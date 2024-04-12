Україні для посилення ППО потрібні не лише системи Patriot, а й SAMP/T, - Кулеба

Пріоритетом України у 2024 році є посилення протиповітряної оборони. Для цього потрібні, зокрема, системи ППО SAMP/T.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі дипломатії воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший (пріоритет на 2024 рік, - ред.) - ППО. І не просто ППО - а Patriot і SAMP/T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО".

"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей SAMP/T і коли", - додав Кулеба.

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Що відомо про SAMP/T

У 2023 році Франція та Італія спільно передали Україні протиракетну систему SAMP/T.

Відомо, що системи Samp-T можуть збивати цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети.

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