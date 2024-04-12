Минулої доби на сході армія РФ втратила понад 700 окупантів та майже 550 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"
На Східному напрямку Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі "Хортицький Вітер" ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за минулу добу становлять:
- особового складу - 707;
- танків - 8;
- бойових бронемашин - 15;
- гармат і мінометів - 32;
- протитанкових засобів - 1;
- автомобільної техніки - 27;
- спеціальної техніки - 2;
- засобів РЕБ - 1;
- БпЛА - 543;
- укриттів - 31;
- складів боєприпасів - 6.
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