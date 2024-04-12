Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 451 730 осіб (+840 за добу), 7146 танків, 11 486 артсистем, 13 698 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 451 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 451730 (+840) осіб,

танків ‒ 7146 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13698 (+19) од,

артилерійських систем – 11486 (+34) од,

РСЗВ – 1042 (+2) од,

засоби ППО ‒ 755 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),

крилаті ракети ‒ 2087 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1888 (+6)

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