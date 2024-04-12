Минулої доби на сході армія РФ втратила понад 700 окупантів та майже 550 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

На Східному напрямку Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі "Хортицький Вітер" ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за минулу добу становлять:

особового складу - 707;

танків - 8;

бойових бронемашин - 15;

гармат і мінометів - 32;

протитанкових засобів - 1;

автомобільної техніки - 27;

спеціальної техніки - 2;

засобів РЕБ - 1;

БпЛА - 543;

укриттів - 31;

складів боєприпасів - 6.

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