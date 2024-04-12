Наступні кілька місяців стануть для України важкими через гостру нестачу боєприпасів, прогалини в ППО, - Bloomberg
Через інтенсивні атаки Росії та нестачу військової підтримки з боку союзників Україна перебуває у найуразливішому становищі за більш ніж два роки війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зокрема видання зазначає, наразі Україна "перебуває в найуразливішому становищі за більш ніж два роки протистояння" через гостру нестачу боєприпасів і живої сили на 1200-кілометровому фронті, а також прогалини в протиповітряній обороні.
"Ризик полягає в краху української оборони, що може дати Кремлю здійснити наступ. Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадяни вже виснажені війною, особливо у Харкові. Непередбачуваність атак вселяє страх у жителів міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може захопити мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб", – йдеться в матеріалі.
Bloomberg вказує і на значні пошкодження енергетичної інфраструктури України, завдані росіянами.
"Руйнування Трипільської ТЕС за 45 кілометрів на південь від Києва – найбільшого виробника електроенергії в регіоні – ще раз підтвердило вразливість країни перед ракетними ударами", – зазначають журналісти.
Та підкреслюють, що російські військові мають вдосталь боєприпасів. Крім того, цьогоріч Москва має отримати 6 мільйонів снарядів внаслідок нарощування виробництва і поставок з Ірану та КНДР.
"США не бачать ознак швидкого прориву військ РФ. Але моральний дух України перебуває на низькому рівні", – заявив американський чиновник виданню на умовах анонімності.
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це просто відмивання грошей... неможливо машзал так залити бетоном щоб ракети не пробили.. хіба такий саркофаг як над ЧАЕС але там роки будівництва іто то тимчасово....
АЕС захищена тим що орки будуть боятись по ній вдарити через реакцію в ЄС... тому перед загрозою радіактивного зараження вони отримають реальні санкції...
Ну і що, що ви були на енергоблоці? Це привід ображати іншу людину, тобто мене? А ви чули про принцип самозахищенності реактора? А про поняття контаймент чули? ******* ядерні реактори типу ВВЕР мають контайнмент. При цьому оболонка розрахована не тільки на зовнішній вплив - наприклад, падіння літака, смерч, ураган чи вибух. Контайнмент витримує внутрішній тиск 5 кг/см2 і зовнішній вплив від ударної хвилі, що створює тиск 30 кПа, і літака, що падає масою 5 тонн. Тобто якщо припустити, що вся подана в реактор вода перетвориться на пару і, як у гігантському чайнику, тиснутиме зсередини на кришку, то оболонка витримає і це колосальний тиск. Таким чином, купол енергоблока знаходиться як би в постійній готовності прийняти удар зсередини. Для цього оболонка виконана з «попередньо напруженого бетону»: металеві троси, натягнуті всередині бетонної оболонки, надають додаткової монолітності конструкції, підвищуючи її стійкість.
я був всередині як на нових блоках так і на старого взірця... тому знаю про натянуті троси і про двері як в сейфі... взагалі брав участь в будівництві нових блоків та обслуговування старих ще навіть будучи студентом...
Друге це ви говорите про нові енергоблоки, а у нас ще працюють старі де простий цех образно говорячи як на ЧАЕС....
Третє машзал де генератор ніх... не захищений... в знищених ТЕС явно видно що удари були також по генераторах...
ну і просто промовчу... хто в темі той знає що є нюанси про те що ви говорите...