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Новини Війна
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Нам потрібна велика кількість Patriot та ракет до них, партнери про це знають, - Повітряні сили

сша,пво,грибаускайте,patriot

Україні потрібна велика кількість систем ППО Patriot та ракети до них. Партнери України про це знають.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовляти ці ракети. Тому наші партнери знають про нашу потребу, вони знають, скільки у нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", - сказав він.

Речник нагадав, що вночі Сили оборони збили 16 із 17 "шахедів", напередодні протиповітряна оборона також показала хороший результат зі збиття ворожих цілей.

Читайте: Україні для посилення ППО потрібні не лише системи Patriot, а й SAMP/T, - Кулеба

Водночас він зауважив, що ракети типу "Кинджал" збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot.

"Нам потрібна велика кількість Patriot, ми не втомлюємося про це говорити. Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. Звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими партнерами цих систем ППО", - додав Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3138) Patriot (297) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+9
потрібна симетрична відповідь, бо ніяких "петріотів" не вистачить.
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12.04.2024 12:28
+6
Знову ні про що. Тих ракет не так вже й багато і ціна конська, не дешевше Кинжалів, немає дурнів щоб роками і роками їх постачати поки тут корупційний диктаторський режим вибудувався і винаходить нові схеми.
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12.04.2024 12:31
+4
офіс прастих рєшеній продовжує ритмічно працювати шостий рік.
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12.04.2024 12:38
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потрібна симетрична відповідь, бо ніяких "петріотів" не вистачить.
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12.04.2024 12:28 Відповісти
А дустом пуйла не пробували?
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12.04.2024 12:33 Відповісти
це не допоможе - там черга смєнних путіних вже давно стоїть.
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12.04.2024 12:35 Відповісти
"*****" це титул правителя **********. Буде ще *****-2, *****-3... І так до розвалу **********...
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12.04.2024 12:42 Відповісти
Цей євлаш малєнький ЗЄльониш!
ТТХ ракет та їх вартість то хер..ня!
Головне вивчити по ЗЄльоному:

"Байден, де наші Петріоти ?"

.
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12.04.2024 12:34 Відповісти
офіс прастих рєшеній продовжує ритмічно працювати шостий рік.
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12.04.2024 12:38 Відповісти
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12.04.2024 12:29 Відповісти
Мабуть це був у зелених план "Б".
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12.04.2024 12:40 Відповісти
Україна - не Ізраїль. І навіть не якась там Саудовська Аравія...
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12.04.2024 12:30 Відповісти
тонко подмечено !

Ізраїль та С.Аравія вкладаються в зброю, а вже потім в асвальт ! 👿
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12.04.2024 12:37 Відповісти
В озброєння Ізраілю десятками років вкладаються самі Сполучені Штати. А про "асвальт" не набридло?
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12.04.2024 12:44 Відповісти
після проголошення своєї Незалежності Ізраїль десятки років був бідною країною, бо вкладався у зброю та власний ВПК


Країна з кількома міліонами населення сама виробляє весь асортимент зброї - від автомата до танка, літака та ПРО.
І все - найкраще у світі.

Не треба триндіти про допомогу, коли на асвальті ЗЄльоні крали! 👿
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12.04.2024 13:01 Відповісти
Алекс.
По-перше. Весь асортимент зброї Ізраїль ні грама не виробляє.
По-друге. З моменту виникнення половину бюджету країни
складають закордонні вливання. (США, діаспора).
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12.04.2024 13:10 Відповісти
Да-да, конечно, мені й дня не вистачить перечислять Узі, Меркави, Залізний Купол, Пращу Давида, усілякі там Спайки та класні такі самоходки..

