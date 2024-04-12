Колаборанти, майно яких стягнуть на користь держави. Мін’юст оприлюднив СПИСОК
Міністерство юстиції оприлюднило список колаборантів, до яких за рішенням суду застосували стягнення майна в дохід держави.
Перелік опубліковано на сторінці Мін’юсту в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
В цьому переліку 12 осіб. Серед них:
- ректори Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського та Бєлгородського державного національного дослідницького університету,
- кримські колаборанти - "сенатори" Ольга Ковітіді і Сергій Цеков та "член Ради федерації" Сергій Колбін,
- ряд колаборантів із Донецької, Луганської, Херсонської областей, зокрема Володимир Сальдо.
"Щодо вартості стягнутих активів, то Мін'юст не здійснює їх оцінку, це питання Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.
В Мін’юсті додали, що зміни до Закону України "Про санкції" від 24 травня 2022 року надали можливість через санкційний механізм стягнути в дохід держави не тільки майно підсанкційної особи, а й те, яким вона може опосередковано розпоряджатися через інших пов’язаних осіб.
А також наголосили, що міністерство не є ініціатором внесення осіб під санкції, а реалізує санкцію стягнення в дохід держави активів за умови, що особи потрапили під санкції після 24 травня 2022 року та до них застосовано санкцію блокування активів.
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