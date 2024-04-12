УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7663 відвідувача онлайн
Новини
2 738 38

Пісторіус порівняв диктатора РФ з Гітлером: "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться"

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну російського диктатора Володимира Путіна проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабного нападу Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться", - сказав Пісторіус під час презентації нової біографії Вінстона Черчилля, якого він відзначив як сильного лідера з чітким баченням у важкі часи.

"Путін також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - додав міністр оборони Німеччини.

За словами Пісторіуса, люди, зіткнувшись з війною, обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він описує світ похмурими словами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Путін наслідує Гітлера

Автор: 

Гітлер Адольф (67) путін володимир (23798) Пісторіус Борис (254)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
12.04.2024 10:02
+5
На що це опудало натякає оцим "..коли війна проти України закінчиться"? Що кацапня захопить Україну? З контексту виглядає так.
показати весь коментар
12.04.2024 10:00
+4
Taurus ! Taurus ! Taurus !
показати весь коментар
12.04.2024 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а вам чого хвилюватися? У вас гроші є - завжди зможете відкупитися...
показати весь коментар
12.04.2024 09:57 Відповісти
Так, спочатку віддадуть усі гроші, а потім дружно поїдуть до Сибіру. Ну може ці ще не поїдуть, а ось їхні діти - цілком реально, якщо й далі будуть гратися в "умиротворювачів".
показати весь коментар
12.04.2024 10:22 Відповісти
Друже - ти правий на 100%
Тільки пуцло треба не Україна - а ВСІ багатства Європи, які вона награбувала протягом століть на колоніях...
Так що ціна путіна - "ВСЕ отдайте і спітє спокойно"
показати весь коментар
12.04.2024 12:49 Відповісти
Звичайно не зупиниться, він-же *****.
показати весь коментар
12.04.2024 09:57 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 09:58 Відповісти
На що це опудало натякає оцим "..коли війна проти України закінчиться"? Що кацапня захопить Україну? З контексту виглядає так.
показати весь коментар
12.04.2024 10:00 Відповісти
Він натякає, що ***** не зупититься, незалежно від того, яким чином закінчиться війна з Україною.
показати весь коментар
12.04.2024 10:05 Відповісти
А хіба той факт що Україна викине кацапські окупаційні війська зі своєї території не зупинить *****?
показати весь коментар
12.04.2024 10:29 Відповісти
По-перше, це далеко не факт, що викине, бо наразі немає ким і чим. І якщо навіть дадуть чим, то вже навряд чи буде ким.
По-друге, навіть якщо викине, це його теж не зупинить.
показати весь коментар
12.04.2024 10:35 Відповісти
То що в сухому залишку? Окупація України кацапами?
показати весь коментар
12.04.2024 10:44 Відповісти
Якщо тенденція продовжиться, то так.
показати весь коментар
12.04.2024 10:46 Відповісти
Тенденція забивання болта нашими союзниками на Україну.
показати весь коментар
12.04.2024 10:48 Відповісти
А що ми можемо самі? Грошей немає, ВПК майже немає.
показати весь коментар
12.04.2024 10:52 Відповісти
Деніс - для чого пуцло показував карсону копії листів Хмельницького?
показати весь коментар
12.04.2024 12:50 Відповісти
Карлсон сказав, що безглуздішої хєрні він у житті не чув.
показати весь коментар
12.04.2024 12:51 Відповісти
Що достатньо Україні написати листи покаяння до пуцла - і проблема маньяка путіна уже не проблема України у складі кацапів - а проблема Європи і США
показати весь коментар
12.04.2024 12:59 Відповісти
Я також уявив - "Навіщо давати Україні зброю та допомагати, якщо путін не зупиниться, краще подбати про себе"
показати весь коментар
12.04.2024 10:12 Відповісти
На обкладинці написано:
Час історії. Диктатори вороги демократії. Історія від Муссоліні до Путіна.
показати весь коментар
12.04.2024 10:01 Відповісти
Там ще написано - Епохи. Люди. Ідеї. Можна зробити висновок, що нічого не змінилось з минулого сторіччя в глобальному сенсі ...
показати весь коментар
12.04.2024 10:13 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 10:02 Відповісти
Як там у класика
-"Солдати, я звільняю вас від древньої химери на ім'я совість"...
показати весь коментар
12.04.2024 10:42 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 10:05 Відповісти
Каже правильно, ще б діяли також...
показати весь коментар
12.04.2024 10:06 Відповісти
Зупиниться, його просто вб'ють свої коли Україна закінчить війну!
показати весь коментар
12.04.2024 10:12 Відповісти
Років 20 назад я думав собі: «щось ми так легко незалежність здобули».
показати весь коментар
12.04.2024 10:14 Відповісти
Taurus ! Taurus ! Taurus !
показати весь коментар
12.04.2024 10:14 Відповісти
Да, нинішньому поколінню політиків - Шольцу, Макрону, Ріші Сунаку до Черчилля, як до Києва рачки.
Слабаки...
показати весь коментар
12.04.2024 10:18 Відповісти
А хто тут Чемберлен?
показати весь коментар
12.04.2024 10:24 Відповісти
Весь західний світ зараз "Чемберлен". Але на цей раз без "Черчилля".
показати весь коментар
12.04.2024 10:46 Відповісти
взагалі то всі , але головний Обама .
показати весь коментар
12.04.2024 10:51 Відповісти
Если бы они сразу напали на Европу, Украина осталась бы нейтральной более менее, и была бы окруженасо стороны Европы. Тогда они могли бы просто ждать политическтх изменений через экономическую блокаду, без войны.
показати весь коментар
12.04.2024 10:31 Відповісти
Эстония предложила признать Московский патриархат террористической организацией.
Глава МВД привел аргументы.
charter97.org/ru/news/2024/4/12/591190/
показати весь коментар
12.04.2024 10:37 Відповісти
Так помогайте больше вооружением.Дайте ПВО,дайте свои знаменитые Таурус.Поезда с вооружением должны идти эшелонами в Украину если вы на самом деле считаете что СвиноРашка не остановится на Украине.
показати весь коментар
12.04.2024 13:38 Відповісти
 
 