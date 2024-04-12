Трипільська ТЕС не отримувала з бюджету 9,7 млрд на захист, - в Центренерго спростували фейк

ПАТ "Центренерго" спростувало поширений телеграм-каналами фейк про те, що Трипільська ТЕС, яку напередодні знищили росіяни, нібито отримала з бюджету 9,7 млрд грн на захист від ракет та дронів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим - неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском", - йдеться у повідомленні.

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В Центренерго розповіли, що телеграм-канали масово перепощують слова прем’єра Дениса Шмигаля про те, що Трипільська ТЕС нібито отримала з державної скарбниці 9,7 млрд грн на захист від атак РФ.

"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Тобто УСЬОГО паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС", - зазначили в ПАТ.

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