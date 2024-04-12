Кулеба розповів про 7 принципів української дипломатії воєнного часу: Готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні". ПЕРЕЛІК
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив принципи ведення дипломатії у воєнний час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Міністр зазначив, що принципи роботи дипломатів у часи війни принципово відмінні від того, як діють дипломати у традиційні часи, через що українські дипломати часом стикаються з нерозумінням – але альтернативи немає.
Кулеба перелічив ці принципи:
- "Впертість" і готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні";
- Не боятися ставити друзів у незручне становище;
- Непотрібність "плану Б" і концентрація тільки на основному плані;
- Максимальне стиснення часу на ухвалення рішення;
- Принцип – усі говорять з усіма, коли МЗС координує не хто кому говорить, а що говорити;
- Гнучкість рішень у стилі "меню", коли можна обирати елементи рішення (що неприпустимо у традиційній дипломатії);
- Чіткість, прямота та доречність ("Під час війни краще виглядати незграбним, аніж не донести позицію").
"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.
Пояснюючи ці принципи, Кулеба наголосив, зокрема, що в мирних умовах дипломат, кілька разів почувши від партнерів тверде "ні", має зупинитися, а дипломат країни у стані війни не має на це права, бо на кону стоїть виживання країни.
Також Кулеба вважає припустимим і часом навіть необхідним недотримання дипломатичної обережності, у тому числі стосовно союзників.
"Відмінність між нами і державами-союзниками у тому, що у найгіршому варіанті друзі покладуть квіти на вашу могилу, а ви за цього варіанта помрете. Тож є різниця. Тому не треба боятися виводити друзів із зони комфорту, говорити з ними відверто і за присутності інших, поки не буде результатів", - підсумував глава МЗС.
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В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
Він досвідчений діпломат.
Проблема у тому що фактично усім керуе Ермак, а не Кулеба…
Як скаже Дєрьмак, так і зробите.