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Новини Війна
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Українські міста можуть залишитися без світла, а хвилі біженці - линути до Європи, - глава МЗС Польщі Сікорський

сикорский

Небажання Конгресу США ухвалити черговий пакет допомоги Україні може спричинити нову хвилю біженців через те, адже українці не зможуть захистити об’єкти енергетики. Адже вже зараз вони відчувають брак ракет до ППО.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський сказав, що такі атаки по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. Він наголосив, що Україна давно просить про розблокування допомоги від США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - сказав польський міністр.

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Він нагадав, як президент США Джо Байден побував із винятковим візитом у Києві перед першою річницею повномасштабного вторгнення, де запевнив у підтримці. Водночас, як зазначив Сікорський, законопроєкт про додаткове фінансування допомоги для України чекає рішення Конгресу фактично від серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - наголосив голова польського МЗС.

Також читайте: Відтоку з України біженців, як на початку повномасштабної війни, вже не буде, - Міжнародна організація з міграції

Сікорський додав, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше на допомогу Україні, аніж США.

"Зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", - сказав міністр.

Автор: 

біженці (1855) ППО (3138) Сікорський (240)


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Топ коментарі
+13
Ну, як будуте продовжувати шмарклі жувати, то так воно і буде (не дай Господь, звісно).
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12.04.2024 12:26
+11
звучить шизофренічно на фоні пох.їстичної позиції уряду Польщі щодо блокування українського кордону.
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12.04.2024 12:35
+10
Все вірно, пане Радославе!
Єврокретини потім будуть скиглити що витрачають десятки міліардів на біженців замість того, щоб вкласти ці гроші в зброю для України
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12.04.2024 12:29
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Ну, як будуте продовжувати шмарклі жувати, то так воно і буде (не дай Господь, звісно).
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12.04.2024 12:26 Відповісти
Все вірно, пане Радославе!
Єврокретини потім будуть скиглити що витрачають десятки міліардів на біженців замість того, щоб вкласти ці гроші в зброю для України
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12.04.2024 12:29 Відповісти
Твій пан тебе на хєру вже півроку вертить. Бо за блокування кордону платять усі споживачі в Україні. Ти у тому числі
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12.04.2024 14:22 Відповісти
Футболять один до одного!
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12.04.2024 12:29 Відповісти
європідараси
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12.04.2024 12:30 Відповісти
насправді, хвилі біженців повинні їхати з темних холодних міст прикордонних областей росії до Уралу і за Урал. Тільки так російському ВПК може бути завданий нищівний удар.
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12.04.2024 12:33 Відповісти
За Уралом, вся міць ВПК у них.
це ще з 2 світової перенесли.
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12.04.2024 13:16 Відповісти
за уралом у них тайга. 90 відсотків підприємств ВПК знаходиться на європейській частини росії.
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12.04.2024 14:36 Відповісти
Свердловськ, Свердловські номерні, Челябінські, челябінські номерні, Курган, Тюмень, Новосибірськ, Томськ, Іркутськ
Основні виробництва ВПК...
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12.04.2024 14:42 Відповісти
по перше - Свердловська область це не за Уралом. По друге - ви просто маніпулятивно насмикали назви міст.
Для прикладу - з тридцяти підприємств, які входять в Корпорацію «Тактическое ракетное вооружение» тільки два підприємства знаходяться дійсно за Уралом - це завод "Автоматика" в Омську і підприємство «НПО машиностроения» в місті Пермь. Всі інші - це європейська частина росії. Навіть на Уралі тільки одне підприємство КТРВ з тридцяти - це АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", яке знаходиться на півдні Свердловської області у Камєнск-Уральську.
Така ж сама ситуація і з іншими підприємствами ВПК. Здебільшого це пов'язано з концентрацією кваліфікованих робітників та інженерно-наукового потенціалу.
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Єкатеринбург і Челябінськ в Азії...
За Уральським хребтом!