Йди вчи мат.часть ЦАХАЛУ! 👿
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12.04.2024 13:40 Відповісти
Мабуть західні партнери накопичують свої склади ракет до петріотів, розуміють, яка загроза до них підходить
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12.04.2024 12:30 Відповісти
Знову ні про що. Тих ракет не так вже й багато і ціна конська, не дешевше Кинжалів, немає дурнів щоб роками і роками їх постачати поки тут корупційний диктаторський режим вибудувався і винаходить нові схеми.
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12.04.2024 12:31 Відповісти
Менше читай старців маразматиків - розумніший будеш.
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12.04.2024 12:35 Відповісти
🖕 меньше недолугі поради роздавай.
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12.04.2024 12:38 Відповісти
нє? не крадуть? то все кацапське іпсо?
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12.04.2024 12:39 Відповісти
Червінського вже перевели до Кропивницького.. https://www.youtube.com/live/f6l-nVQaGrY?si=Flq8MmToxXDdqhT9
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12.04.2024 12:34 Відповісти
нам потрібна велика кількість ракет, саме тому ми будуємо меморіал за 800 млн., добудовуємо музей голодомору за 450 млн., запланували звести десяток наддорогих бомбосховищ з барабанами, активно інвестуємо в дорожні роботи десятки мільярдів... що ми не так робимо??
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12.04.2024 12:35 Відповісти
Я_прорахувався... але_де?.jpeg
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12.04.2024 12:46 Відповісти
Нам потрібні далекобійні вітчизняні ракети великої потужності. Війна яку почали кацапи має повернутися туди звідки прийшла.
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12.04.2024 12:36 Відповісти
ну вже ж стільки писали.
нам наполегливо та категорично, не рекомендують бомбити кацапську територію.
про тес, взагалі, мовчу.
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12.04.2024 12:42 Відповісти
Інакше ніяк. Якщо у нас кацапи будуть все безкарно знищувати то переможцем в довготривалій війні буде *********. Це розуміють навіть діти.
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12.04.2024 12:49 Відповісти
Та потрібно багато чого. Питання де взяти?
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12.04.2024 12:47 Відповісти
Корумповану "зелень" потрібно прибрати і почати адекватно фінансувати вітчизняний ВПК.
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12.04.2024 12:53 Відповісти
Ви вже прибираєте? Є адекватна політична програма яка це зможе зробити, чи вже на майдані бруківку збираєте?
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12.04.2024 12:58 Відповісти
Я "три Д" - доїдаю, доношую, доживаю. По великому рахунку мені в цій країні не жити. Я скоро здохну. Так що вся відповідальність за майбутнє країни лежить на молоді, а я лежу на дивані і уважно спостерігаю за деградацією політичної та соціальної системи під керівництвом зелених уйобків. Так що здоровя "збирути бруківку" вже нема...
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12.04.2024 14:11 Відповісти
Ну от тому ніколи нічого і не зміниться, бо усі делегують відповідальність кудись, але не на себе. Завжди чекають гарного розумного чарівника політика у голубому гвинтокрилі на велосипеді, який покаже кіно зробить все чудово сам. А такого не буває. Молодь країну покине нажаль. Зрештою найбільш талановита та кваліфікована. Особисто знаю багато людей, які до теперішнього моменту не планували імігрувати і донатили багато для війська, але їх думка після всього що твориться змінилася бо є певне розчарування діями влади і як наслідок союзників.
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12.04.2024 15:52 Відповісти
Замість того щоб знищити офіс президента і агента єрмака з його ставлениками народ хоче стати емігрантами? І потім решту життя ховати очі і бути обєктом глузування в усьому світі? Креатівнєнько...
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12.04.2024 17:23 Відповісти
Нажаль це так. І об'єктивно на поточному етапі ця зміна вже нічого не вирішить. Як то кажуть просрали усі полімери. Глузування у всьому світі? На теперішньому рівні толерастіі/бодіпозитивщині і т.п.? Серьозно?
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12.04.2024 17:47 Відповісти
З часом події будуть розслідувані похвилинно і таке явище як толерастія стане предметом наукових досліджень...
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12.04.2024 18:30 Відповісти
 
 