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Новини Війна
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Тільки Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ, - заява прем’єр-міністрів Канади та Франції

трюдо,джастін,габріель,атталь.

Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку України на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є.

Про це у спільній заяві за підсумками зустрічі наголосили прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Канада та Франція засудили війну Росії проти України та заявили, що залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Трюдо та Атталь запевнили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

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"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є", - наголосили очільники урядів Канади та Франції.

Оттава та Париж також пообіцяли продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

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Крім того, вони підтвердили свою довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку України та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно ухвалили у 2024 році.

"Канада та Франція сповнені рішучості допомогти у відновленні та реконструкції України, реагуючи на нагальні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та антикорупційні зусилля, а також посилюючи торговельні інвестиції в Україну з метою сприяння участі приватного сектору", - резюмували Трюдо та Атталь.

Автор: 

Канада (2186) допомога (8280) Франція (3035) Трюдо Джастін (355) Атталь Габріель (11)


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Потужні заяви - материалізуите
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12.04.2024 11:21 Відповісти
Зе не змогло домовитися про достатню кількість зброї. Це його сектор відповідальності і його провал. Потужні менеджери (5-6 шт.) не допомогли, а лише нашкодили , дивлячись на результат (зброї немає).
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12.04.2024 11:51 Відповісти
Захищати... Ким і чим?
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12.04.2024 11:24 Відповісти
Травневими шашликами.
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12.04.2024 11:49 Відповісти
а сша не дає зброю і заборонила давати зброю зі своїми компонентами.
і особисто, зе!шмарклє, заборонила атакувати заводи.

то, ви, заявляйте заявляйте....
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12.04.2024 11:26 Відповісти
/заборонила атакувати заводи\
Пишуть, що була спроба "пошкрябати" Новошахтинський НПЗ.
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12.04.2024 11:30 Відповісти
 
 