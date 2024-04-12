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Росія використає усі радянські танки до середини 2025 року, - Forbes

рф,техніка

Запаси радянської військової техніки у РФ закінчаться у середині 2025 року, нове виробництво танків не покриє втрати на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Росіяни вичерпають свої запаси старої радянської техніки, яку вони використовують для штурмів українських позицій, до середини 2025 року. Російська промисловість виробляє 500 або 600 нових танків і, можливо, трохи більше тисячі нових бойових машин щороку. Проте втрати армії РФ на фронті перевищують 1000 танків і 2000 бронемашин щороку", - йдеться у матеріалі.

Нестачу техніки Кремль заповнює танками тривалого зберігання, які випускалися ще у 1970-х роках або навіть раніше. Але ці старі транспортні засоби є кінцевим ресурсом, їх не можна замінити новим виробництвом, пише Forbes.

На фронті вже спостерігається дефіцит техніки у росіян, які йдуть на штурми на неброньованих вантажівках і китайських авто, які легко знищуються українськими дронами.

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"Не має значення, чи є у російської армії в Україні 300 000 чи 400 000 осіб, якщо цим людям абсолютно не вистачає захисту на полі бою", - зазначається у матеріали.

Водночас нестача боєприпасів в Україні іноді не дає Силам оборони навіть відкривати вогонь у відповідь. Вирішальну роль у цьому відіграють республіканці у США, які відмовляються голосувати за пакет допомоги Києву, зазначає видання.

І, хоча українська тактика ведення бою перевершує російську, вона не має значення без снарядів, доки Україна покладається на іноземну допомогу, підкреслює Forbes.

Автор: 

росія (64871) техніка (1819)


