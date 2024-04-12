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Посол Німеччини Єгер у Запоріжжі: Без посилення ППО відбудова може бути марною

єгер

Робота з відновлення знищеного та пошкодженого росіянами "ризикує бути марною" без посилення протиповітряної оборони.

Такого висновку посол Німеччини в Україні Мартін Єгер дійшов після відвідин Запоріжжя, де побачив завдані Росією руйнування. Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Єгер зазначив, що в Запоріжжі щодня відбуваються обстріли.

"Область на 70% окупована Росією, тут проходить лінія фронту. За лінією фронту Росія здійснює жорстокий окупаційний режим. Там панує насильство та несправедливість", - наголосив посол ФРН.

Читайте: США разом з партнерами шукають додаткові засоби ППО для захисту об’єктів енергетики України, - Пентагон

Єгер підкреслив, що Німеччина надає підтримку Україні, а німецька зброя допомагає тримати фронт. Посол нагадав, що його країна допомагає Запоріжжю, надаючи медичну допомогу, генератори, беручи участь у реконструкції.

"Ми постачаємо те, в чому є потреба. Потрібно більше! Російські збройні сили бомбардують житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Останній раз - сьогодні вночі. Я на власні очі побачив руйнування. Відновлення потребує часу та сил. Без покращення протиповітряної оборони ця робота загрожує бути марною", - акцентував посол ФРН.

Також читайте: Євлаш про закінчення боєприпасів до систем ППО: Україна у цьому питанні повністю залежить від партнерів

Єгер пообіцяв поглиблювати співпрацю із Запоріжжям, адже місто потребує німецької підтримки.

Автор: 

Німеччина (7316) Запоріжжя (2255) ППО (3138) посол (1094)


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Якщо постійно про це говорити та нічого не робити, то захищати скоро вже буде нічого. Навіть якщо нададуть системи ППО. Все треба робити вчасно.
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12.04.2024 11:11 Відповісти
ППО війну не виграє ! без ударів по кацапії ця робота марна . тільки Таурасів нам всерівно не дадуть .
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Так нам ані того, ані того не дають. А якщо дають (як атакамси касетні), то забороняють по московії бити...
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12.04.2024 11:28 Відповісти
Головне -- освоїти гроші. Так кажуть в ОПі.
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12.04.2024 11:11 Відповісти
**** - всі все знають - тільки на горшок не просяться
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12.04.2024 11:13 Відповісти
Як марною? Закатати гроші в асфальт то святе діло у нас.
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12.04.2024 11:15 Відповісти
Робота з відновлення знищеного та пошкодженого росіянами "ризикує бути марною"

Так в этом же весь цимес.
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12.04.2024 11:23 Відповісти
Треба мислити логічно. Будь-яка відбудова можлива лише після повного припинення повномаштабних бойових дій...... Політикам спочатку треба вирішити це питання, а вже потім думати про відбудову? Як там у прислів'ї? "Не лізьте поперед батька...."
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12.04.2024 11:28 Відповісти
https://youtu.be/rcQfJbVIDnI?si=34ZgyQFMPQ-8nEMe ...

Кабмин Штыгаля говорил что Трипольская ТЭС защищена на 100%...а оказалось на 100%... руины... Кто ответит за Пургу?
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12.04.2024 14:10 Відповісти
 
 