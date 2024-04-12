ВАКС обрав запобіжні заходи учасникам схеми заволодіння 7,7 млн грн під час техобстеження об’єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії РФ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн державних коштів під час надання послуг з обстеження об’єктів в Херсонській області, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, про застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф, а саме власниці приватної компанії", - ідеться в повідомленні.
Заслухавши доводи сторін, суд застосував:
- до власниці приватної компанії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави;
- до директора Департаменту Херсонської ОВА – запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 тис. грн;
- до директора приватної компанії – 500 тис. грн застави.
Нагадаємо, 9 квітня було повідомлено про підозру трьом особам у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів під час надання послуг з обстеження об’єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії РФ.
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У вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах вчинене за попередньою змовою групою осіб») підозрюються:
- Одеський міський голова;
- заступник одеського міського голови;
- голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради;
- директор департаменту комунальної власності Одеської міськради;
- заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
- директор приватної компанії-продавця будівлі;
- представник компанії продавця будівлі;
- оцінщик.