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Топ коментарі
+5
Ну тоді заживем - мабуть
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12.04.2024 11:18
+5
"Російська промисловість виробляє 500 або 600 нових танків" - не вірю, до 24.02.22 РФ виробляла 80 танків на рік. Вони просто не зможуть виробляти стільки нових моторів
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12.04.2024 11:19
+5
Не так усе просто, як мені здається.
З одного боку - яку техніку відновлюють першою? Звісно ту що в кращому стані. Відповідно темп постачання відновленої буде падати. Витрати на відновлення будуть зростати. Тому середина 2025, це аж надто оптимістично, здуватись почнуть раніше.
З іншого боку - старої техніки, яку ще не чіпали ще дууууже багато. тому можемо побачити Т-34 і т.п. в реальності. Думаю фотокадри Т-34, з РЕБ, мангалом та динамічною бронею буде достойним символом сверхдержави. Але знову таки - їздить, стріляє.....а на життя екіпажів їм традиційно плювати.
Але найбільший ризик, як на мене, це КНР. Якщо вони побачать, що рашка здувається, і ситуація міняється в набагато гіршу для неї сторону, чи не почнуть вони відкритого постачання їм військової техніки?
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12.04.2024 11:27
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Ну тоді заживем - мабуть
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Демілітарізація - кулі
Думаєш Україна кудись зникне до 2025 року?
А ось коли стане зброї мало - тоді буде мир
Перша файна новина за ранок
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12.04.2024 12:35 Відповісти
Як висновок подякуємо ще раз тим, хто роками роззброював країну (включно з любителем будувати дороги під час війни).
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12.04.2024 11:18 Відповісти
Ось не повний перелік диверсій, вчинених ворогом перед початком великої війни України з пітьмою:
06.05.2004р. - диверсія на складі *********** в Новобогданівці (Запорізька область);
23.07.2005р. - повторна диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
19.08.2006р. - третя диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
27.08.2008р. - диверсія на складі *********** в Лозовій (Харківська область);
29.10.2015р. - диверсія на складі *********** в Сватовому (Луганська область);
23.03.2017р. - диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область);
26.09.2017р. - диверсія на складі *********** в Калинівці (Вінницька область);
03.05.2018р. - повторна диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область);
15.11.2019р. - третя диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область).
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12.04.2024 12:04 Відповісти
Що це дає - ваш список?
Україна теж немало провела диверсійних вибухів на росії - на тому ж супер захищеному кримському мосту
Диверсія це робота спеціально тренованих диверсантів - це найвище військове мистецтво
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12.04.2024 12:39 Відповісти
Цей перелік - не глорифікація рашистських диверсантів, а нагадування про те скільки Україна втратила бойових спроможностей через недбальство, безпечність і безпорадність тих, хто був тоді при владі.
Бо пітьма на відміну від України готувалась до війни системно і у різний спосіб роззброювала майбутнього супротивника. Зокрема і через примітивний підпал чи підрив на слабозахищених складах тисяч тон ***********.
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12.04.2024 13:40 Відповісти
кому нагадування?
і для чого?
поскуліти як пес?
треба втерти соплю і далі вперто йти до перемоги
що сталося те сталося
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12.04.2024 14:44 Відповісти
Звісно, що не Вам адресоване це нагадування.
А тим, хто моніторить подібні коментарі і має змогу впливати на якість роботи тих, на кого покладено обов'язки своєчасно виявляти ворожий елемент й забезпечувати роззосередження дорогих наразі *********** та зберігати в таємниці місця їхньої дислокації.
Щоби не повторювався більше випадок річної давнини, коли невідомі досі начальники-командири розпорядились організувати величезний склад *********** на території в/ч А3013, а саме 649-го авіаційного складу ракетного озброєння і *********** поблизу селища Грузевиця біля Хмельницького, а після їх накопичення по ньому 13.05.2023 ворог завдав ракетного удару, тобто якраз напередодні наміченого контрнаступу ЗСУ, внаслідок чого утворився https://youtu.be/v7dQKgU-y48?si=20y_jsN45s8T_5_C вибуховий гриб , схожий на ядерний. За деякими оцінками вибухнули 30 тисяч тон *********** вартістю $500 млн.
З плином часу зараз можна припустити наявність негативного впливу даного вибуху на контрнаступ ЗСУ літньої кампанії 2023 року через суттєве зниження вогневої підтримки. Хоча, в ЗМІ була подана https://novynarnia.com/2023/05/21/informaczijne-vidlunnya-hmelnyczkogo/ інформація , начебто підірвались старі, ще давніх радянських часів склади із ************. Після чого справу зам'яли.
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12.04.2024 20:54 Відповісти
"негативного впливу даного вибуху на контрнаступ ЗСУ"
Результат контрнаступу був очевидний до його початку
Один лише факт все пояснив
ТРИ Абрамси ВСЬОГО дали США
Це явний знак на НЕБАЖАННЯ заходу перемоги України
... так само як і зараз
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13.04.2024 13:09 Відповісти
А де Чехія та Болгарія ?
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12.04.2024 13:52 Відповісти
"Російська промисловість виробляє 500 або 600 нових танків" - не вірю, до 24.02.22 РФ виробляла 80 танків на рік. Вони просто не зможуть виробляти стільки нових моторів
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12.04.2024 11:19 Відповісти
А в чому складність зробити мотор для Т-72? Заліза у них мало?
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12.04.2024 11:27 Відповісти
