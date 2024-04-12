Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців від Олімпійських ігор у Парижі-2024. ДОКУМЕНТ
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко написали спільного листа, у якому вимагають усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляється на сайті НОК, передає Цензор.НЕТ.
У спільному листі зазначається, що серед російських та білоруських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії на Ігри в Париж-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні.
Зокрема, йдеться про Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова, щодо яких надано факти порушення вимог нейтралітету.
"Очільники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань", - йдеться в повідомленні МОК.
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