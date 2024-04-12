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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 451 730 осіб (+840 за добу), 7146 танків, 11 486 артсистем, 13 698 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 451 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько  451730 (+840) осіб,
  • танків ‒ 7146 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13698 (+19) од,
  • артилерійських систем – 11486 (+34) од,
  • РСЗВ – 1042 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 755 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),
  • крилаті ракети  ‒ 2087 (+18),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1888 (+6)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожу БРЕМ-1 та танк Т-72. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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З початку року арта 3 000 стволів, логістика 4 000 авто.
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12.04.2024 08:23 Відповісти
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12.04.2024 08:33 Відповісти
це, мабуть, дрони. бо снарядів й досі катма...
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12.04.2024 08:44 Відповісти
какая разніца?
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12.04.2024 13:04 Відповісти
Минув 3701! день москальсько-української війни.
112! одиниць техніки та 840 чумардосів.
Арта 34, броня 19, логістика 41.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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12.04.2024 08:58 Відповісти
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12.04.2024 09:00 Відповісти
И шариковское «Желаю, чтобы все»
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12.04.2024 13:22 Відповісти
 
 