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Поразка України у війні проти Росії може спровокувати кризу у Східній Азії, - прем’єр-міністр Японії Кісіда

кісіда,фуміо

Якщо Україна зазнає краху під натиском Росії, це може автократичні амбіції Китаю і спровокувати нову кризу в Східній Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого звернення до американського Конгресу.

"Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Через скільки часу без присутності Сполучених Штатів, Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" - наголосив глава японського уряду.

Кісіда зазначив, що міжнародний порядок, який Сполучені Штати сформували після Другої світової війни, під загрозою, і світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти.

"Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги", - проголосив премʼєр.

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Також він попередив про небезпеки, пов'язані з ядерною програмою Північної Кореї та експортом ракет, які Росія використовує для ударів по Україні. Найбільший виклик, з яким зараз стикається світ, вважає Кісіда, походить від Китаю.

Він зауважив, що позиція та військові дії Китаю є безпрецедентним і найбільшим стратегічним викликом не лише для миру та безпеки Японії, але й для миру та стабільності міжнародної спільноти в цілому.

Японський прем'єр у Конгресі зазначив, що Китай заявляє територіальні претензії на Тайвань, намагається ізолювати Токіо економічно через ембарго на рибу з Японії, вчиняє провокації, щоб заблокувати місії поповнення запасів для філіппінських солдатів, які забезпечують суверенітет на островах Спратлі.

"Провокації Північної Кореї вийшли далеко за межі регіону. Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Сьогоднішня ситуація в Україні може перерости у таку ж ситуацію у Східній Азії завтра", - сказав премʼєр-міністр.

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Автор: 

Китай (4582) КНДР (1215) Конгрес США (1227) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+4
Байден своєю слабкістю готує грунт для Трампа.
А вже Трамп демократію у цей грунт зариє.
Тому що Байден просто слабак, а Трамп егоїст та самодур, тобто, готовий диктатор на чолі "флагмана демократії".
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12.04.2024 09:52
+3
байден - могильщик демократії у всьому світі. А трамп просто формально це засвідчить...
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12.04.2024 09:49
+3
Взагалі-то, почав копати могилу демократії ще обама. Цей дідуган прсто продовжив її поглиблювати. Ну а трамп поставить надгробний камінь, напише епітафію та покладе квіточки...
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12.04.2024 09:55
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байден - могильщик демократії у всьому світі. А трамп просто формально це засвідчить...
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12.04.2024 09:49 Відповісти
Байден своєю слабкістю готує грунт для Трампа.
А вже Трамп демократію у цей грунт зариє.
Тому що Байден просто слабак, а Трамп егоїст та самодур, тобто, готовий диктатор на чолі "флагмана демократії".
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12.04.2024 09:52 Відповісти
Взагалі-то, почав копати могилу демократії ще обама. Цей дідуган прсто продовжив її поглиблювати. Ну а трамп поставить надгробний камінь, напише епітафію та покладе квіточки...
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12.04.2024 09:55 Відповісти
У Байдена рейтинг на сьогодні вищий (слава богу)
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12.04.2024 09:53 Відповісти
нащадки самураїв афігенні.
нарешті прокинулися, після хіросіми та нагасакі.
тихесенько, без істерик гострять катани.
і щось мені підказує, китай рідким дрищіть, від цієї думки.
сподіваюсь південним корейцям не поплавило мозок лєвацтвом та толерантністю, бо ракетно бомбовий удар по сеулу від пєльмєня, буде душе страшним випробуванням.
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12.04.2024 10:03 Відповісти
Ніякої поразки не буде, Україна вже виграла цю війну, їй тільки потрібно добити решту кацапів на своїй території!
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12.04.2024 10:13 Відповісти
Я говорив і буду говорити, що в 2019 році були останні демократичні вибори в Україні і Зеленський останній преЗедент вільної України. Наголосували «поприколу», тепер не спирайте на когось свої помилки.
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12.04.2024 10:22 Відповісти
1000000%
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12.04.2024 10:30 Відповісти
Нічого ре розумюючьому стаду,впихнули говорячую ляльку,з набором примітівних гасел(бурьбой з баригами,бабам морожено,дітям квіти і "діснейленд),ось на це і повелись.
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12.04.2024 12:18 Відповісти
На тей вона дєрмократія)))) що кожен демагог має можливість ссяти бидлу в очі..а бидло має право обирати..і бидла набагато більше..не менше 50%
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12.04.2024 13:39 Відповісти
Так допоможіть ************ у вас же є те ще потрібно Україні, а не пи.діти і занепокоюватися, це якось не по самурайські, мабуть в Японії самурайї теж перевелися одні бізнесмени.
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12.04.2024 13:44 Відповісти
 
 