Євросоюз розгорне всю дипломатичну мережу для підготовки до Глобального саміту миру, - представництво ЄС в Україні
ЄС готовий розгорнути всю свою дипломатичну мережу у рамках підготовки до Глобального саміту миру щодо України.
Про це заявив політичний радник представництва ЄС в Україні Ондржей Вагнер на форумі дипломатії воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми готові розгорнути всю нашу дипломатичну мережу для підготовки цього саміту... Нам з нашого боку треба докладати більше зусиль для просування "Формули миру", - зазначив радник представництва ЄС в Україні.
Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
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Одне тільки не ясно - де тут мир в Європі? (Україна хоч і не в ЄС, але географічно в Європі).
Війна Зміни Часів - дуже специфічна війна.
Зокрема @уйло - задля арешту за ордером МКС...
Чи то за цих ******* там будутьприсутні їхні господарі з Китаю?
ПЕС ВИДАВЛЮЄ КАКАШКУ
В ОЧЕРЕТІ ДИКІ КАЧКИ
А ТИ ГАРНА ДО УСРАЧКИ
а в якості кого, буде, зе!передаст?