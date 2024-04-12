США пропонують фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів РФ, - FT

Штати пропонують залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутнього прибутку, отриманого від активів РФ, заморожених західними країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Зазначається, що країни G7 розділилися в думках щодо того, що робити з активами РФ на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС хотіли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів. Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі, пише видання.

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"Ми перебуваємо на етапі, коли слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України... Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - сказав заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

За його словами, пропозиція США передбачає надання "теперішньої вартості майбутнього процентного потоку від знерухомлених активів, або через облігації, або через позику".

Він додав, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотковий дохід від заморожених активів, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів із плином часу".

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"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів, концептуально можна переказувати прибуток за 10 років або за 30 років. Поточна вартість цих доходів підсумовується в дуже велику цифру", - зазначив Сінгх.

Пропозицію мають обговорити міністри фінансів G7 у кулуарах весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня, і Сінгх сказав, що метою буде досягнення рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів G7 у червні.

Один із європейських чиновників вважає, що облігації можуть принести від 30 до 40 млрд євро, виходячи з передбачуваного прибутку від російських фондів у Euroclear протягом наступних 10 років, і 50-60 млрд євро прибутку протягом наступних 15-20 років.

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