повного колапсу всієї цивільної інфраструктури у нас пару місяців. Раджу всім шукати варіанти як повивозили сім'ї закордон
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12.04.2024 07:48 Відповісти
А чому пару місяців? Якщо у нас дійсно закінчилися ракети для петріот, то це питання лічених тижнів.
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12.04.2024 07:57 Відповісти
Шукають вони, млять. Шо, забули як SAP відкривати? Там записано, де і що стоїть, ідіоти.
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12.04.2024 07:50 Відповісти
Є ше старенького в загашниках - в США 4млн касетних снарядів - вони підписали конвенцію іх не приміняти а передати Украіні не хочуть
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12.04.2024 07:57 Відповісти
Ресурси на Захід і не перестали текти... їх можна продавати в любих кількостях просто з дисконтом... послухайте що ******* в їх пресі про санкції....

що головна проблема в ліміті цін на нафту.. це те що вони продають в обхід санкцій та так звану відмиту нафту ... а не продають її західним компаніям по ціні 60$ ... це типу потужне досягнення.... а виглядає як просто спосіб заробити на війні отримавши ресурси з дисконтом...

Коли совок валили скинули ціни вниз і тримали довгий час... а не продай з дисконтом і спокійно собі вбивай українців... а ми ще будемо забороняти бити по нефтянці...

чесно нагадує період голодомору, коли тут люди вмирали а західний світ купляв пшеницю в совка...
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12.04.2024 09:04 Відповісти
Підказка: на складах у себе не пробували дивитися?
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12.04.2024 07:55 Відповісти
Неужели кто-то ещё эту х@рню ещё принимают за чистую монету? США НЕ ХОТЯТ помогать Украине. Они и раньше по ложечке давали оружие, только чтобы война быстро не закончилась победой паРаши. Теперь видимо решили что линию фронта надо бы подвинуть ещё дальше в сторону свободной Украины. Вот и "корректируют" ситуацию. А при этом лицемерно говорят что дескать ищут оружие...
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12.04.2024 08:02 Відповісти
Уже принято решение о полномасштабном ленд-лизе. ***** просто выталкивали на масштабное преступление-картинку.
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12.04.2024 08:11 Відповісти
а знищений Марік, Авдіївка, Мар'їнка - цього замало для гарної картинки? А прильоти по Києву, Одесі, Дніпру, Запоріжжю тощо - не достатньо ? Щоденна руйнація Харківа ?? Каховська ГЕС ??
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12.04.2024 08:37 Відповісти
Для американського наріду замало
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12.04.2024 09:09 Відповісти
здається, що не в ньому і не в цьому справа... а де що інше ...
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12.04.2024 09:12 Відповісти
Навіть вся зброя яка мала бути до контрнаступу до цього часу ще не прийшла...

https://www.youtube.com/watch?v=ZgM9ETtKC-0
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12.04.2024 09:07 Відповісти
Треба поставити ТЕЦ на Хрещатику
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12.04.2024 08:08 Відповісти
Зняти ППО з канадського кордону!
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12.04.2024 08:20 Відповісти
серйозно? так у вас на складах всього *****. багато хто вважав америку світовим лідером, а виявилося що це сцикуняри ще ті....
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12.04.2024 09:28 Відповісти
 
 