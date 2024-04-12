В Ізмаїлі на Одещині демонтують пам’ятник російському генералу Тучкову та перейменують низку вулиць. ПЕРЕЛІК

Пам’ятник російському генералу Сергію Тучкову планують демонтувати в місті Ізмаїл. Також влада перейменує низку вулиць й провулків.

Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, пам’ятник російському генералу та першому градоначальнику міста Сергію Тучкову підпадає під вимоги закону України Про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Заступник міського голови Сергій Лузанов заявив, що провести демонтаж пам’ятника доручено одному з комунальних підприємств міста. Поки йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатимуть варіант експонувати в одному з музеїв.

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"Ми не збираємося руйнувати пам’ятник. Ми спокійно приберемо його з громадського простору так, як це було у свій час з пам’ятником Олександру Суворову", - сказав він.

За його словами, "після демонтажу комунальні служби забезпечать монументу належне зберігання".

"Можливо, після війни подумаємо над тим, щоб його експонувати в якомусь з музеїв. Але поки про це говорити рано", - додав Лузанов.

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Також, згідно з рішенням, в Ізмаїлі перейменують низку вулиць та провулків, які не відповідають українському законодавству. Зокрема, нові назви отримають такі топоніми:

вулиця Михайла Бабака — вулиця Повітряних Сил України;

вулиця адмірала Горшкова — вулиця Амвросія Ждахи;

вулиця Мельникова — вулиця Михайла Василюка;

провулок Мельникова — провулок Михайла Василюка;

вулиця Василя Симоненка — вулиця Тимура Куницького;

вулиця Тучкова — вулиця Збройних Сил України;

вулиця адмірала Холостякова — вулиця Національної гвардії України;

вулиця Чайковського — вулиця Василя Симоненка;

вулиця Першотравнева — вулиця Територіальної оборони України;

провулок Першотравневий 1 — провулок Територіальної оборони України 1;

провулок Першотравневий 2 — провулок Територіальної оборони України 2;

провулок Першотравневий 3 — провулок Територіальної оборони України 3.

Раніше відповідно до Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" в Ізмаїлі змінили назви 66 вулиць, провулків і проспекту, а також демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.

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