Пісторіус порівняв диктатора РФ з Гітлером: "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну російського диктатора Володимира Путіна проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабного нападу Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться", - сказав Пісторіус під час презентації нової біографії Вінстона Черчилля, якого він відзначив як сильного лідера з чітким баченням у важкі часи.

"Путін також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - додав міністр оборони Німеччини.

За словами Пісторіуса, люди, зіткнувшись з війною, обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він описує світ похмурими словами".

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