УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10226 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 317 14

Кулеба розповів про 7 принципів української дипломатії воєнного часу: Готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні". ПЕРЕЛІК

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив принципи ведення дипломатії у воєнний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр зазначив, що принципи роботи дипломатів у часи війни принципово відмінні від того, як діють дипломати у традиційні часи, через що українські дипломати часом стикаються з нерозумінням – але альтернативи немає.

Читайте також: Одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки "Patriot" для України, - Кулеба

Кулеба перелічив ці принципи:

  • "Впертість" і готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні";
  • Не боятися ставити друзів у незручне становище;
  • Непотрібність "плану Б" і концентрація тільки на основному плані;
  • Максимальне стиснення часу на ухвалення рішення;
  • Принцип – усі говорять з усіма, коли МЗС координує не хто кому говорить, а що говорити;
  • Гнучкість рішень у стилі "меню", коли можна обирати елементи рішення (що неприпустимо у традиційній дипломатії);
  • Чіткість, прямота та доречність ("Під час війни краще виглядати незграбним, аніж не донести позицію").

"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.

Також читайте: Кулеба закликав Сежурне до негайних дій із постачання ППО Україні: "І Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи"

Пояснюючи ці принципи, Кулеба наголосив, зокрема, що в мирних умовах дипломат, кілька разів почувши від партнерів тверде "ні", має зупинитися, а дипломат країни у стані війни не має на це права, бо на кону стоїть виживання країни.

Також Кулеба вважає припустимим і часом навіть необхідним недотримання дипломатичної обережності, у тому числі стосовно союзників.

"Відмінність між нами і державами-союзниками у тому, що у найгіршому варіанті друзі покладуть квіти на вашу могилу, а ви за цього варіанта помрете. Тож є різниця. Тому не треба боятися виводити друзів із зони комфорту, говорити з ними відверто і за присутності інших, поки не буде результатів", - підсумував глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні для посилення ППО потрібні не лише системи Patriot, а й SAMP/T, - Кулеба

Автор: 

дипломатія (710) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.
В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
показати весь коментар
12.04.2024 13:01
+3
Володар лопат.
показати весь коментар
12.04.2024 13:03
+3
Особливо коли вам народ говорить - Ні корупції, брехні та мародерству, ви продовжуєте працювати по цім напрямкам наче в останнє
показати весь коментар
12.04.2024 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.
В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
показати весь коментар
12.04.2024 13:01 Відповісти
Це"трускавецька школа дипломатії".ЇЇ "випускники" ще вчора пиво в супермаркетах крали. Сьогодні президент вважає, що тільки вони повинні керувати країною. Багатьом подобається. Доовіряють президенту і його отооченню.
показати весь коментар
12.04.2024 13:47 Відповісти
Ні. Кулеба не брав участі у Трусковцях.

Він досвідчений діпломат.

Проблема у тому що фактично усім керуе Ермак, а не Кулеба…
показати весь коментар
12.04.2024 18:03 Відповісти
Це він про єдиний напрямок єрмако-дипломатії - шукати способи вивезти за кордон та вкласти кудись готівковий валютний кеш?
показати весь коментар
12.04.2024 13:01 Відповісти
Кого ти, опівська підстилка, називаєш нашими дипломатами?
показати весь коментар
12.04.2024 13:02 Відповісти
Володар лопат.
показати весь коментар
12.04.2024 13:03 Відповісти
Так, їхати у Монако навіть коли партнери кажуть ні.
показати весь коментар
12.04.2024 13:11 Відповісти
Особливо коли вам народ говорить - Ні корупції, брехні та мародерству, ви продовжуєте працювати по цім напрямкам наче в останнє
показати весь коментар
12.04.2024 13:12 Відповісти
Дипломатів України на своєму місці можна нарахувати від сили з десяток , а решта єрмачня і іх принципи - відкрити побільше ресторанів.
показати весь коментар
12.04.2024 13:22 Відповісти
Нап'ялив кеди і уже МІД. А принципи? Телефон завгоспа це єдиний кодекс,
показати весь коментар
12.04.2024 13:30 Відповісти
я так розумію, що "не боятися ставити друзів у незручне положення" - це прийти в мокасінах на голу ногу у білий дім? чи розповісти блінкену, як ти опохмелявся в макдоналдсі? ну, усі ці "принципи" дипломатії часів зе-лупи таки увійдуть до підручників.
показати весь коментар
12.04.2024 13:34 Відповісти
Забыл указать хамство.
показати весь коментар
12.04.2024 13:56 Відповісти
Якщо послицєю ви робите "фахівця з орально-мануальних практик", то немає у вас жодних принципів!
Як скаже Дєрьмак, так і зробите.
показати весь коментар
12.04.2024 14:38 Відповісти
 
 