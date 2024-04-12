Тільки Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ, - заява прем’єр-міністрів Канади та Франції
Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку України на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є.
Про це у спільній заяві за підсумками зустрічі наголосили прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Канада та Франція засудили війну Росії проти України та заявили, що залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.
Трюдо та Атталь запевнили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є", - наголосили очільники урядів Канади та Франції.
Оттава та Париж також пообіцяли продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Крім того, вони підтвердили свою довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку України та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно ухвалили у 2024 році.
"Канада та Франція сповнені рішучості допомогти у відновленні та реконструкції України, реагуючи на нагальні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та антикорупційні зусилля, а також посилюючи торговельні інвестиції в Україну з метою сприяння участі приватного сектору", - резюмували Трюдо та Атталь.
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і особисто, зе!шмарклє, заборонила атакувати заводи.
то, ви, заявляйте заявляйте....
Пишуть, що була спроба "пошкрябати" Новошахтинський НПЗ.