Двоє жителів Херсонщини підірвалися на протипіхотній міні: чоловіку ампутували ногу

На околиці села Бобровий Кут Херсонської області на міні підірвалися чоловік та жінка, обидва дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 12 квітня на околиці с. Бобровий Кут, біля річки, йшли двоє місцевих жителів. Вони натрапили на вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік дістав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення.

Зазначається, що попередньо цивільні постраждали від протипіхотної міни.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

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