Окрім заліза ще потрібні мізки, руки і обладнання.
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12.04.2024 11:33 Відповісти
Як ми бачимо по прильотах ракет, все це там є. А вже дизельні мотори вони виробляють в товарних кількостях, знайдуть і для танкових спеців.
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12.04.2024 11:39 Відповісти
на сьогодні кацапи налагодили мілкосерійне виробництво т-90 все інше відновлення та модернізація для виробництва танків т-72 потрібно 20 тис інструментів та пресформ значна частина яких знищена та переплавлена у 90-ті. але у тебе кацапського дурня все просто.
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12.04.2024 12:21 Відповісти
навіщо це обговорювати
про кацапські тнаки жовано пережовано - що де і скільки
зараз лише нові т-90 та модерназація совкового хламу
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12.04.2024 12:41 Відповісти
Є таке поняття, як потужність виробництва, комплектуючі, навчені працівники для складання
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12.04.2024 12:02 Відповісти
Попробую объяснить. Есть такая штука "производительность" - т.е. выработка в единицу времени. Так вот, при создании спецзавода делается техпроцесс изготовления изделия, все части которого подогнаны под конкретную "заданную" производительность.
Т.е. на практике что бы изготовить танк вам нужно отлить корпус, башню, катки, траки, сделать мотор, ствол, систему наведения, связь, этс. И для того, что бы увеличить выработку танков вдвое, вам нужно увеличить выработку вдвое по каждому из пунктов.
НО! В каждом из пунктов есть очень специфические операции или компоненты, которые нигде больше не используются. Скажем изготовление направляющих для вращения башни. Т.е. на это операцию есть только один-два станка, и у них есть только один-два квалифицированных оператора. Для увеличения производительности по этой операции вам нужно построить еще один цех, закупиться оборудованием для него, обучить персонал. При наличии бездонной бочки с баблом казалось бы чего проще. Но оборудование для нарезки направляющих такого размера это штучный товар и изготавливаться будет долго. И так по каждой позиции.
Причем обычно не видно где будет следующее " бутылочное горлышко". Т.е. сделали производсто направляющих - вылезло производство стволов, сделали производство стволов - вылезло литье корпусов и т.д.
Т.е. разгон производительносит завода это очень долгая и медленная вещь.
========================
Недавно много говорили о том, что Пэтриот это сложная штука производство которой занимает до 40 месяцев. А вы в это верите?
При изготовлении такой редкой штуки как Пэтриот наверняка применяются какието редкие комплектующие. И их много таких - оборудование как никак специфическое. На западе компании работают строго по программе выпуска продукции. Редкая штука или нет, нужная или нет, но пока компания не получит заказ, скажем, на 100 единиц продукции к изготовлению их она не приступит. Иногда нужно ждать по пол-года. Вот тут пол-года, там пол-года, а вместе 40 месяцев. А чистого времени производства будет 3...4 месяца.
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12.04.2024 13:32 Відповісти
Кстати, про моторы. Перед войной на Камазы ставили достаточно хорошие моторы. Даже очень хорошие. НО! Топливная арматура у них была производства Сименс. Когда поставки арматуры перекрыли, пришлось откатывать конструкцию до мотора разработки 60-х годов.
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12.04.2024 13:42 Відповісти
в начеле 80х на пике холодной войны харьковский завод им Малышева делал в год 350-360 танков. большего количества никто и никогда не делал в мире после 2й мировой. руководство в героях и наградах. Тагил делал 200шт. при этом оттуда из командировок харьковчане не вылазили. все конструкторские разработки по их планам делали в Харкове. армата, с пустой башней- тоже харьковская разработка 80х. максимум потянут 100 в год.
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12.04.2024 15:34 Відповісти
Т-72 випущено більше 30 тисяч штук. Виробляли його в Тагілі і трохи в Челябінську. По 200 танків на рік ця кількість виробили б до 2122 року.
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12.04.2024 16:58 Відповісти
Там у Травнікова нещодавно був огляд того "мотора". Це мотлох зразку 1920-х років, зроблений руками бухої мавпи за допомогою кувалди та їбаної матері. Тому не бачу жодної проблеми робити це гівно і далі.
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12.04.2024 11:39 Відповісти
проблема в твоїх мізках
для чого робити СТАРИЙ мотор на застарілий танк - коли кацапи роблять модерновий мотор на новий танк?
подумай про це
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12.04.2024 12:43 Відповісти
Ти про армату та дизель з бурової установки? Так нема ніякої армати, а дизель гівно.
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12.04.2024 13:14 Відповісти
так ти нічого і не зрозумів
ще раз - ДЛЯ чого робити СТАРИЙ мотор, коли за десятиліття виникли нові технології - і МОЖНА зробити НОВИЙ КРАЩИЙ мотор
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12.04.2024 13:22 Відповісти
Так чого ж не роблять, бляха? Все допилюють той В-2 з Т-34.
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12.04.2024 13:25 Відповісти
***** - ну ти валянок, внатурі
Двигун це лише складова БІЛЬШОЇ СИСТЕМИ
До двигуна треба ВІДПОВІДНА трансміссія, коробка передач і бла бла бла...
Короче - прийдив любе СТО тобі розкажуть чому двигун ферарі не підходить до запорожця
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12.04.2024 14:46 Відповісти
*****, та розуй вже очі, та подивись пост, на який я відповідав, там мова йшла суто за двигуни!
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12.04.2024 14:48 Відповісти
Тобто для танка потрібен лише двигун?
Тоді проблем немає
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12.04.2024 17:01 Відповісти
