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Новини
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Допомогу США Україні слід збільшити. Зараз не час для політичних ігор, - ексглава розвідки в адміністрації Трампа Коутс

коутс,ден

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Дональда Трампа Ден Коутс закликає США збільшити допомогу Україні. На його думку, зараз "не час для політичних ігор": наслідки зволікання можуть бути надто серйозними.

Свою позицію він озвучив у публікації в The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ. Матеріал має назву "Що ми пограємо, якщо дозволимо Путіну перемогти".

Коутс нагадав, що він початку вторгнення РФ у 2014 році серед американських політичних еліт склався консенсус щодо необхідності допомагати Україні у відбитті агресії росіян. Але зараз в Конгресі лунають заклики зосередитися суто на внутрішніх інтересах самих США. На думку колишнього глави розвідки, це "хибний вибір".

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"Вибір, що стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще служить нашій нації. Вибір не полягає в тому, що Америка на першому місці або щось інше на першому місці. Америка завжди на першому місці. Справжнє питання в цьому складному і невизначеному світі полягає в тому, який курс дій, скоріш за все, буде служити нашим основним національним інтересам - безпеці й економічному процвітанню", - пише Коутс.

Він підкреслив, що ці інтереси нерозривно пов'язані з міцністю глобальних альянсів та міжнародної системи права й співпраці США, в якій виживає і процвітає американська демократія. А міцність цих мереж, за словами політика, у свою чергу, "залежить від нашої ролі надійного союзника і друга, від нашого авторитету і - відверто кажучи - від нашої чесноти".

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Коутс вважає, що намагання України захистити себе від російського вторгнення, є найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

"У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні - це, безумовно, найдешевший спосіб послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши себе і наших союзників", - написав політик.

Якщо ж Путіну вдасться "досягнути успіху", зросте і занепокоєння Європи, і витрати регіону на оборону.

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"Очікування наступної можливої фази кампанії Путіна з відновлення російської гегемонії часів холодної війни, змусить НАТО суттєво збільшити свій оборонний бюджет, зануривши світ у гонку озброєнь, подібну до тих, що передували світовим війнам. Ті, хто не бачить зв'язку між європейською безпекою і нашою власною, не живуть у реальному світі", - написав він.

Коутс також написав, що наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників.

"Китай уважно стежить за тим, наскільки рішуче Америка підтримує або не підтримує своїх друзів у ці дні. Наші союзники теж спостерігають, зокрема Тайвань, Японія і Південна Корея. Всі троє занепокоєні регіональними амбіціями Китаю - і залежать від Америки, як партнера з безпеки", - зазначив він.

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"Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні", - написав Коутс.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8280) США (22417)


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Топ коментарі
+3
Та мало що там сказав якийсь екс! Цитуєте всяку хню.
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12.04.2024 10:45
+3
Мы точно знаем где ***** будет 9го мая, так почему бы туда не отправить 100 дронов сыч? И ********* там всьо к чортовой матери вместе с масовкой. И если Малюк и Буданга это не сделают, то они просто дешевые ******!!!
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12.04.2024 10:45
+3
І знову "екс". Можна не читати.
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12.04.2024 10:48
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Та мало що там сказав якийсь екс! Цитуєте всяку хню.
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12.04.2024 10:45 Відповісти
Мы точно знаем где ***** будет 9го мая, так почему бы туда не отправить 100 дронов сыч? И ********* там всьо к чортовой матери вместе с масовкой. И если Малюк и Буданга это не сделают, то они просто дешевые ******!!!
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12.04.2024 10:45 Відповісти
Власовський "парад" треба розігнати...
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12.04.2024 10:49 Відповісти
9 травня під москву половину всього кацапського пво стягнуть, тому до мавзолея навряд щось долетить. Хоча вид привселюдно обісцяного від страху пуйла вартий спроби
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12.04.2024 11:25 Відповісти
шо небудь да долетит
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12.04.2024 13:20 Відповісти
І знову "екс". Можна не читати.
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12.04.2024 10:48 Відповісти
Збільшити вдвічі 0, здається так і буде 0...
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12.04.2024 10:50 Відповісти
Всі екси такі розумні.
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12.04.2024 10:50 Відповісти
Звичайно, тільки остолопи не вчаться на власному досвіді.
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12.04.2024 10:58 Відповісти
Усі колишні закликають теперішніх . Чому б не об'єднатись та не закликати виборців -не голосуйте за путінського прикормиша, він зраджує американськи інтереси.
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12.04.2024 11:17 Відповісти
Слід збільшити допомогу якої нема ...мабуть пару бронежилетів нададуть.
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12.04.2024 11:25 Відповісти
З розвитком інтернету тоталітарні режими знашли дієвий спосіб промивати мізки пересічним громадянам демократичних країн. Це веде до вибирання останніми на роль державних діячів шкідливих фріків. Без жорсткої цензури цей процес зупинити, скоріш за все, не можливо. А така цензура може бути введена в демократичних країнах лише в разі війни чи чогось подібного. Тому доки по США щось не прилетить, там буде продовжуватися своє шапіто.
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12.04.2024 11:35 Відповісти
Дуже здоровий погляд на те, що відбувається насправді.
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12.04.2024 11:35 Відповісти
"Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні", - написав Коутс. 💯

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Дональда Трампа Ден Коутс прав!
Саме тому республіканці закликають демократів/Байдена дати Україні Атамакси!
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12.04.2024 12:00 Відповісти
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-04-12/even-republicans-are-now-calling-out-putin-s-lies?srnd=opinion-politics-and-policy Жовтувате видання Bloomberg повідомляє , що армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому - пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі - їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми. Найвпливовішим «корисним ідіотом», який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і дає прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі; зокрема, і Майку Джонсону.
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12.04.2024 20:40 Відповісти
Тут походу перепись байданутых тварей, предателей Украины.

Говорят увеличить помощь Украины - им не нравиться. НЕ нравиться... Предатели херовы подх*йловники, валите в рашку!
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13.04.2024 19:36 Відповісти
 
 