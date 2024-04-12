Цієї ночі під атакою росіян були об’єкти енергетики у 4 областях, - ОК "Південь"

Вночі 12 березня російські загарбники атакували об’єкти енергетики в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Хочу зауважити, що працюють над знищенням повітряних цілей не тільки Повітряні сили, а й мобільні вогневі групи. Це одна з таких потужних складових знищення саме безпілотників типу "Shahed". Всі Сили оборони долучаються до цієї роботи. І в нашій зоні відповідальності, на нашому напрямку Військово-морські сили сьогодні теж мали влучну роботу і збили дрон на Миколаївщині. Також по одному на Одещині і Херсонщині було знищено... Більш потужно спрямував хвилю своїх дронів ворог на Дніпропетровщину. В кожній із цих областей під атакою були об'єкти енергетики. На жаль, уламками одного зі збитих дронів пошкоджено об'єкти енергетики на Криворіжжі. Локалізують там вже пожежу і тривають ще рятувальні роботи. Люди не постраждали, на щастя, але триває гасіння пожежі, тому що, як правило, такі об'єкти палають сильно", - розповіла Гуменюк.

Також вона поінформувала, що під час сьогоднішньої атаки у росіян "був момент перечікування, перевірки тих маршрутів, які вже були застосовані після тої масованої ракетно-дронової, досить комбінованої атаки з різними видами зброї".

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"Вони використали, в принципі, достатньо класичні маршрути, розосереджували, як правило, як вони роблять завжди, дрони в різних напрямках для того, щоб навантажити систему протиповітряної оборони, але до такої роботи ми вже готові. Ворог вдосконалюється, шукає тактики і ми не пасемо задніх. Ми вишукуємо способи протидії, максимально ефективні", - зауважила Гуменюк.