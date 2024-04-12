США разом з партнерами шукають додаткові засоби ППО для захисту об’єктів енергетики України, - Пентагон
Пентагон, не чекаючи рішення Конгресу, хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об’єктів енергетики від атак РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.
"Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять", - сказав Райдер.
Він додав, що міністерство оборони США продовжує "тісно консультуватися з міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони".
"Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому фронті. Але знову ж таки, найважливіше, що ми можемо зробити зараз, з погляду національної безпеки США, це ухвалити додаткове фінансування", - заявив Пет Райдер.
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Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...
(С Маршак)
- Да так... Ищем..
Не иголки...
Видимо ***** их сильно напугал каким нибудь ядерным ударом за поставку вооружений.
Може там глянуть?...
що головна проблема в ліміті цін на нафту.. це те що вони продають в обхід санкцій та так звану відмиту нафту ... а не продають її західним компаніям по ціні 60$ ... це типу потужне досягнення.... а виглядає як просто спосіб заробити на війні отримавши ресурси з дисконтом...
Коли совок валили скинули ціни вниз і тримали довгий час... а не продай з дисконтом і спокійно собі вбивай українців... а ми ще будемо забороняти бити по нефтянці...
чесно нагадує період голодомору, коли тут люди вмирали а західний світ купляв пшеницю в совка...
https://www.youtube.com/watch?v=ZgM9ETtKC-0