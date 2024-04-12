УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10226 відвідувачів онлайн
Новини
1 995 22

Україні для посилення ППО потрібні не лише системи Patriot, а й SAMP/T, - Кулеба

samp

Пріоритетом України у 2024 році є посилення протиповітряної оборони. Для цього потрібні, зокрема, системи ППО SAMP/T.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі дипломатії воєнного часу,  інформує Цензор.НЕТ.

"Перший (пріоритет на 2024 рік, - ред.) - ППО. І не просто ППО - а Patriot і SAMP/T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО".

"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей SAMP/T і коли", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США разом з партнерами шукають додаткові засоби ППО для захисту об’єктів енергетики України, - Пентагон

Що відомо про SAMP/T

У 2023 році Франція та Італія спільно передали Україні протиракетну систему SAMP/T.

Відомо, що системи Samp-T можуть збивати цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети.

Читайте також: 25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3138) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
і лопати! обов'язково, проси лопати!
показати весь коментар
12.04.2024 12:18
+5
Кулеба знає що такі комплекси виробляють один - два роки?

чи то йому нє інтєрєсно?
асвальт треба було товще в офшорах мзати, курви ! 👿

.
показати весь коментар
12.04.2024 12:21
+5
і нового главу мзс, кабінету міністрів та президента .Старі вже запліснявіли.

народу не підходить відповідь що " зелені легітмні до кніця війни "
показати весь коментар
12.04.2024 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і лопати! обов'язково, проси лопати!
показати весь коментар
12.04.2024 12:18 Відповісти
асфальтоукладачі також.
показати весь коментар
12.04.2024 12:22 Відповісти
Потужна, дуже потужна заява!
показати весь коментар
12.04.2024 12:20 Відповісти
Кулеба знає що такі комплекси виробляють один - два роки?

чи то йому нє інтєрєсно?
асвальт треба було товще в офшорах мзати, курви ! 👿

.
показати весь коментар
12.04.2024 12:21 Відповісти
і нового главу мзс, кабінету міністрів та президента .Старі вже запліснявіли.

народу не підходить відповідь що " зелені легітмні до кніця війни "
показати весь коментар
12.04.2024 12:22 Відповісти
От що заважає дати? Чи продати? Все одно потім поріжуть на металобрухт та утилізують. Ці системи робилися не для війни, а для виставок. Показали, похизувалися і поставили в ангар. А потім інколи на навчаннях пастрєлушкі влаштовують. Ось і все.
показати весь коментар
12.04.2024 12:24 Відповісти
Тобто спочатку - Готуйтесь до війни, Путлєр скоро нападе на НАТО.
А тепер - вам комплекси ППО не потрібні, дайте нам.
Тут, як кажуть - або хрестик зніміть, або труси надіньте.
показати весь коментар
12.04.2024 12:34 Відповісти
Йдеться про те, що їх у них 100. Ми просимо 7.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3850552-borrel-evropejski-armii-maut-100-batarej-patriot-i-vse-se-nespromozni-nadati-sim-z-nih-ukraini.html

Ще дебільні питання про хрестики та труси у великого патріота з австралії є?
показати весь коментар
12.04.2024 12:38 Відповісти
В кого їх сто? Які модифікації? Чи багато щастя принесуть старі модифікації, які не можуть збивати балістичні ракети? Їх стан?
І ще купа питань, відповідей на які вам Подоляк в інструктажі не дав.
Але можеш запитати в нього про Кільчень, Дніпро, Корал. Особливо про Кільчень, який пройшов випробування. Як там твоя люба зелень налагодила його виробництво, за ці 2 роки? Хоча б ракету в місяць роблять? Чи хочете вічно лише отримувати все з Заходу? Причому бажано дрібними не міченими банкнотами?
показати весь коментар
12.04.2024 13:01 Відповісти
Тобто Борель має особисто доповісти про це? Ну ОК. Так йому і напиши: вимагаю чіткою відповіді на всі мої питання! Де, скільки, які модифікації і в якому стані! Адресу знаєш чи написати?

