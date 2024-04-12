Вся Європа повинна подумати, як допомогти сусіднім з Україною країнам, які знаходяться "на лінії фронту", - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз розглянути можливість надання допомоги країнам-сусідам України, зокрема Польщі та Естонії, які знаходяться на "лінії фронту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьке видання "20 minutes".
"З перших днів війни Польща дала Україні все можливе і навіть більше. Сьогодні Польща повинна сама будувати свою безпеку", - заявив Туск на зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.
Польский прем'єр зауважив, що ЄС повинен загалом, і не тільки Польща, допомагати Україні якомога більше.
"Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які знаходяться на лінії фронту.
Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна стоїть на нашому порозі. Саме тому ми будемо шукати всі можливі способи підтримати Україну і країни, найбільш вразливі до наслідків цієї війни", - резюмував Туск.
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мол каже:
"ось так як Хмель прийшов з поклоном - так і Україна прийде з поклоном"
"а після цього ми разом аналогічно розділим поляків"
А по факту Туск виявився набагато більше прокацапським ніж попередній прем'єр Моравецький і постійно ставить нам підніжки, прикриваючись примітивними, популістичними заявами.
- "Всё поняли. Вот вам генераторы"
- У нас нет снарядов. Гибнут солдаты. Пришлите снаряды, суки.
- "Не вопрос. Вот вам аптечки"
чи він повинен, зе!стрижня обсмоктувати? чи за українців перейматися?
які претензії до туска?
наступного разу, думайте мозком, кого обирати у владу.
український народ обрав махрового комуняку, кравчука.
польща в єс та нато.
україна, за ті ж самі роки, розкрадена, корумпована та ніяк не може відірватися від кацапії.
відчуваєш різницю?
полякі вже зрозуміли, що вони наступні і терміново до цього готуються.
а, що робили українці, коли в україні вже була війна? обрали зе!довбойоба поржати та пожрати шашликі.
то, хто з нас шакалить?