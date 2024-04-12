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Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців від Олімпійських ігор у Парижі-2024. ДОКУМЕНТ

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко написали спільного листа, у якому вимагають усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляється на сайті НОК, передає Цензор.НЕТ.

У спільному листі зазначається, що серед російських та білоруських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії на Ігри в Париж-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні.

Зокрема, йдеться про Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова, щодо яких надано факти порушення вимог нейтралітету.

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"Очільники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань", - йдеться в повідомленні МОК.

Також читайте: Не вітати, не стояти на спільних фото, не тиснути руку: НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпіаді-2024

Лист НОК
Лист НОК
Лист НОК

Автор: 

НОК (87) Олімпіада (687) спорт (1611)


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А з ІДІЛ та хазболи спортсменів не буде?
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12.04.2024 15:28 Відповісти
Олімпіада не має значення.
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13.04.2024 09:06 Відповісти
Пишіть, хлопці, хоч на англійській, хоч діалектом зулусів: то все до сраки. Сотні москальських спортсменів і сотні тисяч кацапських вболівальників, туристів, бізнесменів, ******... принесуть ОЛімпіаді у казну Парижа і Франції сотні мільйонів доларів і ніхто ще від такого не відмовлявся, і не стане відмовлятися. Не плекайте вологих ілюзій! Кацапи принесуть колосальні прибутки спортивним організаціям, готелям, ресторанам, борделям, магазинам... а туди приїдуть далеко не бідні москалі. Балачки французьких політиків про "московських агресорів" і "бідну Україну" то окозамилювання світовій громадськості, А. насправді - кацапів туди закликають "аж бігом". Світом править бабло.
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13.04.2024 19:10 Відповісти
 
 