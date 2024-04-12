Кулеба розповів про 7 принципів української дипломатії воєнного часу: Готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні". ПЕРЕЛІК

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив принципи ведення дипломатії у воєнний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр зазначив, що принципи роботи дипломатів у часи війни принципово відмінні від того, як діють дипломати у традиційні часи, через що українські дипломати часом стикаються з нерозумінням – але альтернативи немає.

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Кулеба перелічив ці принципи:

"Впертість" і готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні";

Не боятися ставити друзів у незручне становище;

Непотрібність "плану Б" і концентрація тільки на основному плані;

Максимальне стиснення часу на ухвалення рішення;

Принцип – усі говорять з усіма, коли МЗС координує не хто кому говорить, а що говорити;

Гнучкість рішень у стилі "меню", коли можна обирати елементи рішення (що неприпустимо у традиційній дипломатії);

Чіткість, прямота та доречність ("Під час війни краще виглядати незграбним, аніж не донести позицію").

"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.

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Пояснюючи ці принципи, Кулеба наголосив, зокрема, що в мирних умовах дипломат, кілька разів почувши від партнерів тверде "ні", має зупинитися, а дипломат країни у стані війни не має на це права, бо на кону стоїть виживання країни.

Також Кулеба вважає припустимим і часом навіть необхідним недотримання дипломатичної обережності, у тому числі стосовно союзників.

"Відмінність між нами і державами-союзниками у тому, що у найгіршому варіанті друзі покладуть квіти на вашу могилу, а ви за цього варіанта помрете. Тож є різниця. Тому не треба боятися виводити друзів із зони комфорту, говорити з ними відверто і за присутності інших, поки не буде результатів", - підсумував глава МЗС.

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