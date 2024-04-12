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Колаборанти, майно яких стягнуть на користь держави. Мін’юст оприлюднив СПИСОК

суд,феміда

Міністерство юстиції оприлюднило список колаборантів, до яких за рішенням суду застосували стягнення майна в дохід держави.

Перелік опубліковано на сторінці Мін’юсту в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В цьому переліку 12 осіб. Серед них:

  • ректори Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського та Бєлгородського державного національного дослідницького університету,
  • кримські колаборанти - "сенатори" Ольга Ковітіді і Сергій Цеков та "член Ради федерації" Сергій Колбін,
  • ряд колаборантів із Донецької, Луганської, Херсонської областей, зокрема Володимир Сальдо.

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"Щодо вартості стягнутих активів, то Мін'юст не здійснює їх оцінку, це питання Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

В Мін’юсті додали, що зміни до Закону України "Про санкції" від 24 травня 2022 року надали можливість через санкційний механізм стягнути в дохід держави не тільки майно підсанкційної особи, а й те, яким вона може опосередковано розпоряджатися через інших пов’язаних осіб.

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А також наголосили, що міністерство не є ініціатором внесення осіб під санкції, а реалізує санкцію стягнення в дохід держави активів за умови, що особи потрапили під санкції після 24 травня 2022 року та до них застосовано санкцію блокування активів.

Автор: 

конфіскація (846) Мін'юст (1585) санкції (11750) колабораціонізм (1156)


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а повний список з 12 призвіщ не помістився?
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12.04.2024 14:21 Відповісти
Там самі ноунейми. А майно мертвечука конфісковане,цікаво?
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12.04.2024 14:26 Відповісти
Да, конфисковано. И передано народу. Ща его (народа) слуга в "золотом" вагоне по Европе ездит.
Заметьте, видосы, шоб его (народ) не дразнить из тамбура пуляет.
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12.04.2024 18:10 Відповісти
Конечно конфисковано! Только найти его не могут
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12.04.2024 18:50 Відповісти
а то що їх тільки 12, тебе не дивує? В одній раді АР Криму на 20.02.2014 було 100 штук. Нехай мінус татари та деяток-півтора проукраїнських - там тільки коло 70 штук.
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12.04.2024 14:26 Відповісти
Фатєра зелькіна в Криму там є? А "грінпоц. філмз" ? 🤡
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12.04.2024 14:27 Відповісти
ух-ти, з 14 року дійшли тіки до крима, а харьків, дон. і луг. області продовжують поповняти корито для зе-цирка.
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12.04.2024 14:40 Відповісти
А шарікова чому забули, йому обідно.
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12.04.2024 15:46 Відповісти
 
 