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Новини
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США пропонують фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів РФ, - FT

рубль

Штати пропонують залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутнього прибутку, отриманого від активів РФ, заморожених західними країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Зазначається, що країни G7 розділилися в думках щодо того, що робити з активами РФ на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС хотіли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів. Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі, пише видання.

Читайте: Бельгія вже перераховує Україні гроші від заморожених російських активів, - ОП

"Ми перебуваємо на етапі, коли слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України... Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - сказав заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

За його словами, пропозиція США передбачає надання "теперішньої вартості майбутнього процентного потоку від знерухомлених активів, або через облігації, або через позику".

Він додав, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотковий дохід від заморожених активів, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів із плином часу".

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"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів, концептуально можна переказувати прибуток за 10 років або за 30 років. Поточна вартість цих доходів підсумовується в дуже велику цифру", - зазначив Сінгх.

Пропозицію мають обговорити міністри фінансів G7 у кулуарах весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня, і Сінгх сказав, що метою буде досягнення рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів G7 у червні.

Один із європейських чиновників вважає, що облігації можуть принести від 30 до 40 млрд євро, виходячи з передбачуваного прибутку від російських фондів у Euroclear протягом наступних 10 років, і 50-60 млрд євро прибутку протягом наступних 15-20 років.

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Автор: 

США (22417) заморожені активи (544)


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Топ коментарі
+3
Там ще руде ***** поки до влади не прийшло. Яке як скаже, так і буде.
Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
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12.04.2024 12:03
+2
Гарне було б рішення, і гарний тролінг русні. І гарні отвєтниє мєри у вигляді подальшої конфіскації західної власності на росії.
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12.04.2024 11:51
+2
Так а США могут показать пример ,а не просто БЛА БЛА БЛА? Так передайте активы замороженные в США? Покажите пример Европе . И как долго США собираются кивать на Европу,а Европа на США? НОооо ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬ АКТИВОВ ,а то знаем мы ,уже кредиты набрали у МВФ . Долг остался а толку НОЛЬ ,ЗЕРО.
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12.04.2024 11:59
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Гарне було б рішення, і гарний тролінг русні. І гарні отвєтниє мєри у вигляді подальшої конфіскації західної власності на росії.
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12.04.2024 11:51 Відповісти
Так а США могут показать пример ,а не просто БЛА БЛА БЛА? Так передайте активы замороженные в США? Покажите пример Европе . И как долго США собираются кивать на Европу,а Европа на США? НОооо ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬ АКТИВОВ ,а то знаем мы ,уже кредиты набрали у МВФ . Долг остался а толку НОЛЬ ,ЗЕРО.
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12.04.2024 11:59 Відповісти
Там ще руде ***** поки до влади не прийшло. Яке як скаже, так і буде.
Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
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12.04.2024 12:03 Відповісти
До чого вы Трампа впихнули не впихуемое? Кто он такой? И как Трамп и передача активов сейчас связаны?
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12.04.2024 12:06 Відповісти
Зараз - ні, а потім... теж - ні. А міг би.
Як *****. Danone сказав, що йде з росії, ***** передав завод родичу рамзанкі дирова. Швидко знайшлись правові підстави.
І Трамп так само діяти буде. Він же егоїст та самодур. А значить - самодєржєц.
Поки Байден у влади, США будуть шмарклі жувати.
Разом з Трампом почнеться епоха різких і швидких рішень.
Але не факт, що на користь України чи росії.
Але точно на шкоду США.
Такий план.
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12.04.2024 12:11 Відповісти
Значит ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ украинским политикам понимая и беря на вооружения вашу точку зору?
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12.04.2024 12:14 Відповісти
Припинити, бляха, красти.
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12.04.2024 12:15 Відповісти
Вы серьёзно? Так политики не верят в Украину ,с чего им прекращать воровать? Они крадут для своих потомоков. Вы посмотрите ,где дети депутатов,министров живут. Правильно за рубежом. В Украине чиновники зарабатывают, а потом в Омане ,Дубаях и на Мальдивах гуляют. С чего им прекращать воровать, когда ЗАКОН ИМ РАЗРЕШАЕТ и заметьте после всех ведомых и неведомых реформ на кредиты от МВФ. Так что Дякувать за их гарне життя не забувайТЕ.
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12.04.2024 12:21 Відповісти
Ви спитали - я відповів.
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12.04.2024 12:23 Відповісти
НI. Так вот, вернёмся к нашим баранам ( передачи США расейских активов Украине) или проедем?
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12.04.2024 12:26 Відповісти
Так кому передавати? Тому, хто гарантовано вкраде "раді своіх дєтєй"?
Американці не зобов'язані годувати родини українських чиновників.
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12.04.2024 12:27 Відповісти
👍 наконец-то дошли до истины. Что значит нужно сделать? Правильно разработать механизм контроля или войти под полное влияние третьих лиц ,например США или же получать готовый продукт . НО для этого нужно что сделать? Правильно поменять владу . Что мешает сделать изменения?
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12.04.2024 12:30 Відповісти
Одне мерзенне *****, яке
1. Постійно обстрілює територію України, чим не дає відкрити виборчі дільниці
2. Змусило піти на фронт найактивнішу частину населення, без участі якої ці вибори - фількіна грамота
3. Змусило мільйони втекти з країни, і їх голоси теж не можуть бути враховані
Це головна причина. Ну і є всякі там д'єрьмачкі, які цю владу узурпували, і зміна зєлі у президентському кріслі їм смерті подібна.
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12.04.2024 12:34 Відповісти
1. Пуйло не дає відкрити виборчі дільниці - фейк. Дільниці легко відкриваються у бомбосховищах.

