Відтоку з України біженців, як на початку повномасштабної війни, вже не буде, - Міжнародна організація з міграції
У Міжнародній організації з міграції не очікують такого потоку біженців з України, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це під час спілкування з журналістами заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України. - Ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Нині немає чогось справді катастрофічного", - сказала Поуп.
Вона запевнила, що МОМ продовжить спостереження, але, за її оцінками, українці віддані своїй країні і воліють залишатися в ній.
"Але ми повинні бути реалістами. Людям, якщо вони не мають безпечного місця, якщо зазнають постійних атак, властиво переміщуватися", - зауважила Поуп.
Як повідомлялося, за оцінками Євростату, на сьогодні у країнах ЄС перебувають 4,2 мільйона українських біженців.
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А хто при грошах тому iтут непогано.
Он Петя за 23р. заробив в 2.5 разiв бiльше чим за 22р.
Патріоти в березні 22-го відправили своїх дружин з дітьми за кордон (висадили на піших переходах) і пішли до війська. Чому за кордон? Бо знають, що станеться з рідними військових у разі капітуляції України.
Тобто сама ж себе і спростувала.
До Чечні, на "перевиховання".