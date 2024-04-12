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Новини Війна
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Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України, - ГУР МО

флот,рф

Москва відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Такі дії Кремля пов’язані з метою поповнення особового складу після значних втрат на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Зазначається, що вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ", - повідомляють у ГУР.

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У пресслужбі ГУР зауважили, що ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, "лататимуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають "некомплект" через серйозні втрати.

"Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", - додають в Головному управлінні розвідки.

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Автор: 

кремль (522) росія (65122) флот (328) ГУР (498)


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Топ коментарі
+10
єтой новости года полтора,под угледаром их еще полтора года назад 200или морячков тихоокеанских.
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12.04.2024 09:13
+9
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12.04.2024 09:21
+6
Судячи з щоденними зведеннями про втрати кацапів, наші хлопці перемелять їх за 3-4 дні.
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12.04.2024 09:58
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єтой новости года полтора,под угледаром их еще полтора года назад 200или морячков тихоокеанских.
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12.04.2024 09:13 Відповісти
Да, там 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота получила 3.14зды хорошей. После больших потерь стала доукомплектовываться мобиками а потом и заключенными. Кстати в начале войны она была под Бучей.
Наберите в Википедии-"155-я бригада морской пехоты"- там все есть про нее.
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12.04.2024 11:16 Відповісти
цікаво, яку суму списав ГУР на пошук цієї безцінної непотрібної інформації? на що впливає прибуття тихоокеанських моряків?
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12.04.2024 09:15 Відповісти
Вам не потрібна ця інформація. А мені потрібна. Нахєра ви взагалі такі новини читаєте, якщо воно вам не потрібне? Мазохізм тренуєте?
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12.04.2024 11:15 Відповісти
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12.04.2024 09:21 Відповісти
а шо зекі всьо?
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12.04.2024 09:23 Відповісти
Це радуе, що козломорді дохнуть на нолі, як таргани. Туди їм і дорога, в *********** "рай". Ну а які кацапські вояки з флоту та ВВС та ППО, всім відомо. Вони і в морі були не на що на здатні, і в ППО. Коротше, звичайне мясо. Мене особливо смішило в совкових фільмах про революцію і війну, коли показували моряків в піхоті, що вони круті вояки. Не вміли воювати ні на воді ні на суші, як піхота.
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12.04.2024 09:33 Відповісти
Вам ще не набридли казочки що кацапи не вміють воювати? Якраз вони дуже добре вміють, а головне дуже швидко адаптуються.
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12.04.2024 11:04 Відповісти
Не набридли, бо це правда. Зав'язнути в багаторічній війні, маючи армію в 1.2 мільйони особового складу, запаси 70-річного виробництва одного з найбільших ВПК планети, підтримку 2ї економіки світу (китайців), в 3-4 більший мобілізаційний резерв. І проти кого? 0.2 мільйонна армія в знекровленій корупцією, відвертими колаборантами, криміналітетом, олігархами та хєрограєм країні, в якої промисловість та ВПК "на ладан" дихають?

Це не просто "не вміють воювати", а "не можуть дупу свою знайти, а не програли ще, бо ЗСУ просто фізично не в змозі їх вбивати в більших кількостях - дуже захекуються хлопці".

А що "адаптуються" - так це цілком природньо, нічого там "швидкого" чи "добре вміють" немає. Навіть таргани вчаться тікати від тапка, якщо тапок їх давить регулярно.

Раджу почитати свіжу оцінку стану оперативних резервів засрашинців на фронті від одного з речників групи "Інформаційний спротив" - https://tverezo.info/post/187760 Костянтина Машовця . Сподіваюсь, ви станете краще розуміти, наскільки вони "вміють добре" та які резерви мають.
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12.04.2024 11:25 Відповісти
Вони так не вміють воювати, що потихеньку видавлюють зсу з позицій, знищують Харків і Суми руйнують наші ГЕС і ТЕЦ.
А ще вони випускають власну зброю, нові ракети, КАБи і багато чого іншого. А ми навіть пукнути в відповідь не можемо.
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12.04.2024 11:43 Відповісти
Що, Юрасику, тільки-но помітив, що Україна воює з страшним та величезним загарбником? Дихай глибше, вдих-видих, вдих-видих. Зайди в свій оналайн-банкінг і задонать на такмед або хлопцям на ремонт корча, а якщо знаєш надійних волонтерів - напряму задонать на дрони-камікадце.

Одразу полегшає. Перевірено. І кацапів більше здохне від твоїх дій.
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12.04.2024 18:19 Відповісти
Судячи з щоденними зведеннями про втрати кацапів, наші хлопці перемелять їх за 3-4 дні.
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12.04.2024 09:58 Відповісти
Перемелять чи не перемелять - то питання другорядне і однозначне.

Новина про те, що кацапи фактично вигребли ВСІ доступні кадрові резерви на ВСІЙ території засрашки. Під ніж ЗСУ пішов "недоторканий" резерв - дуже нечислена морська піхота "Далекого Сходу", лише пару тисяч осіб. Для засрашки завжди були величезні витрати і величезна проблема утримувати кваліфікаваний (хоч якось) військовий контингент у тих ****** (військові бази Камчатки та взагалі Охотського моря. Всім, хто погоджувався там служити - були потім величезні надбавки до пенсій, наприклад.

Зрозумійте, якщо засрашка потягнула вже ці резерви - ніяких "100500 повнокровних танкових армій за Уралом", про які зрадойоби ************ безперервно, просто не існує. Взагалі.

Мало хто розуміє, що в засрашки зараз навіть на базах зберігання НЕМАЄ в наявності не те щоб справної, а навіть "придатної до відновлення" кількості техніки аби озброїти лише ОДНУ танкову армію (тобто - вже немає навіть 900 танків).

Це, звісно, не означає, що засрашка не здатна розвалити нам всі електростанції та навіть всі газові сховища. Це означає - що всі байки про "новий наступ на Київ" або "десант в Одесу" чи навіть "наступ на Харків" - казочки дебілів-провокаторів.
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12.04.2024 11:36 Відповісти
Моряків і сухопутну піхоту? Ну, таке...
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12.04.2024 11:05 Відповісти
Ну там не моряки а морская пехота.
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Свині багнюку скрізь знайдуть. В мене досі перед очима ролик про загарбників в чорній формі (це в них морська піхота так вдягається), які дохнуть (захлинаються) в дренажному чи зрошувальному рівчаку, де води по пояс лише, десь серед полів херсонської чи запорізької області.
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12.04.2024 11:43 Відповісти
Довбаний ГУР-кофе в Ялті вже не штиріть стадо,давай про флот.
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12.04.2024 12:24 Відповісти
 
 