Моторчик до танків - це авіа БМВ,адаптований в кінці 30. В кінці 60 вирішили зробити базовим 5 ТД, але після смерті Гречка удмурт Устінов вирішив модернізувати т-62 так і пішли клони 72, 90. І апарат заряджання встановили, бо не було мотора до більш тяжкого танку.
Німці з 1944 почали добивати танки, аж поки не вигорить. Щоб не відновлювали. ЗСУ поступає так само.
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12.04.2024 13:18 Відповісти
це з урахуванням відновлених.
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12.04.2024 12:17 Відповісти
Евакуйованих із поля бою?
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12.04.2024 12:31 Відповісти
можливо, але все-ж таки евакуйовані переважно ремонтують або в полі, або на якихось рембазах. а це типу с заводу і типу пройшли "модернізацію". тому переважно із баз зберігання. десь бачив інфу, шо саме нових, зібраних, там десь до 180 шт на рік. але за шо купив, за те і....
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12.04.2024 12:46 Відповісти
Є ризик, що в України зброя і солдати закінчаться набагато раніше, ніж у рф.
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12.04.2024 11:24 Відповісти
Зараз війна з рашою нагадує змагання:
глядачі роблять ставки,хто перший
видохнеться...Українці теж повинні
робити висновки на майбутнє.
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12.04.2024 11:25 Відповісти
Радянські запаси ще великі, це правда. Але на відновлення в першу чергу кацапи забирають лише те, що більш-менш можна реанімувати. А це далеко не все старе лайно. Тому будемо сподіватися, що прогноз щодо кількості запасів техніки трохи перебільшений.
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12.04.2024 11:26 Відповісти
Не так усе просто, як мені здається.
З одного боку - яку техніку відновлюють першою? Звісно ту що в кращому стані. Відповідно темп постачання відновленої буде падати. Витрати на відновлення будуть зростати. Тому середина 2025, це аж надто оптимістично, здуватись почнуть раніше.
З іншого боку - старої техніки, яку ще не чіпали ще дууууже багато. тому можемо побачити Т-34 і т.п. в реальності. Думаю фотокадри Т-34, з РЕБ, мангалом та динамічною бронею буде достойним символом сверхдержави. Але знову таки - їздить, стріляє.....а на життя екіпажів їм традиційно плювати.
Але найбільший ризик, як на мене, це КНР. Якщо вони побачать, що рашка здувається, і ситуація міняється в набагато гіршу для неї сторону, чи не почнуть вони відкритого постачання їм військової техніки?
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12.04.2024 11:27 Відповісти
КНР зброю особливо відкрити поставляти не буде.
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12.04.2024 11:38 Відповісти
Як там кажуть - Ваші б слова та богу в вуха!
Хочеться в це вірити.
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12.04.2024 12:29 Відповісти
Якщо полізуть на Тайвань, то їм вже взагалі ***** буде, відкрито чи ні, скриньку Пандори буде відчинено.
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12.04.2024 13:23 Відповісти
На Тайвань не полізуть.
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12.04.2024 13:32 Відповісти
вони витягають техніку із баз зберігання десь з 2019 року (співпадіння? не думаю). і, звичайно, починали з найкращого.
т-34 ми ясно-що, не побачимо, як і лавин із т-55. подивіться на чому воюють, чи донедавна воювали сирійці. чи згадайте, на чому воювала Україна в 2014-2015. це приблизне майбутнє для обох армій, якшо не буде постачання нам від заходу, а їм від китайців.
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12.04.2024 12:53 Відповісти
Как раз закончатся к контрнаступу про который написали.
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12.04.2024 11:29 Відповісти
це добре, але радянські танки є ще в Китаї, Північній Кореї, В'єтнамі, Індії, на Кубі і т.д.
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12.04.2024 11:36 Відповісти
Скільки вже писали про - у рашки закінчаться гроші, у рашки закінчиться техніка, у рашки закінчиться те і се. А рашкі північна корея, іран та нший світовий непотріб, серучи на ООН і весь світ поставляють що завгодно, а нам в кращому випадку тільки співчувають.
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12.04.2024 11:37 Відповісти
Ого! Тоді Захід надасть нам ще 5 танків і в нас з'явиться перевага.
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12.04.2024 11:37 Відповісти
Якби не КАБи та артилерія, то можна було б чекати, коли русня усі танки спустить. Але коли снаряди летять 10 до 1, а КАБи просто виносять бліндажі, то не надто повоюєш...
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12.04.2024 11:41 Відповісти
От цікаво - а ми скільки сотень нових танків виготовляємо? А скільки тисяч нам Штати та Європа дає? А наші танки типу не горять, і Ланцети з FPV їх не знищують???
Досить уповати на те, що там запаси закінчаться. У них Тагіл і Челяба є. Мотори в Китаї куплять. Сам танк - це коробка з броні. І її у Китаї при потребі куплять. а станки з ЧПУ вони і так найкращі купили вже. І зарплату на тих заводах токарям і фрезирувальникам пристойну платять. прилади з Європи, Кореї та США в танках будуть. Бо гроші є. Багато грошей! І кадри в них є.
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12.04.2024 11:42 Відповісти
А где знаменитый ОПЛОТ?
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12.04.2024 14:55 Відповісти
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12.04.2024 12:22 Відповісти
то ракети через тиждень скіньчаться, тепер танки...
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12.04.2024 12:24 Відповісти
Танк при достатній кількості ударних дронів вже не виконує свою задачу на полі бою.... а якщо ще допиляти АІ для автономності дрона на останніх 300-600 м та збільшення точност і ефективності, танки взагалі не будуть якоїсь ролі відігравати хіба як артилерія з слабкими стволами...

