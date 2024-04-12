Посол Німеччини Єгер у Запоріжжі: Без посилення ППО відбудова може бути марною
Робота з відновлення знищеного та пошкодженого росіянами "ризикує бути марною" без посилення протиповітряної оборони.
Такого висновку посол Німеччини в Україні Мартін Єгер дійшов після відвідин Запоріжжя, де побачив завдані Росією руйнування. Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Єгер зазначив, що в Запоріжжі щодня відбуваються обстріли.
"Область на 70% окупована Росією, тут проходить лінія фронту. За лінією фронту Росія здійснює жорстокий окупаційний режим. Там панує насильство та несправедливість", - наголосив посол ФРН.
Єгер підкреслив, що Німеччина надає підтримку Україні, а німецька зброя допомагає тримати фронт. Посол нагадав, що його країна допомагає Запоріжжю, надаючи медичну допомогу, генератори, беручи участь у реконструкції.
"Ми постачаємо те, в чому є потреба. Потрібно більше! Російські збройні сили бомбардують житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Останній раз - сьогодні вночі. Я на власні очі побачив руйнування. Відновлення потребує часу та сил. Без покращення протиповітряної оборони ця робота загрожує бути марною", - акцентував посол ФРН.
Єгер пообіцяв поглиблювати співпрацю із Запоріжжям, адже місто потребує німецької підтримки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так в этом же весь цимес.
Кабмин Штыгаля говорил что Трипольская ТЭС защищена на 100%...а оказалось на 100%... руины... Кто ответит за Пургу?