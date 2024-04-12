В Ізмаїлі на Одещині демонтують пам’ятник російському генералу Тучкову та перейменують низку вулиць. ПЕРЕЛІК
Пам’ятник російському генералу Сергію Тучкову планують демонтувати в місті Ізмаїл. Також влада перейменує низку вулиць й провулків.
Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, пам’ятник російському генералу та першому градоначальнику міста Сергію Тучкову підпадає під вимоги закону України Про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.
Заступник міського голови Сергій Лузанов заявив, що провести демонтаж пам’ятника доручено одному з комунальних підприємств міста. Поки йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатимуть варіант експонувати в одному з музеїв.
"Ми не збираємося руйнувати пам’ятник. Ми спокійно приберемо його з громадського простору так, як це було у свій час з пам’ятником Олександру Суворову", - сказав він.
За його словами, "після демонтажу комунальні служби забезпечать монументу належне зберігання".
"Можливо, після війни подумаємо над тим, щоб його експонувати в якомусь з музеїв. Але поки про це говорити рано", - додав Лузанов.
Також, згідно з рішенням, в Ізмаїлі перейменують низку вулиць та провулків, які не відповідають українському законодавству. Зокрема, нові назви отримають такі топоніми:
- вулиця Михайла Бабака — вулиця Повітряних Сил України;
- вулиця адмірала Горшкова — вулиця Амвросія Ждахи;
- вулиця Мельникова — вулиця Михайла Василюка;
- провулок Мельникова — провулок Михайла Василюка;
- вулиця Василя Симоненка — вулиця Тимура Куницького;
- вулиця Тучкова — вулиця Збройних Сил України;
- вулиця адмірала Холостякова — вулиця Національної гвардії України;
- вулиця Чайковського — вулиця Василя Симоненка;
- вулиця Першотравнева — вулиця Територіальної оборони України;
- провулок Першотравневий 1 — провулок Територіальної оборони України 1;
- провулок Першотравневий 2 — провулок Територіальної оборони України 2;
- провулок Першотравневий 3 — провулок Територіальної оборони України 3.
Раніше відповідно до Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" в Ізмаїлі змінили назви 66 вулиць, провулків і проспекту, а також демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.
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Дивні істоти, з часів совдепії, оселилися у тих місцях…
Ми самі нє мєсниє і палітікай нє інтєрєсуємся…. Поки московіти не повбивають їх так воно і повзе на виборчі дільниці, - папріколу, або, ну хоть паржом с гавноборотька…!!
Це особи, такі ж, як і з отих нелегальних копанок вугілля, звягільського+єфремова, та ще купи ригоАНАЛІВ, на Донеччині !!
Братія і сєстри…
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А що не так з Василем Симоненком?
Дуже достойний український поет. Вбитий начебто випадково совєцькими мєнтами.