І ще раз, австралійській поцрєоте: ти виходиш з хибної передумови. Від того всі твої "аргументи" окрім як нікчемними назвати не можна. Зокрема про те, що ми нібито мали можливість зробити свій власний петріот. Це надскладна система, на розробку якої потрібні довгі роки, купа грошей та відповідні спеціалісти. У нас цього не було як до війни, так, тим більше, й зараз. Чи тобі нагадати, що Україна тоді жила на кредити МВФ?
показати весь коментар
12.04.2024 13:13 Відповісти
Диванний патріот-фанатат Боневтіка - ти хоч вивчи, хто є хто на міжнародній арені. Який ще Боррель до ППО?
Яка розробка - система Кільчень ВЖЕ була створена! Інша були в різній стадії розробки.
Які гроші - на дороги знайшли ж, чи ти вважаєш, що круто країна зекономила, забивши під керівництвом Зелі на армію?
Втрачав би він 7 мільярдів....
показати весь коментар
12.04.2024 13:19 Відповісти
А Вован не хоче попрохати комплекси ПРО в Ізраїлю? Невже мамаріматапапасаша, поки перебували там з візитом не домовились? Айайай, ну хоча б сексологиню до Нетаньяху нехай зашле.
показати весь коментар
12.04.2024 12:32 Відповісти
Інтернет в австралії вимкнули?

Посольство України в Ізраїлі направило уряду країни запит на отримання систем протиповітряної оборони. Офіційні особи Ізраїлю підтвердили одержання листа від України. Серед бажаного для України озброєння в листі перелічують системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

https://gazeta.ua/articles/politics/*********-poprosila-v-izrayilyu-ppo-zmi/1116727

https://www.axios.com/2022/10/19/ukraine-requests-israel-iron-dome-defense-iran-russia-war

https://www.documentcloud.org/documents/23168259-ukraine-israel?responsive=1&title=1
показати весь коментар
12.04.2024 12:42 Відповісти
Зайди до Подоляка, візьми в нього грамоту з подякою.
Хочу нагадати, що поки ти вилизував усьому Офісу ПреЗедента, то забув перегорнути календар, і на дворі зараз не жовтень 2022, а квітень 2024р. Це в 2022, ні про літаки F-16, ні про ракети Storm Shadow, ні про ..... мова не йшла.
Але час минув, а ваша подоляковська банда продовжує годувати народ протухшим телемарафоном і чіпляти на вуха людям крадені з гуманітарки спагетті.
показати весь коментар
12.04.2024 12:54 Відповісти
І яке це має відношення до того, що ти давно протухлими новинами виправдовуєш повний провал міжнародної політики Зеленським і Ко? Це чудово характеризує чий ти фанат. Фанат за гроші чи ідейний, от питання.
показати весь коментар
12.04.2024 13:09 Відповісти
Для захисту об'єктів критичної інфраструктури були б в нагоді "залізні куполи". Це ППО ближнього бою, але їх можна тупо поставити біля кожного стратегічного об'єкту, щоб вони прикривали виключно його. Там на пусковій установці 2 десятка зенітних ракет (проти 4-х на "патріотах", С-300 чи "буках"), тож не критично, що москалі знатимуть їхнє розташування -- вони зможуть і самі відбитися від нападу і захистити охороняємий об'єкт.
І ще. При визначенні пріоритетності не завжди треба виходити чисто з гуманітарних позицій: все-таки людей у нас значно більше, ніж електростанцій, воєнних заводів чи складів з ************ і люди на відміну від об'єктів можуть розбігтися, змінити дислокацію або сховатися в укриття (як би цинічно це не виглядало, але це закон будь-якої війни - насамперед рятувати те, що забезпечує життєдіяльність та спроможність воювати далі).
показати весь коментар
12.04.2024 12:44 Відповісти
Та про цей купол вже сто разів писали. І що? Ніхто не сумнівається в його ефективності. Але тупо не дають.
показати весь коментар
12.04.2024 12:47 Відповісти
"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей SAMP/T і коли", - додав Кулеба" Знову робота на телевізор. Бойовий Кулєва " розмазує" союзників. Ну дуже ілікторату до вподоби. Тільки хтось, колись цей випендрьож проігнорує культурно.Як Німеччина " ліверну ковбасу" і просто перестане надавати взагалі будь- що.
показати весь коментар
12.04.2024 13:14 Відповісти
Військові спроможності НАТО просто вражають!

Недарама обговорюють можливості створення нового військового блоку.
показати весь коментар
12.04.2024 17:19 Відповісти
 
 