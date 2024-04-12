УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10182 відвідувача онлайн
Новини
3 004 48

Вся Європа повинна подумати, як допомогти сусіднім з Україною країнам, які знаходяться "на лінії фронту", - Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз розглянути можливість надання допомоги країнам-сусідам України, зокрема Польщі та Естонії, які знаходяться на "лінії фронту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьке видання "20 minutes".

"З перших днів війни Польща дала Україні все можливе і навіть більше. Сьогодні Польща повинна сама будувати свою безпеку", - заявив Туск на зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Польский прем'єр зауважив, що ЄС повинен загалом, і не тільки Польща, допомагати Україні якомога більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не планує прямої участі у війні в Україні, - Туск

"Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які знаходяться на лінії фронту.

Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна стоїть на нашому порозі. Саме тому ми будемо шукати всі можливі способи підтримати Україну і країни, найбільш вразливі до наслідків цієї війни", - резюмував Туск.

Читайте також: Зараз найкритичніший момент в історії з часів Другої світової, наступні два роки будуть вирішальними, - Туск

Автор: 

Європа (1783) Польща (8471) Туск (512) Євросоюз (13306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Як допомогти їм захиститись від українського збіжжя і українських журналістів, що фільмують торгівлю з русьою, угу 🤡
показати весь коментар
12.04.2024 11:53
+10
Курва хитродупа.
показати весь коментар
12.04.2024 11:51
+9
Лінію фронту мабуть фермери організували
показати весь коментар
12.04.2024 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курва хитродупа.
показати весь коментар
12.04.2024 11:51 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 11:53 Відповісти
старік кабаєв не даремно показував карсону копії листів Хмельницького
мол каже:
"ось так як Хмель прийшов з поклоном - так і Україна прийде з поклоном"
"а після цього ми разом аналогічно розділим поляків"
показати весь коментар
12.04.2024 12:31 Відповісти
що там думати заблокувати польський кордон і все !
показати весь коментар
12.04.2024 11:52 Відповісти
З боку Німеччини.
показати весь коментар
12.04.2024 11:55 Відповісти
чому тільки Німеччини ? з усіх боків .
показати весь коментар
12.04.2024 12:00 Відповісти
А Україні - не треба???
показати весь коментар
12.04.2024 11:52 Відповісти
Они считают что уже не треба
показати весь коментар
12.04.2024 16:18 Відповісти
Як допомогти їм захиститись від українського збіжжя і українських журналістів, що фільмують торгівлю з русьою, угу 🤡
показати весь коментар
12.04.2024 11:53 Відповісти
Лінію фронту мабуть фермери організували
показати весь коментар
12.04.2024 11:53 Відповісти
Цинічний підар.
показати весь коментар
12.04.2024 11:54 Відповісти
Не нация, а только нынешняя польская власть. Думаешь большинство поляков бы возмущалось, если бы Туск подавил протесты фермеров и наложил большие штрафы за этот цирк ? Думаю нет, потому что большинству поляков до одного места чем занимаются их собратья клоуны на границе.
показати весь коментар
12.04.2024 12:10 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 11:54 Відповісти
Днище
показати весь коментар
12.04.2024 11:55 Відповісти
Цинічна потвора. Нехай тобі рольнікі помагають пшеку ти їбаний.
показати весь коментар
12.04.2024 11:56 Відповісти
А можна цього "друга України" хоч за горло потримати?
А по факту Туск виявився набагато більше прокацапським ніж попередній прем'єр Моравецький і постійно ставить нам підніжки, прикриваючись примітивними, популістичними заявами.
показати весь коментар
12.04.2024 11:59 Відповісти
Каюсь особисто.
показати весь коментар
12.04.2024 12:27 Відповісти
- Нас бомбят, уничтожают энергетические объекты. Дайте ПВО.
- "Всё поняли. Вот вам генераторы"
- У нас нет снарядов. Гибнут солдаты. Пришлите снаряды, суки.
- "Не вопрос. Вот вам аптечки"
показати весь коментар
12.04.2024 12:02 Відповісти
А ще заявки типу "гроші на відбудування України"
показати весь коментар
12.04.2024 14:53 Відповісти
бідні та нещасні. треба і їм допомагати, бо начали худнуть чи що?
показати весь коментар
12.04.2024 12:06 Відповісти
поки блокували кордон забули посіяти .
показати весь коментар
12.04.2024 12:08 Відповісти
Если на линии фронта, почему не воюете?
показати весь коментар
12.04.2024 12:07 Відповісти
Вони воюють, підіймаючи F16 і направляючи ракети назад в український напрямок
показати весь коментар
12.04.2024 14:55 Відповісти
туск поляк! прим'єр польщі! він думає про майбутнє своєї речі посполитої.
чи він повинен, зе!стрижня обсмоктувати? чи за українців перейматися?
які претензії до туска?
наступного разу, думайте мозком, кого обирати у владу.
показати весь коментар
12.04.2024 12:08 Відповісти
і як само, туск, особисто тебе, нашакалів?
показати весь коментар
12.04.2024 12:15 Відповісти
Ми з ВАМИ знайомі, Гриша? Чи ви кацап?
показати весь коментар
12.04.2024 12:27 Відповісти
а що це змінює?
показати весь коментар
12.04.2024 12:30 Відповісти
"пшек Туск і "пшияцєль куйла" " хоче нашакалити Україні віттягнувши і увагу і що головне фінанси ЄС для себе ,в той час,як український народ захищає його польську задницю від рашиста,хоронячи десятки тисяч захисників...
показати весь коментар
12.04.2024 13:53 Відповісти
польський народ обрав дисидента, валенсу.
український народ обрав махрового комуняку, кравчука.

