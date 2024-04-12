На будівництво укриттів у школах цьогоріч виділили 2,5 млрд грн. Їх отримають області, наближені до зони бойових дій, - Шмигаль. ПЕРЕЛІК
Цьогоріч регіоні, наближені до зони бойових дій, отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій.
Так, отримають кошти:
- Харківська область - 500 млн грн;
- Дніпропетровська область - 500 млн грн;
- Запорізька область - 500 млн грн;
- Миколаївська область - 200 млн грн;
- Херсонська область - 200 млн грн;
- Одеська область - 150 млн грн;
- Сумська область - 150 млн грн;
- Чернігівська область - 150 млн грн.
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"Тендер на реконструкцію дитячого садка на 147,5 млн гривень втретє оголосила Раухівська селищна рада Одеської області."
На ВСЮ Одеську область - 150 млн.
А тим часом реконструкція дитсадка у селі з населенням 2600 - теж 150 млн.
то коли буде заперечення від шкіл, що грошей ніхто не отримував?
бо трипілля, вже здивоване, що в неї був ремонт захисту, якого не було.