Вночі Росія атакувала 17 ударними БпЛА, ППО знищила 16 "шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 12 квітня противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар12.04.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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