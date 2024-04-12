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Новини Війна
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На будівництво укриттів у школах цьогоріч виділили 2,5 млрд грн. Їх отримають області, наближені до зони бойових дій, - Шмигаль. ПЕРЕЛІК

укриття

Цьогоріч регіоні, наближені до зони бойових дій, отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій.

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Так, отримають кошти:

  • Харківська область - 500 млн грн;
  • Дніпропетровська область - 500 млн грн;
  • Запорізька область - 500 млн грн;
  • Миколаївська область - 200 млн грн;
  • Херсонська область - 200 млн грн;
  • Одеська область - 150 млн грн;
  • Сумська область - 150 млн грн;
  • Чернігівська область - 150 млн грн.

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Автор: 

Кабмін (14057) Денис Шмигаль (4538) укриття (290)


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/Одеська область - 150 млн грн;\
"Тендер на реконструкцію дитячого садка на 147,5 млн гривень втретє оголосила Раухівська селищна рада Одеської області."
На ВСЮ Одеську область - 150 млн.
А тим часом реконструкція дитсадка у селі з населенням 2600 - теж 150 млн.
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12.04.2024 13:30 Відповісти
будуть такі саме "укриття", як і на трипільській тец. шоб ви й не сумнівалися...
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12.04.2024 13:31 Відповісти
чекайте!
то коли буде заперечення від шкіл, що грошей ніхто не отримував?
бо трипілля, вже здивоване, що в неї був ремонт захисту, якого не було.
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12.04.2024 13:31 Відповісти
 
 