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Новини Війна
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Наступні кілька місяців стануть для України важкими через гостру нестачу боєприпасів, прогалини в ППО, - Bloomberg

війна,зсу

Через інтенсивні атаки Росії та нестачу військової підтримки з боку союзників Україна перебуває у найуразливішому становищі за більш ніж два роки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зокрема видання зазначає, наразі Україна "перебуває в найуразливішому становищі за більш ніж два роки протистояння" через гостру нестачу боєприпасів і живої сили на 1200-кілометровому фронті, а також прогалини в протиповітряній обороні.

"Ризик полягає в краху української оборони, що може дати Кремлю здійснити наступ. Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадяни вже виснажені війною, особливо у Харкові. Непередбачуваність атак вселяє страх у жителів міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може захопити мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб", – йдеться в матеріалі.

Bloomberg вказує і на значні пошкодження енергетичної інфраструктури України, завдані росіянами.

"Руйнування Трипільської ТЕС за 45 кілометрів на південь від Києва – найбільшого виробника електроенергії в регіоні – ще раз підтвердило вразливість країни перед ракетними ударами", – зазначають журналісти.

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Та підкреслюють, що російські військові мають вдосталь боєприпасів. Крім того, цьогоріч Москва має отримати 6 мільйонів снарядів внаслідок нарощування виробництва і поставок з Ірану та КНДР.

"США не бачать ознак швидкого прориву військ РФ. Але моральний дух України перебуває на низькому рівні", – заявив американський чиновник виданню на умовах анонімності.

Автор: 

бойові дії (3786) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+12
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12.04.2024 09:04
+7
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12.04.2024 09:09
+6
Ви будете вмирати, а ми вже готуємось виражати занепокоєність, але по параші не стріляйте, особливо по НПЗ, бо ціни на бензин. (С
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12.04.2024 09:13
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12.04.2024 09:00 Відповісти
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12.04.2024 09:04 Відповісти
І на утримання пересувного цирку ще парочка лярдів.
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12.04.2024 09:07 Відповісти
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12.04.2024 09:09 Відповісти
Як задовбала ця аналітика,коли окрім власне аналітики нічого не робиться.
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12.04.2024 09:04 Відповісти
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12.04.2024 09:06 Відповісти
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Та ні, там помилка. Це уряд виділив на захист офшорів!
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12.04.2024 09:12 Відповісти
Без купівлі ППО та розвертання РЕБ що глушить навігацію на підходах до станції...

це просто відмивання грошей... неможливо машзал так залити бетоном щоб ракети не пробили.. хіба такий саркофаг як над ЧАЕС але там роки будівництва іто то тимчасово....
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12.04.2024 09:14 Відповісти
Ядерна станція сама по собі краще захищена. Її однією ракетою і не візьмешь.
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12.04.2024 09:33 Відповісти
Ви були в житті на енергоблоці? я був і працював після університету... тому не говоріть дурниці...

АЕС захищена тим що орки будуть боятись по ній вдарити через реакцію в ЄС... тому перед загрозою радіактивного зараження вони отримають реальні санкції...
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12.04.2024 12:29 Відповісти
За шо я не люблю наших, що українці завжди один з іншим скубуться, і на 2 українці- 3 гетьмани.

Ну і що, що ви були на енергоблоці? Це привід ображати іншу людину, тобто мене? А ви чули про принцип самозахищенності реактора? А про поняття контаймент чули? ******* ядерні реактори типу ВВЕР мають контайнмент. При цьому оболонка розрахована не тільки на зовнішній вплив - наприклад, падіння літака, смерч, ураган чи вибух. Контайнмент витримує внутрішній тиск 5 кг/см2 і зовнішній вплив від ударної хвилі, що створює тиск 30 кПа, і літака, що падає масою 5 тонн. Тобто якщо припустити, що вся подана в реактор вода перетвориться на пару і, як у гігантському чайнику, тиснутиме зсередини на кришку, то оболонка витримає і це колосальний тиск. Таким чином, купол енергоблока знаходиться як би в постійній готовності прийняти удар зсередини. Для цього оболонка виконана з «попередньо напруженого бетону»: металеві троси, натягнуті всередині бетонної оболонки, надають додаткової монолітності конструкції, підвищуючи її стійкість.
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12.04.2024 13:54 Відповісти
Не говоріть дурниці це не образа як на мене.... нікого не хотів образити

я був всередині як на нових блоках так і на старого взірця... тому знаю про натянуті троси і про двері як в сейфі... взагалі брав участь в будівництві нових блоків та обслуговування старих ще навіть будучи студентом...

Друге це ви говорите про нові енергоблоки, а у нас ще працюють старі де простий цех образно говорячи як на ЧАЕС....

Третє машзал де генератор ніх... не захищений... в знищених ТЕС явно видно що удари були також по генераторах...

ну і просто промовчу... хто в темі той знає що є нюанси про те що ви говорите...
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12.04.2024 15:05 Відповісти
Ви будете вмирати, а ми вже готуємось виражати занепокоєність, але по параші не стріляйте, особливо по НПЗ, бо ціни на бензин. (С
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12.04.2024 09:13 Відповісти
Все там бачать, все там знають. А домогти радикально зась. Докерувалися зелені пацюки!
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12.04.2024 09:14 Відповісти
Взагалі то дивна стаття у Bloomberg котра, по перше, повна протирічь самій собі бо з одного баку каже про "уразливість (крихкість)" сил ЗСУ, а з іншого про неможливість рашистів значно прорвати оборону ЗСУ, по друге - сповіщає про величезні можливі постачання *********** московським нацистам з боку КНДР та Ірану, а з іншого про недостатність сил Кремля аби перемогти ЗСУ. Ну а по третє стосовно настроїв харків'ян посилається на думку ОДНІЄЇ особи Христини Малєєвої, власниці сімейного центру, яка втекла у перші дні повномасштабного нападу рашистів на Україну і повернулася в 2023 році після року перебування в Хорватії та Великобританії. Тож чи варто прислуховуватись до авторів статті у Bloomberg Наталії Дроздяк , Пітера Мартіна та Катерини Чурсіної що створили швидше художній твір аніж аналітичну статтю???!!!
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12.04.2024 09:31 Відповісти
все єти снн,бибиси,блумберги ньюйорк таймсы все полны когнитивных дисонансов.или деза или некомпетентность,а бы написать, круче только институт изучения войны аля кеп очевидность))))
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12.04.2024 10:13 Відповісти
ну тогда рашисты расхерачат всю энергетику и к с чем придем к зиме? с алчевском? и кто сможет жить в такой стране?
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12.04.2024 10:39 Відповісти
Кому вірити? Блумбергу чи нашому президенту Зеленському, який каже що незабаром буде контрнаступ?
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12.04.2024 10:49 Відповісти
Блумберг, то ви бідкаєтесь чи пишаєтесь?!
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12.04.2024 11:28 Відповісти
 
 