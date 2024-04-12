Пісторіус порівняв диктатора РФ з Гітлером: "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну російського диктатора Володимира Путіна проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабного нападу Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться", - сказав Пісторіус під час презентації нової біографії Вінстона Черчилля, якого він відзначив як сильного лідера з чітким баченням у важкі часи.
"Путін також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - додав міністр оборони Німеччини.
За словами Пісторіуса, люди, зіткнувшись з війною, обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він описує світ похмурими словами".
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Так що ціна путіна - "ВСЕ отдайте і спітє спокойно"
По-друге, навіть якщо викине, це його теж не зупинить.
Час історії. Диктатори вороги демократії. Історія від Муссоліні до Путіна.
-"Солдати, я звільняю вас від древньої химери на ім'я совість"...
Слабаки...
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