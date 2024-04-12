США пропонують фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів РФ, - FT
Штати пропонують залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутнього прибутку, отриманого від активів РФ, заморожених західними країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Зазначається, що країни G7 розділилися в думках щодо того, що робити з активами РФ на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС хотіли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів. Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі, пише видання.
"Ми перебуваємо на етапі, коли слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України... Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - сказав заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.
За його словами, пропозиція США передбачає надання "теперішньої вартості майбутнього процентного потоку від знерухомлених активів, або через облігації, або через позику".
Він додав, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотковий дохід від заморожених активів, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів із плином часу".
"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів, концептуально можна переказувати прибуток за 10 років або за 30 років. Поточна вартість цих доходів підсумовується в дуже велику цифру", - зазначив Сінгх.
Пропозицію мають обговорити міністри фінансів G7 у кулуарах весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня, і Сінгх сказав, що метою буде досягнення рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів G7 у червні.
Один із європейських чиновників вважає, що облігації можуть принести від 30 до 40 млрд євро, виходячи з передбачуваного прибутку від російських фондів у Euroclear протягом наступних 10 років, і 50-60 млрд євро прибутку протягом наступних 15-20 років.
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Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
Як *****. Danone сказав, що йде з росії, ***** передав завод родичу рамзанкі дирова. Швидко знайшлись правові підстави.
І Трамп так само діяти буде. Він же егоїст та самодур. А значить - самодєржєц.
Поки Байден у влади, США будуть шмарклі жувати.
Разом з Трампом почнеться епоха різких і швидких рішень.
Але не факт, що на користь України чи росії.
Але точно на шкоду США.
Такий план.
Американці не зобов'язані годувати родини українських чиновників.
1. Постійно обстрілює територію України, чим не дає відкрити виборчі дільниці
2. Змусило піти на фронт найактивнішу частину населення, без участі якої ці вибори - фількіна грамота
3. Змусило мільйони втекти з країни, і їх голоси теж не можуть бути враховані
Це головна причина. Ну і є всякі там д'єрьмачкі, які цю владу узурпували, і зміна зєлі у президентському кріслі їм смерті подібна.
2. Фронтовики легко голосують, як вже було неодноразово в 2014 і 2019хх роках.
3. В усіх українських амбасадах за кордоном по закону про вибори відкриваються дільниці, як завжди, де громадяни України легко голосують за посвідченням.
4. "Неначасі" - фейк, який закинутий владою, щоб продовжувати зраджувати і красти
2. Яка протяжність лінії фронту була навесні 2014 і у 2019 році, та інтенсивність БД?
3. У 2014 за кордоном були одночасно мільйони українців, громадян України, без можливості повернутись на день виборів?
4. Інші способи змістити владу в умовах її фактичної узурпації?
Обрали русофоба Кучму (Україна - не росія) - війни не було, хоч і була Тузла.
Обрали русофоба Ющенко (сіньйор-голодомор) - війни не було, хоч Грузія і газ.
Обрали русофіла овоча - війна у 2014.
Обрали русофоба Порошенко - ***** зупинилось.
Обрали русофіла зєлю - ***** пішло повномасштабкою.
Висновок: треба обирати русофоба, тоді ***** злякається і далі не піде, щонайменше.
Яка має бути лінія фронту, щоб зєлена шобла крала вічно?))
Ще раз повторюю, по посвідченню в українських амбасадах вже 32 роки встановлюються скриньки для голосування
Ніяких інших способів оновити владу, окрім виборів, не існує, якщо пан натякає на військовий заколот.
Краще людям припинити "неначасять", але перейматись висуненням ЄДИНОГО, кандидата від демопозиції, щоб він переміг вже у першому турі навіть попри фальсіфікації
Русня - майстри перехоплення керування. Згадайте овоча і зєлю, які починали як ставленики Кучми та Коломойського, а закінчили як маріонетки москви.
Тобто конфіскувати активи ПОРУШНИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА не можна? Дозволити йому порушити міжнародне право - можна. А вилучити його гроші - ні.
Чудово!
Будапештський меморандум, за який соромно президенту Клінтону, не завадив покинути Україну під атакою терористів без військової допомоги США?
байден пропонує повернути йому молодість
а трамп пропонує повернутись до штурму капітолію