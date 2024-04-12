Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців від Олімпійських ігор у Парижі-2024. ДОКУМЕНТ

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко написали спільного листа, у якому вимагають усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляється на сайті НОК, передає Цензор.НЕТ.

У спільному листі зазначається, що серед російських та білоруських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії на Ігри в Париж-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні.

Зокрема, йдеться про Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова, щодо яких надано факти порушення вимог нейтралітету.

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"Очільники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань", - йдеться в повідомленні МОК.

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