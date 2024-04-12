Посол Німеччини Єгер у Запоріжжі: Без посилення ППО відбудова може бути марною

Робота з відновлення знищеного та пошкодженого росіянами "ризикує бути марною" без посилення протиповітряної оборони.

Такого висновку посол Німеччини в Україні Мартін Єгер дійшов після відвідин Запоріжжя, де побачив завдані Росією руйнування. Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Єгер зазначив, що в Запоріжжі щодня відбуваються обстріли.

"Область на 70% окупована Росією, тут проходить лінія фронту. За лінією фронту Росія здійснює жорстокий окупаційний режим. Там панує насильство та несправедливість", - наголосив посол ФРН.

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Єгер підкреслив, що Німеччина надає підтримку Україні, а німецька зброя допомагає тримати фронт. Посол нагадав, що його країна допомагає Запоріжжю, надаючи медичну допомогу, генератори, беручи участь у реконструкції.

"Ми постачаємо те, в чому є потреба. Потрібно більше! Російські збройні сили бомбардують житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Останній раз - сьогодні вночі. Я на власні очі побачив руйнування. Відновлення потребує часу та сил. Без покращення протиповітряної оборони ця робота загрожує бути марною", - акцентував посол ФРН.

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Єгер пообіцяв поглиблювати співпрацю із Запоріжжям, адже місто потребує німецької підтримки.