Трипільська ТЕС не отримувала з бюджету 9,7 млрд на захист, - в Центренерго спростували фейк
ПАТ "Центренерго" спростувало поширений телеграм-каналами фейк про те, що Трипільська ТЕС, яку напередодні знищили росіяни, нібито отримала з бюджету 9,7 млрд грн на захист від ракет та дронів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим - неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском", - йдеться у повідомленні.
В Центренерго розповіли, що телеграм-канали масово перепощують слова прем’єра Дениса Шмигаля про те, що Трипільська ТЕС нібито отримала з державної скарбниці 9,7 млрд грн на захист від атак РФ.
"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.
Тобто УСЬОГО паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС", - зазначили в ПАТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можно только увеличить цену для РФ в 50 раз
що, знову, курва, на асвальті пропіл? 👿
.
Невже знов Порошенко?!
Це крінж...
сша! європа! де допомога?
АЕС бояться росіяни знищувати тільки тому що і їх задіне, а вони до цього не готові ніяк.
от би послухати НА СТАДІОНІ прямі відповіді Зєлі на прямі запитання обосновано злих людей.. але воно, як і *****, стабільно морозиться, коли "стрьомні нєпоняткі"...
- "вийди отсюда, розбійник"(с), п'ять років сцарювання вже закінчилися
дайте денег
Джерело:
Значить, той, хто отримав ці мільярди, має вийти і відзвітувати на що він їх витратив.