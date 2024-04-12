Нам потрібна велика кількість Patriot та ракет до них, партнери про це знають, - Повітряні сили

Україні потрібна велика кількість систем ППО Patriot та ракети до них. Партнери України про це знають.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовляти ці ракети. Тому наші партнери знають про нашу потребу, вони знають, скільки у нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", - сказав він.

Речник нагадав, що вночі Сили оборони збили 16 із 17 "шахедів", напередодні протиповітряна оборона також показала хороший результат зі збиття ворожих цілей.

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Водночас він зауважив, що ракети типу "Кинджал" збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot.

"Нам потрібна велика кількість Patriot, ми не втомлюємося про це говорити. Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. Звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими партнерами цих систем ППО", - додав Євлаш.

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