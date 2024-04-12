Росія використає усі радянські танки до середини 2025 року, - Forbes

Запаси радянської військової техніки у РФ закінчаться у середині 2025 року, нове виробництво танків не покриє втрати на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Росіяни вичерпають свої запаси старої радянської техніки, яку вони використовують для штурмів українських позицій, до середини 2025 року. Російська промисловість виробляє 500 або 600 нових танків і, можливо, трохи більше тисячі нових бойових машин щороку. Проте втрати армії РФ на фронті перевищують 1000 танків і 2000 бронемашин щороку", - йдеться у матеріалі.

Нестачу техніки Кремль заповнює танками тривалого зберігання, які випускалися ще у 1970-х роках або навіть раніше. Але ці старі транспортні засоби є кінцевим ресурсом, їх не можна замінити новим виробництвом, пише Forbes.

На фронті вже спостерігається дефіцит техніки у росіян, які йдуть на штурми на неброньованих вантажівках і китайських авто, які легко знищуються українськими дронами.

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"Не має значення, чи є у російської армії в Україні 300 000 чи 400 000 осіб, якщо цим людям абсолютно не вистачає захисту на полі бою", - зазначається у матеріали.

Водночас нестача боєприпасів в Україні іноді не дає Силам оборони навіть відкривати вогонь у відповідь. Вирішальну роль у цьому відіграють республіканці у США, які відмовляються голосувати за пакет допомоги Києву, зазначає видання.

І, хоча українська тактика ведення бою перевершує російську, вона не має значення без снарядів, доки Україна покладається на іноземну допомогу, підкреслює Forbes.