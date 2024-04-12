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Євросоюз розгорне всю дипломатичну мережу для підготовки до Глобального саміту миру, - представництво ЄС в Україні

єс,євросоюз

ЄС готовий розгорнути всю свою дипломатичну мережу у рамках підготовки до Глобального саміту миру щодо України.

Про це заявив політичний радник представництва ЄС в Україні Ондржей Вагнер на форумі дипломатії воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові розгорнути всю нашу дипломатичну мережу для підготовки цього саміту... Нам з нашого боку треба докладати більше зусиль для просування "Формули миру", - зазначив радник представництва ЄС в Україні.

Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

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Автор: 

Євросоюз (13306) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Покатаються люди в Швейцарію. Відпочинуть поспілкуються пофотографуються для ЗМІ і соцмереж за рахунок своїх держав.

Одне тільки не ясно - де тут мир в Європі? (Україна хоч і не в ЄС, але географічно в Європі).
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12.04.2024 14:19 Відповісти
А миру тут не буде, бо є велика кількість складних системних питань у світі, які слід вирішити, а не займатись окозамилюванням.
Війна Зміни Часів - дуже специфічна війна.
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12.04.2024 14:32 Відповісти
А рашистські кацапи на конференцію приїдуть?!
Зокрема @уйло - задля арешту за ордером МКС...
Чи то за цих ******* там будутьприсутні їхні господарі з Китаю?
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12.04.2024 14:20 Відповісти
КИЦЯ НЮХАЄ РОМАШКУ
ПЕС ВИДАВЛЮЄ КАКАШКУ
В ОЧЕРЕТІ ДИКІ КАЧКИ
А ТИ ГАРНА ДО УСРАЧКИ
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12.04.2024 14:22 Відповісти
то, розгорне, чи готовий розгорнути?
а в якості кого, буде, зе!передаст?
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12.04.2024 14:24 Відповісти
(уйла не забудьте запросити
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12.04.2024 14:25 Відповісти
Якщо не буде Китая, Індії, Саудів, на рівні лідерів їх держав, а не я якихось там послів каву попити, то смислу не буде, як і результатів.
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12.04.2024 15:20 Відповісти
А Глобальний саміт зі знищення нацистської ********* буде?
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12.04.2024 16:06 Відповісти
 
 