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Новини
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Сікорський - спікеру Джонсону: Довіра до США буде під питанням, якщо Конгрес не схвалить допомогу для України

сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він прокоментував удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі та нагадав, що Україна давно просить про розблокування допомоги США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕЦ руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - зазначив міністр.

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Сікорський нагадав, як Байден приїздив до Києва з винятковим візитом перед першою річницею повномасштабної війни і запевнив у підтримці. Він наголосив, що проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - сказав він.

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Сікорський додав, що сама Польща вже витрачає на оборону близько 4% ВВП – маючи на увазі давні дорікання експрезидента Дональда Трампа про те, що європейці роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США.

"І треба сказати, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше за витрати США на допомогу Україні. Часто у США, в тому числі у Конгресі, нас підозрюють у тому, що ми "халявщики". Але цього разу ми зробили те, що правильно було зробити, і зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", - наголосив міністр.

Читайте: Україна продовжує стікати кров’ю. Ми маємо посилити підтримку Києва, - глава МЗС Польщі Сікорський

Автор: 

Польща (8496) Сікорський Радослав (249) США (22769)


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Топ коментарі
+5
Довіра до США вже і так плаче гіркими сльозами українських матерів, вдів та дітей наших воїнів, які гинуть без обіцяної допомоги.
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12.04.2024 09:53
+5
Довіра до США вже під великим питання...
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12.04.2024 09:55
+5
Та немає вже ніякої довіри до штатів при будь якому розкладі, а ось нова хвиля біженців безумовно буде ...
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12.04.2024 10:01
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Довіра до США вже і так плаче гіркими сльозами українських матерів, вдів та дітей наших воїнів, які гинуть без обіцяної допомоги.
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12.04.2024 09:53 Відповісти
Шістці трампа срати на все окрім вказівок свого й@бнутого на всю голову господаря.
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12.04.2024 09:53 Відповісти
Довіра до США вже під великим питання...
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12.04.2024 09:55 Відповісти
Нагадало 90-ті - "Я нє халявщік, я партньор"
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12.04.2024 09:59 Відповісти
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12.04.2024 10:07 Відповісти
Та немає вже ніякої довіри до штатів при будь якому розкладі, а ось нова хвиля біженців безумовно буде ...
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12.04.2024 10:01 Відповісти
Я сподіваюсь поляки уже почали...
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
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12.04.2024 10:07 Відповісти
А самі поляки коли передавали військову допомогу Україні, 11 місяців тому ?
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12.04.2024 10:13 Відповісти
постоянно передают , шо ты гонишь
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12.04.2024 10:26 Відповісти
джонсон щей нахлебался
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12.04.2024 10:25 Відповісти
Дожилися, в першій демократії світу якийсь один *** може завернути будь-яке стратегічне рішення. Ніби як демократія - це трішки не про те?
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12.04.2024 10:27 Відповісти
Хто б підказав тому Джонсону, що те, що він робить, може виявитись співучастю у державній зраді. За яку того Джонсона зажарять на електричному стільці.
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12.04.2024 10:36 Відповісти
США явно загрались зі своїми виборами.
Або роблять саботаж піл приводом виборів.
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Джонсон все прекрасно понимает.
И рад бы помочь, но ему в задницу мертвой хваткой вцепился Трамп.
Возможно и с убойным, как для политика, компроматом.
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Та плювати їм на всіх у світі і на свою довіру і репутацію...
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12.04.2024 11:33 Відповісти
Відповідь на питання чому Америка не дає зброю лежить на Близькому сході а точніше в Ізраілі. Або Америка зливає Україну і Ізраіль продовжує їбати Іран разом із Хезболою і Хамасом або Америка не зливає Україну і росія передає Ірану ядерну зброю і існування Ізраілю під питанням. Питання існування якої країни вибирати перед Америкою не стоїть. Мораль цієї історії в тому що не добре бути альтруістом, відмовлятись за просто так від ядерного статусу і ядерного потенціалу тому що потім всі тебе їбуть.
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12.04.2024 11:44 Відповісти
На великий жаль, до Штатів вже давно немає ніякої довіри. За останні 100 років вони не кинули союзників лише у ДСВ-ІІ, у "Бурі в пустелі" та у Югославії. А так кого тільки не залишали напризволяще (попередньо запевняючи, що будуть разом до перемоги): Корея, В'єтнам, Афганістан, Ізраїль, тепер Україна... З такими партнерами ворогів не треба.
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12.04.2024 11:46 Відповісти
 
 