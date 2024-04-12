Сікорський - спікеру Джонсону: Довіра до США буде під питанням, якщо Конгрес не схвалить допомогу для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він прокоментував удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі та нагадав, що Україна давно просить про розблокування допомоги США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕЦ руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - зазначив міністр.

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Сікорський нагадав, як Байден приїздив до Києва з винятковим візитом перед першою річницею повномасштабної війни і запевнив у підтримці. Він наголосив, що проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - сказав він.

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Сікорський додав, що сама Польща вже витрачає на оборону близько 4% ВВП – маючи на увазі давні дорікання експрезидента Дональда Трампа про те, що європейці роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США.

"І треба сказати, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше за витрати США на допомогу Україні. Часто у США, в тому числі у Конгресі, нас підозрюють у тому, що ми "халявщики". Але цього разу ми зробили те, що правильно було зробити, і зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", - наголосив міністр.

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