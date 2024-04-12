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Новини
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Трипільська ТЕС не отримувала з бюджету 9,7 млрд на захист, - в Центренерго спростували фейк

тес,українка,трипільська

ПАТ "Центренерго" спростувало поширений телеграм-каналами фейк про те, що Трипільська ТЕС, яку напередодні знищили росіяни, нібито отримала з бюджету 9,7 млрд грн на захист від ракет та дронів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим - неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

В Центренерго розповіли, що телеграм-канали масово перепощують слова прем’єра Дениса Шмигаля про те, що Трипільська ТЕС нібито отримала з державної скарбниці 9,7 млрд грн на захист від атак РФ.

"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Тобто УСЬОГО паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС", - зазначили в ПАТ.

Також читайте: Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

Центренерго

Автор: 

обстріл (28171) ТЕС (915) енергетика (2573) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+18
Гроші вкрали і сказали,що це фейк. Відмінний бізнес-план.👍
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12.04.2024 13:15
+18
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12.04.2024 13:28
+14
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12.04.2024 13:20
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Гроші вкрали і сказали,що це фейк. Відмінний бізнес-план.👍
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12.04.2024 13:15 Відповісти
Зато асвальт гладенький, як завжди ..
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12.04.2024 13:18 Відповісти
це якщо він є
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12.04.2024 14:22 Відповісти
ось там

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12.04.2024 14:27 Відповісти
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12.04.2024 13:17 Відповісти
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12.04.2024 13:18 Відповісти
За 9.7 миллиарда грн невозможно защитить всю энергетику на 100%
Можно только увеличить цену для РФ в 50 раз
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12.04.2024 14:24 Відповісти
Значить нагло брехали? Звична тактика з передвиборчого періоду.
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12.04.2024 18:30 Відповісти
ЗЄль, а ЗЄль, деньги то где ?

що, знову, курва, на асвальті пропіл? 👿

.
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12.04.2024 13:17 Відповісти
То хтож,окім зє і його посіпак могли освоїти/присвоїти 9.7 лярда?!
Невже знов Порошенко?!
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12.04.2024 13:19 Відповісти
В любом случае в этом виноваты ухилянты. кто же еще?)))
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12.04.2024 13:22 Відповісти
І іщьо Порошенко!
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12.04.2024 15:14 Відповісти
Ну якиись лярд дол попав в ваші липкі ручки - каитесь - НАБУ на вас нема
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12.04.2024 13:19 Відповісти
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12.04.2024 13:20 Відповісти
Мало вкрали.
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12.04.2024 13:22 Відповісти
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12.04.2024 13:23 Відповісти
О,он як...то виходить влада минулий рік просто прос...а та брехала про захист енергооб'єктів...?!
Це крінж...
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12.04.2024 13:25 Відповісти
тобто, винних нема? знову нема?

сша! європа! де допомога?
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12.04.2024 13:28 Відповісти
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12.04.2024 13:28 Відповісти
Скільки кілокалорій виділить Євген Кошовий цікаво? Вистачить хоча б на під'їзд 9 ти поверхового будинку чи хоча б хрущовки?
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12.04.2024 13:30 Відповісти
Війна рухає прогрес в цивільних технологіях також. Значить потрібно шукати разом з західними розумниками альтернативні портативні можливості електроживлення, які можна швидко переміщувати щоб захистити від ударів ворога. Будь яку ТЕС можна знищити що в Україні що в Росії. І ніяке ППО нічого не захистить.

АЕС бояться росіяни знищувати тільки тому що і їх задіне, а вони до цього не готові ніяк.
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12.04.2024 13:29 Відповісти
Були демони(гроши) но оні самоліквідировплісь (с)
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12.04.2024 13:29 Відповісти
Шмыгаль отправил, а эти не получили, понятно? Пропали где-то посредине. У кацапов мыши дамбу съели, но и наши бобры не отстают.
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12.04.2024 13:31 Відповісти
Але ж гроші не пропали, вони пішли в надійне місце, а так би були знищені разом зі станцією
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12.04.2024 13:51 Відповісти
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12.04.2024 13:59 Відповісти
..за все в Україні відповідає президент... залишилося з'ясувати хто саме, чи Зєля чи дермак?.. чи вони й досі "нічіво нє должен"?..
от би послухати НА СТАДІОНІ прямі відповіді Зєлі на прямі запитання обосновано злих людей.. але воно, як і *****, стабільно морозиться, коли "стрьомні нєпоняткі"...
- "вийди отсюда, розбійник"(с), п'ять років сцарювання вже закінчилися
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12.04.2024 14:04 Відповісти
тотальное ворье
дайте денег
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12.04.2024 14:05 Відповісти
Думаю, що гроші на захист виділили по такій самій схемі, як на стіну Яценюка. І результат такий самий-грошей та захисту немає.
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12.04.2024 14:14 Відповісти
Шмыгаль, где лярды?
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12.04.2024 14:25 Відповісти
"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору."

Джерело:

Значить, той, хто отримав ці мільярди, має вийти і відзвітувати на що він їх витратив.

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12.04.2024 14:29 Відповісти
Та ж сама сама схема як на великом крадівництві 70% відкату ,
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12.04.2024 16:06 Відповісти
 
 