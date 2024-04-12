Відтоку з України біженців, як на початку повномасштабної війни, вже не буде, - Міжнародна організація з міграції

У Міжнародній організації з міграції не очікують такого потоку біженців з України, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час спілкування з журналістами заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України. - Ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Нині немає чогось справді катастрофічного", - сказала Поуп.

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Вона запевнила, що МОМ продовжить спостереження, але, за її оцінками, українці віддані своїй країні і воліють залишатися в ній.

"Але ми повинні бути реалістами. Людям, якщо вони не мають безпечного місця, якщо зазнають постійних атак, властиво переміщуватися", - зауважила Поуп.

Як повідомлялося, за оцінками Євростату, на сьогодні у країнах ЄС перебувають 4,2 мільйона українських біженців.

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