Ой да ладно :
УВЗ-Тагіл
Златмаш, м. Златоуст
Збройовий завод, м Челябінськ
Курганмашзавод, м. Курган
Завод № 9, м. Єкатеринбург
Компанія РЕВАНТА, м. Єкатеринбург
"Омсктрансмаш", м. Омськ
"Сибприбормаш», м Бійськ
"Красмаш", м. Красноярськ

це я так по шапках пройшов
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12.04.2024 15:23 Відповісти
а ще більш ніж тисяча підприємств російського ВПК, на які накладені санкції, знаходяться на європейській частині росії.
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12.04.2024 15:26 Відповісти
це навіть не компанії, це заводи
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12.04.2024 15:40 Відповісти
якщо вам так буде зрозуміліше - більш ніж тисяча заводів російського ВПК, на які накладені санкції, знаходяться на європейській частині росії.
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12.04.2024 15:52 Відповісти
звучить шизофренічно на фоні пох.їстичної позиції уряду Польщі щодо блокування українського кордону.
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12.04.2024 12:35 Відповісти
А може це те що і потрібно Європі: дешева робоча сила. Щоб не завозити негрів.
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12.04.2024 12:41 Відповісти
Коли почне звучати від європейських політиків у бік США, що вони зобов'язані надавати військову допомогу Україні, бо вони були ініціаторами ядерного роззброєння України.
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12.04.2024 12:41 Відповісти
Ти диви,який співчутливий. Порозганяйте краще своїх ледарів фермерів з кордону.
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12.04.2024 12:42 Відповісти
Та ніхто вже у вашу пшекію не поїде. Запливіть там лайном разом із хвермерами, Тусками, Дудами, та іншою хмиздобратією.
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12.04.2024 12:45 Відповісти
Ось що їх непокоїть - хвилі біженців з України. Це ж скільки грошей треба на них витратити!
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12.04.2024 12:45 Відповісти
Тільки за сьогодні декілька закордонних ЗМІ, політиків, міжнародних установ сповіщали ПРОТИЛЕЖНІ "новини" стосовно українських біженців, а саме ймовірності нової хвилі, кількості, бажання повернутись до своєї країни й т.д. Все це каже про те, що на цій темі хоче підзаробити, або поспекулювати велика кількість людей котрі у реальності нічого не знають на нічим не переймаються а переслідують ВЛАСНІ інтереси з піару, або досягнення конкретних цілей часто далеких від піклування про біженців і вирішення питань пов'язаних із ними!!!
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12.04.2024 12:55 Відповісти
В цьому є і частка вашої діяльності, тої що на кордоні та в Єврокомисії.
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12.04.2024 12:59 Відповісти
та ще знесуть та затопчуть ваших фермерів блокувальщиків
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12.04.2024 13:28 Відповісти
польська влада вже потирає свої брудні руки від перспективи отримати ще пару мільйонів робочих рук.
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12.04.2024 14:20 Відповісти
Не думаю, що це їм вигідно. Та кількість українців, яка є нараз там доволі комфортна для них. Збільшення призведе до безробіття серед поляків. А уряду це нафіг не потрібно, адже там є свої гундосики, які печуться про рейтинги. Це перший момент. Другий, біженці працездатного віку зазвичай чіпляють із собою і тих, хто не в стані працювати (діти, старі), а це навпаки зайвий напряг для економіки. Польща вляла в цій ситуації що хотіла, дифіцит найманої праці вона перекрила. Тепер хоче підрізати агропродукцію з України, щоб самій збільшити і власний експорт і нас підтіснити із світових ринків. Далі вони ще більше будуть закручувати ситуацію. Гадаю наступна тема буде за металургію.
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12.04.2024 14:45 Відповісти
Хм... дивно звучить, адже у Міжнародній організації з міграції не очікують такого потоку біженців з України Джерело:
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12.04.2024 14:38 Відповісти
 
 