Вся Європа повинна подумати, як допомогти сусіднім з Україною країнам, які знаходяться "на лінії фронту", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз розглянути можливість надання допомоги країнам-сусідам України, зокрема Польщі та Естонії, які знаходяться на "лінії фронту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьке видання "20 minutes".

"З перших днів війни Польща дала Україні все можливе і навіть більше. Сьогодні Польща повинна сама будувати свою безпеку", - заявив Туск на зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Польский прем'єр зауважив, що ЄС повинен загалом, і не тільки Польща, допомагати Україні якомога більше.

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"Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які знаходяться на лінії фронту.

Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна стоїть на нашому порозі. Саме тому ми будемо шукати всі можливі способи підтримати Україну і країни, найбільш вразливі до наслідків цієї війни", - резюмував Туск.

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