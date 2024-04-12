З початку року армія РФ випустила по Україні майже 1000 ракет, - Кислиця

Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вразили цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Реалізуючи свою стратегію знищення, Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб", - зауважив український дипломат.

При цьому він зазначив, що лише у 3% випадків завдаються по позиціях ЗСУ, решта 97% влучають по мирних містах та критично важливій інфраструктурі України, сумарна вибухова потужність цих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн.

Кислиця акцентував, що Росія свідомо обирає цілями своїх атак критично важливі об’єкти енергетики, зокрема пов’язані з виробництвом електроенергії.

"Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вразили цивільну інфраструктуру", - додав він

Лише у березні агресор уразив 80% теплових електростанцій в Україні. Серйозних збитків завдано гідроелектростанціям. Зокрема, 29 березня Росія атакувала Дністровську та Канівську ГЕС, продемонструвавши свій намір повторити катастрофу, яку вони спричинили у червні минулого року підривом Каховської ГЕС.

"Спільним завданням міжнародного співтовариства, не лише України, має стати забезпечення того, щоби такі масштабні екологічні катастрофи більше ніколи не повторилися в Європі", - наголосив Кислиця.

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Представник України при ООН зазначив, що навіть російській пропаганді було важко пояснити, як руйнування українських міст і безладне вбивство українців можна вважати "визволенням братнього народу".

"Їм було важко повторювати брехливу мантру про бомбардування Донбасу протягом 8 років, як приводу для війни на тлі того, що російська армія протягом 2 років наполегливо знищувала все нові й нові міста і села Донбасу. Крім того, надзвичайно важко було уявити, що Росія бореться з неонацизмом, копіюючи всі моделі поведінки нацистського Рейху", - сказав Кислиця.