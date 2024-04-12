Українські міста можуть залишитися без світла, а хвилі біженці - линути до Європи, - глава МЗС Польщі Сікорський

Небажання Конгресу США ухвалити черговий пакет допомоги Україні може спричинити нову хвилю біженців через те, адже українці не зможуть захистити об’єкти енергетики. Адже вже зараз вони відчувають брак ракет до ППО.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський сказав, що такі атаки по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. Він наголосив, що Україна давно просить про розблокування допомоги від США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - сказав польський міністр.

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Він нагадав, як президент США Джо Байден побував із винятковим візитом у Києві перед першою річницею повномасштабного вторгнення, де запевнив у підтримці. Водночас, як зазначив Сікорський, законопроєкт про додаткове фінансування допомоги для України чекає рішення Конгресу фактично від серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - наголосив голова польського МЗС.

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Сікорський додав, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше на допомогу Україні, аніж США.

"Зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", - сказав міністр.