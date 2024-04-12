Євросоюз розгорне всю дипломатичну мережу для підготовки до Глобального саміту миру, - представництво ЄС в Україні

ЄС готовий розгорнути всю свою дипломатичну мережу у рамках підготовки до Глобального саміту миру щодо України.

Про це заявив політичний радник представництва ЄС в Україні Ондржей Вагнер на форумі дипломатії воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові розгорнути всю нашу дипломатичну мережу для підготовки цього саміту... Нам з нашого боку треба докладати більше зусиль для просування "Формули миру", - зазначив радник представництва ЄС в Україні.

Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

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