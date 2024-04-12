Допомогу США Україні слід збільшити. Зараз не час для політичних ігор, - ексглава розвідки в адміністрації Трампа Коутс

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Дональда Трампа Ден Коутс закликає США збільшити допомогу Україні. На його думку, зараз "не час для політичних ігор": наслідки зволікання можуть бути надто серйозними.

Свою позицію він озвучив у публікації в The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ. Матеріал має назву "Що ми пограємо, якщо дозволимо Путіну перемогти".

Коутс нагадав, що він початку вторгнення РФ у 2014 році серед американських політичних еліт склався консенсус щодо необхідності допомагати Україні у відбитті агресії росіян. Але зараз в Конгресі лунають заклики зосередитися суто на внутрішніх інтересах самих США. На думку колишнього глави розвідки, це "хибний вибір".

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"Вибір, що стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще служить нашій нації. Вибір не полягає в тому, що Америка на першому місці або щось інше на першому місці. Америка завжди на першому місці. Справжнє питання в цьому складному і невизначеному світі полягає в тому, який курс дій, скоріш за все, буде служити нашим основним національним інтересам - безпеці й економічному процвітанню", - пише Коутс.

Він підкреслив, що ці інтереси нерозривно пов'язані з міцністю глобальних альянсів та міжнародної системи права й співпраці США, в якій виживає і процвітає американська демократія. А міцність цих мереж, за словами політика, у свою чергу, "залежить від нашої ролі надійного союзника і друга, від нашого авторитету і - відверто кажучи - від нашої чесноти".

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Коутс вважає, що намагання України захистити себе від російського вторгнення, є найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

"У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні - це, безумовно, найдешевший спосіб послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши себе і наших союзників", - написав політик.

Якщо ж Путіну вдасться "досягнути успіху", зросте і занепокоєння Європи, і витрати регіону на оборону.

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"Очікування наступної можливої фази кампанії Путіна з відновлення російської гегемонії часів холодної війни, змусить НАТО суттєво збільшити свій оборонний бюджет, зануривши світ у гонку озброєнь, подібну до тих, що передували світовим війнам. Ті, хто не бачить зв'язку між європейською безпекою і нашою власною, не живуть у реальному світі", - написав він.

Коутс також написав, що наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників.

"Китай уважно стежить за тим, наскільки рішуче Америка підтримує або не підтримує своїх друзів у ці дні. Наші союзники теж спостерігають, зокрема Тайвань, Японія і Південна Корея. Всі троє занепокоєні регіональними амбіціями Китаю - і залежать від Америки, як партнера з безпеки", - зазначив він.

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"Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні", - написав Коутс.