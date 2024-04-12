Наступні кілька місяців стануть для України важкими через гостру нестачу боєприпасів, прогалини в ППО, - Bloomberg

Через інтенсивні атаки Росії та нестачу військової підтримки з боку союзників Україна перебуває у найуразливішому становищі за більш ніж два роки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зокрема видання зазначає, наразі Україна "перебуває в найуразливішому становищі за більш ніж два роки протистояння" через гостру нестачу боєприпасів і живої сили на 1200-кілометровому фронті, а також прогалини в протиповітряній обороні.

"Ризик полягає в краху української оборони, що може дати Кремлю здійснити наступ. Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадяни вже виснажені війною, особливо у Харкові. Непередбачуваність атак вселяє страх у жителів міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може захопити мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб", – йдеться в матеріалі.

Bloomberg вказує і на значні пошкодження енергетичної інфраструктури України, завдані росіянами.

"Руйнування Трипільської ТЕС за 45 кілометрів на південь від Києва – найбільшого виробника електроенергії в регіоні – ще раз підтвердило вразливість країни перед ракетними ударами", – зазначають журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує війну на виснаження та сподівається на зменшення підтримки України, - Bloomberg

Та підкреслюють, що російські військові мають вдосталь боєприпасів. Крім того, цьогоріч Москва має отримати 6 мільйонів снарядів внаслідок нарощування виробництва і поставок з Ірану та КНДР.

"США не бачать ознак швидкого прориву військ РФ. Але моральний дух України перебуває на низькому рівні", – заявив американський чиновник виданню на умовах анонімності.