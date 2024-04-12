Видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ: Зрадника засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Чоловіка, який під час окупації Київщини видавав себе за монаха та співпрацював з окупантами, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час окупації Андріївки Бучанського району чоловік вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції військ РФ.

"Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він "розквартирував" у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання рф. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та "наводив" на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.

Крім того колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік мав "привілеї" на вільне пересування територією громади та відвідування штабу окупантів. Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався "відсидітись" у власному помешканні.

Зловмисника затримали у квітні 2022 року. Суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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