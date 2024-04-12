Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України, - ГУР МО
Москва відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Такі дії Кремля пов’язані з метою поповнення особового складу після значних втрат на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.
Зазначається, що вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.
"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ", - повідомляють у ГУР.
У пресслужбі ГУР зауважили, що ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, "лататимуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають "некомплект" через серйозні втрати.
"Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", - додають в Головному управлінні розвідки.
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безцінноїнепотрібної інформації? на що впливає прибуття тихоокеанських моряків?
Це не просто "не вміють воювати", а "не можуть дупу свою знайти, а не програли ще, бо ЗСУ просто фізично не в змозі їх вбивати в більших кількостях - дуже захекуються хлопці".
А що "адаптуються" - так це цілком природньо, нічого там "швидкого" чи "добре вміють" немає. Навіть таргани вчаться тікати від тапка, якщо тапок їх давить регулярно.
Раджу почитати свіжу оцінку стану оперативних резервів засрашинців на фронті від одного з речників групи "Інформаційний спротив" - https://tverezo.info/post/187760 Костянтина Машовця . Сподіваюсь, ви станете краще розуміти, наскільки вони "вміють добре" та які резерви мають.
А ще вони випускають власну зброю, нові ракети, КАБи і багато чого іншого. А ми навіть пукнути в відповідь не можемо.
Одразу полегшає. Перевірено. І кацапів більше здохне від твоїх дій.
Новина про те, що кацапи фактично вигребли ВСІ доступні кадрові резерви на ВСІЙ території засрашки. Під ніж ЗСУ пішов "недоторканий" резерв - дуже нечислена морська піхота "Далекого Сходу", лише пару тисяч осіб. Для засрашки завжди були величезні витрати і величезна проблема утримувати кваліфікаваний (хоч якось) військовий контингент у тих ****** (військові бази Камчатки та взагалі Охотського моря. Всім, хто погоджувався там служити - були потім величезні надбавки до пенсій, наприклад.
Зрозумійте, якщо засрашка потягнула вже ці резерви - ніяких "100500 повнокровних танкових армій за Уралом", про які зрадойоби ************ безперервно, просто не існує. Взагалі.
Мало хто розуміє, що в засрашки зараз навіть на базах зберігання НЕМАЄ в наявності не те щоб справної, а навіть "придатної до відновлення" кількості техніки аби озброїти лише ОДНУ танкову армію (тобто - вже немає навіть 900 танків).
Це, звісно, не означає, що засрашка не здатна розвалити нам всі електростанції та навіть всі газові сховища. Це означає - що всі байки про "новий наступ на Київ" або "десант в Одесу" чи навіть "наступ на Харків" - казочки дебілів-провокаторів.