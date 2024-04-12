Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України, - ГУР МО

Москва відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Такі дії Кремля пов’язані з метою поповнення особового складу після значних втрат на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Зазначається, що вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ", - повідомляють у ГУР.

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У пресслужбі ГУР зауважили, що ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, "лататимуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають "некомплект" через серйозні втрати.

"Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", - додають в Головному управлінні розвідки.

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