2. Фронтовики легко голосують, як вже було неодноразово в 2014 і 2019хх роках.

3. В усіх українських амбасадах за кордоном по закону про вибори відкриваються дільниці, як завжди, де громадяни України легко голосують за посвідченням.

4. "Неначасі" - фейк, який закинутий владою, щоб продовжувати зраджувати і красти
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12.04.2024 12:52 Відповісти
1. І скільки людей ризикне після пари попереджувальних прильотів напередодні?
2. Яка протяжність лінії фронту була навесні 2014 і у 2019 році, та інтенсивність БД?
3. У 2014 за кордоном були одночасно мільйони українців, громадян України, без можливості повернутись на день виборів?
4. Інші способи змістити владу в умовах її фактичної узурпації?
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12.04.2024 12:57 Відповісти
и що робить? Ну если не политический шаг ,то нация исчезнет. Они ( хабад) сбежит ,у них дома за рубежом. Мы видим запада помощь ,никакая. Выход какой, - на щите? Мол не зламались но погибли? Так? Вони ( ХАБАД) договрится или сбежит,а украинцы?
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12.04.2024 13:01 Відповісти
Ваші пропозиції?
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12.04.2024 13:03 Відповісти
оставлю без комментарии тута, вам не понравится ,что я напишу. Сначала нужно понять общественности причину масштабного вторжения х-ла 2022 г, ( ВЕДЬ НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТ) А потом уже можно рассуждать ,как быть, и искать выход, понимая ,кто союзник со стороны запада,кто партнёр.
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12.04.2024 13:12 Відповісти
Конкретних пропозицій немає, ясно.
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12.04.2024 13:14 Відповісти
Давайте логически придём к причине полномасштабно вторжения ****** в Украину ,а там гляди и выход увидим. Только возвращаться нужно в 2019 год к выборам.
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12.04.2024 13:18 Відповісти
Та легко.
Обрали русофоба Кучму (Україна - не росія) - війни не було, хоч і була Тузла.
Обрали русофоба Ющенко (сіньйор-голодомор) - війни не було, хоч Грузія і газ.
Обрали русофіла овоча - війна у 2014.
Обрали русофоба Порошенко - ***** зупинилось.
Обрали русофіла зєлю - ***** пішло повномасштабкою.
Висновок: треба обирати русофоба, тоді ***** злякається і далі не піде, щонайменше.
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12.04.2024 13:23 Відповісти
Ну пан і застібнув... Сьогодні прильотів зовсім нема, так?))

Яка має бути лінія фронту, щоб зєлена шобла крала вічно?))

Ще раз повторюю, по посвідченню в українських амбасадах вже 32 роки встановлюються скриньки для голосування

Ніяких інших способів оновити владу, окрім виборів, не існує, якщо пан натякає на військовий заколот.

Краще людям припинити "неначасять", але перейматись висуненням ЄДИНОГО, кандидата від демопозиції, щоб він переміг вже у першому турі навіть попри фальсіфікації
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12.04.2024 13:11 Відповісти
Порошенко не пройде. Юля теж. Вважаю, хтось з військових, що перевірені в справах. Залужний має високу довіру
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12.04.2024 13:31 Відповісти
Але від ще давно казав, що у політику йти не збирається.
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12.04.2024 13:34 Відповісти
Червінський, Кривоніс, Забродський, Бурба...
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12.04.2024 13:41 Відповісти
На жаль, не мають детального розуміння роботи держапарату, тому дуже імовірно, що поряд швидко з'явиться спочатку якийсь мутний богданчик, якого відтіснить суворий д'Єрьмак.
Русня - майстри перехоплення керування. Згадайте овоча і зєлю, які починали як ставленики Кучми та Коломойського, а закінчили як маріонетки москви.
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12.04.2024 13:43 Відповісти
Але треба хтось один. Нехай хоч жереб кидають
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12.04.2024 13:43 Відповісти
Ви задали питання, що заважає змінити владу - я відповів.
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12.04.2024 12:58 Відповісти
Из воровства денег правящим хабадом в Украине ,вот эта вся кавасия в США и происходит. Первопричина не дачи денег и помощи Украине на Банковой сидит.
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12.04.2024 12:33 Відповісти
Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки

Тобто конфіскувати активи ПОРУШНИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА не можна? Дозволити йому порушити міжнародне право - можна. А вилучити його гроші - ні.

Чудово!
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12.04.2024 12:07 Відповісти
Тепер ще й "ескалація порушень міжнародного права"... заважає Вашингтону.
Будапештський меморандум, за який соромно президенту Клінтону, не завадив покинути Україну під атакою терористів без військової допомоги США?
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12.04.2024 13:41 Відповісти
пропонують пропонують да не випропонують
байден пропонує повернути йому молодість
а трамп пропонує повернутись до штурму капітолію
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12.04.2024 12:28 Відповісти
Красиво послали подальше. Уже было. Австрия и Венгрия против. В реале надо просить Ирис в Германии, Грипен в Швеции и.т.д.
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12.04.2024 12:39 Відповісти
В Штатах російських грошей дуже мало, десь 3%. А європейці лякливі, щоб йти на фронду з Рашкою. Хіба що британці, скандинави...
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12.04.2024 12:43 Відповісти
та вже третій рік пропонують, клоуни памперсниє
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12.04.2024 14:30 Відповісти
 
 