На будівництво укриттів у школах цьогоріч виділили 2,5 млрд грн. Їх отримають області, наближені до зони бойових дій, - Шмигаль. ПЕРЕЛІК

Цьогоріч регіоні, наближені до зони бойових дій, отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій.

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Так, отримають кошти:

Харківська область - 500 млн грн;

Дніпропетровська область - 500 млн грн;

Запорізька область - 500 млн грн;

Миколаївська область - 200 млн грн;

Херсонська область - 200 млн грн;

Одеська область - 150 млн грн;

Сумська область - 150 млн грн;

Чернігівська область - 150 млн грн.

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