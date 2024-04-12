Нам потрібна велика кількість Patriot та ракет до них, партнери про це знають, - Повітряні сили
Україні потрібна велика кількість систем ППО Patriot та ракети до них. Партнери України про це знають.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовляти ці ракети. Тому наші партнери знають про нашу потребу, вони знають, скільки у нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", - сказав він.
Речник нагадав, що вночі Сили оборони збили 16 із 17 "шахедів", напередодні протиповітряна оборона також показала хороший результат зі збиття ворожих цілей.
Водночас він зауважив, що ракети типу "Кинджал" збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot.
"Нам потрібна велика кількість Patriot, ми не втомлюємося про це говорити. Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. Звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими партнерами цих систем ППО", - додав Євлаш.
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ТТХ ракет та їх вартість то хер..ня!
Головне вивчити по ЗЄльоному:
"Байден, де наші Петріоти ?"
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Ізраїль та С.Аравія вкладаються в зброю, а вже потім в асвальт ! 👿
Країна з кількома міліонами населення сама виробляє весь асортимент зброї - від автомата до танка, літака та ПРО.
І все - найкраще у світі.
Не треба триндіти про допомогу, коли на асвальті ЗЄльоні крали! 👿
По-перше. Весь асортимент зброї Ізраїль ні грама не виробляє.
По-друге. З моменту виникнення половину бюджету країни
складають закордонні вливання. (США, діаспора).
Йди вчи мат.часть ЦАХАЛУ! 👿
нам наполегливо та категорично, не рекомендують бомбити кацапську територію.
про тес, взагалі, мовчу.
чарівникаполітика у голубому гвинтокриліна велосипеді, який покаже кінозробить все чудово сам. А такого не буває. Молодь країну покине нажаль. Зрештою найбільш талановита та кваліфікована. Особисто знаю багато людей, які до теперішнього моменту не планували імігрувати і донатили багато для війська, але їх думка після всього що твориться змінилася бо є певне розчарування діями влади і як наслідок союзників.