польща в єс та нато.
україна, за ті ж самі роки, розкрадена, корумпована та ніяк не може відірватися від кацапії.

відчуваєш різницю?

полякі вже зрозуміли, що вони наступні і терміново до цього готуються.
а, що робили українці, коли в україні вже була війна? обрали зе!довбойоба поржати та пожрати шашликі.

то, хто з нас шакалить?
показати весь коментар
12.04.2024 14:04 Відповісти
Що Тобі не ясно ,хто шпкплить??"пшек Туск і "пшияцєль куйла" " хоче нашакалити Україні віттягнувши і увагу і що головне фінанси ЄС для себе ,в той час,як український народ захищає його польську задницю від рашиста,хоронячи десятки тисяч захисників...- хто хоче ткт шакалити?
показати весь коментар
12.04.2024 16:05 Відповісти
Потерпаєте? Бідолашні? Якби не всрались якщо московити вам під кордон прийдуть.
показати весь коментар
12.04.2024 12:10 Відповісти
Тобто 39 секунд зальоту ракети то вже "лінія вогню"?Чи ще там якісь "жертви" були...ото втрати. Цілий ЄС тепер в напрязі - де взяти бабла?
показати весь коментар
12.04.2024 12:10 Відповісти
Це та лінія фронту, Туск, що висипає на землю та топчить українське зерно?
показати весь коментар
12.04.2024 12:10 Відповісти
Ось тільки скиглить не треба, в тебе є бойові фермери, танк на ходу, ракету на літу все що хочеш зупинять
показати весь коментар
12.04.2024 12:11 Відповісти
Поляки вже всрались, вибачте за слово.
показати весь коментар
12.04.2024 12:20 Відповісти
А їх ще навіть за Сувалки не потримали.
показати весь коментар
12.04.2024 12:28 Відповісти
Може спочатку розгоните трактористів/комбайнерів на кордоні та закриєте кордон для білорусів з моsкалями?
показати весь коментар
12.04.2024 12:21 Відповісти
Тобто Туск Україну вже злив, треба розуміти
показати весь коментар
12.04.2024 12:25 Відповісти
А вони завжди в першу чергу собі допомагали. Щоб кордон росії був якнайдалі. Щоб отримати нову техніку за передану стару радянську техніку. Щоб якомога більше прийняти укр. заробітчан. Кордон розкрив справжні наміри. А вже потім нас підтримували. І така пропаганда діє. На заході люди вважають наче Польща чи не найбільше допомогла Україні.
показати весь коментар
12.04.2024 12:39 Відповісти
Це так по-дружньому, так щиро. На нашій біді нажитися, смерті украінців монетезувати.
показати весь коментар
12.04.2024 13:50 Відповісти
Натякаєш , щоб ЄС виділив більше грошей для поляків, перестаньте кордони блокувати підери 😡
показати весь коментар
12.04.2024 14:21 Відповісти
Туск на Колчаковських фронтах воює ! Дайтє єму сєльодкі !!!
показати весь коментар
12.04.2024 20:21 Відповісти
 
 