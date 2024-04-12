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Новини Війна
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Минулої доби на сході армія РФ втратила понад 700 окупантів та майже 550 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

окупанти,знищення

На Східному напрямку Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі "Хортицький Вітер" ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за минулу добу становлять:

  • особового складу - 707;
  • танків - 8;
  • бойових бронемашин - 15;
  • гармат і мінометів - 32;
  • протитанкових засобів - 1;
  • автомобільної техніки - 27;
  • спеціальної техніки - 2;
  • засобів РЕБ - 1;
  • БпЛА - 543;
  • укриттів - 31;
  • складів боєприпасів - 6.

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ліквідація (3847) знищення (7123) бойові дії (3671) ЗСУ (7489)


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