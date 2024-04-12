Поразка України у війні проти Росії може спровокувати кризу у Східній Азії, - прем’єр-міністр Японії Кісіда

Якщо Україна зазнає краху під натиском Росії, це може автократичні амбіції Китаю і спровокувати нову кризу в Східній Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого звернення до американського Конгресу.

"Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Через скільки часу без присутності Сполучених Штатів, Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" - наголосив глава японського уряду.

Кісіда зазначив, що міжнародний порядок, який Сполучені Штати сформували після Другої світової війни, під загрозою, і світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти.

"Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги", - проголосив премʼєр.

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Також він попередив про небезпеки, пов'язані з ядерною програмою Північної Кореї та експортом ракет, які Росія використовує для ударів по Україні. Найбільший виклик, з яким зараз стикається світ, вважає Кісіда, походить від Китаю.

Він зауважив, що позиція та військові дії Китаю є безпрецедентним і найбільшим стратегічним викликом не лише для миру та безпеки Японії, але й для миру та стабільності міжнародної спільноти в цілому.

Японський прем'єр у Конгресі зазначив, що Китай заявляє територіальні претензії на Тайвань, намагається ізолювати Токіо економічно через ембарго на рибу з Японії, вчиняє провокації, щоб заблокувати місії поповнення запасів для філіппінських солдатів, які забезпечують суверенітет на островах Спратлі.

"Провокації Північної Кореї вийшли далеко за межі регіону. Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Сьогоднішня ситуація в Україні може перерости у таку ж ситуацію у Східній Азії завтра", - сказав премʼєр-міністр.

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