Тому треба думати не про орків, що у них там завершиться а якісні дрони виготовляти в три зміни...
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12.04.2024 12:26 Відповісти
Техніка вичерпується, резрви ФНБ теж,юань падає.Тому то русня і лізе зі шкіри і розкриває всі свої консерви по світу щоб заморозити війну.
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12.04.2024 13:01 Відповісти
На 1января 2014 на помойке путлера было 14 800 танков Вермахта,, включая тех что были на консерватории..типа Т-54 и Т-55...
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12.04.2024 14:13 Відповісти
Про то що ракет у РФ ще на місяць ми вже чули. Тепер про танки яких ще на рік?
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12.04.2024 14:25 Відповісти
Так у росії є партнери , які не словами, як Україну, а зброєю підтримують.
І ці тоталітарні режими нарощують виробництво зброї в рази , поки НАТО тупить🤦
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12.04.2024 15:43 Відповісти
Отож, деякі підсумки агресії пітьми проти України за два роки війни (нижче - в інфографіці, більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778766108541034988 тут ):
- промисловість пітьми не в стані поновлювати втрати техніки;
- мобілізація веде до некомплекту технікою піхоти;
- мобілізація не дозволяє комплектувати війська "ВДВ", морпіхоти та спецназу професійними кадрами;
- збільшення піхоти на 100 тис. - це 150 тис. втрат, а мобрезерв є обмеженим;
- 20% танків в строю - це зняті з озброєння Т-55, Т-62, Т-64;
- 10% гармат - зняті з озброєння;
- рашистські БМД знищені на 50%;
- запаси БРДМ вичерпані;
- ...









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12.04.2024 21:50 Відповісти
 
 