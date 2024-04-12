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Новини
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В Ізмаїлі на Одещині демонтують пам’ятник російському генералу Тучкову та перейменують низку вулиць. ПЕРЕЛІК

пам'ятник

Пам’ятник російському генералу Сергію Тучкову планують демонтувати в місті Ізмаїл. Також влада перейменує низку вулиць й провулків.

Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, пам’ятник російському генералу та першому градоначальнику міста Сергію Тучкову підпадає під вимоги закону України Про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Заступник міського голови Сергій Лузанов заявив, що провести демонтаж пам’ятника доручено одному з комунальних підприємств міста. Поки йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатимуть варіант експонувати в одному з музеїв.

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"Ми не збираємося руйнувати пам’ятник. Ми спокійно приберемо його з громадського простору так, як це було у свій час з пам’ятником Олександру Суворову", - сказав він.

За його словами, "після демонтажу комунальні служби забезпечать монументу належне зберігання".

"Можливо, після війни подумаємо над тим, щоб його експонувати в якомусь з музеїв. Але поки про це говорити рано", - додав Лузанов.

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Також, згідно з рішенням, в Ізмаїлі перейменують низку вулиць та провулків, які не відповідають українському законодавству. Зокрема, нові назви отримають такі топоніми:

  • вулиця Михайла Бабака — вулиця Повітряних Сил України;
  • вулиця адмірала Горшкова — вулиця Амвросія Ждахи;
  • вулиця Мельникова — вулиця Михайла Василюка;
  • провулок Мельникова — провулок Михайла Василюка;
  • вулиця Василя Симоненка — вулиця Тимура Куницького;
  • вулиця Тучкова — вулиця Збройних Сил України;
  • вулиця адмірала Холостякова — вулиця Національної гвардії України;
  • вулиця Чайковського — вулиця Василя Симоненка;
  • вулиця Першотравнева — вулиця Територіальної оборони України;
  • провулок Першотравневий 1 — провулок Територіальної оборони України 1;
  • провулок Першотравневий 2 — провулок Територіальної оборони України 2;
  • провулок Першотравневий 3 — провулок Територіальної оборони України 3.

Раніше відповідно до Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" в Ізмаїлі змінили назви 66 вулиць, провулків і проспекту, а також демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Також читайте: Пам’ятник Суворову демонтовують в Ізмаїлі

Автор: 

демонтаж (192) Ізмаїл (167) пам'ятник (926) перейменування (584)


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Топ коментарі
+5
Усі радянсько -московські "мітки" на кшталт :"Тут командував Ваня" - Геть з України! То не історія, то символи іноземного панування.
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12.04.2024 14:57
+4
нарешті , як же туго доходить
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12.04.2024 14:53
+4
Ізмаїл Ізмаїл, чекав на цю війну??? а раніше це нікому там не заважало??? Скільки ще таких прихильників мокшанським болот??? Ця війна почистити нашу землю від всякої мразі та нечисті!!!
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12.04.2024 15:04
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Шов третiй рiк вiйни з рашою...
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12.04.2024 14:48 Відповісти
нарешті , як же туго доходить
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12.04.2024 14:53 Відповісти
Усі радянсько -московські "мітки" на кшталт :"Тут командував Ваня" - Геть з України! То не історія, то символи іноземного панування.
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12.04.2024 14:57 Відповісти
Ніколи взагалі не чула про цих ,,хенералів"! Понаставили пам'ятників ... зна кому!!!
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12.04.2024 15:00 Відповісти
Ізмаїл Ізмаїл, чекав на цю війну??? а раніше це нікому там не заважало??? Скільки ще таких прихильників мокшанським болот??? Ця війна почистити нашу землю від всякої мразі та нечисті!!!
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12.04.2024 15:04 Відповісти
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12.04.2024 15:06 Відповісти
А нахіба його зберігати? Щоб москалі потім поставили де стояв як це вже неоднаразово було?
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12.04.2024 15:15 Відповісти
Для цього прозріння треба було > 30 років відновлення Незалежності України та 11 років московської війни з Кров'ю та Смертями Українців!!…
Дивні істоти, з часів совдепії, оселилися у тих місцях…
Ми самі нє мєсниє і палітікай нє інтєрєсуємся…. Поки московіти не повбивають їх так воно і повзе на виборчі дільниці, - папріколу, або, ну хоть паржом с гавноборотька…!!
Це особи, такі ж, як і з отих нелегальних копанок вугілля, звягільського+єфремова, та ще купи ригоАНАЛІВ, на Донеччині !!
Братія і сєстри…
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12.04.2024 15:25 Відповісти
вулиця Василя Симоненка - вулиця Тимура Куницького;
*********
А що не так з Василем Симоненком?
Дуже достойний український поет. Вбитий начебто випадково совєцькими мєнтами.

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12.04.2024 15:41 Відповісти
Читайте весь список: вул.Чайковського перейменують на вул. В. Симоненка...
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12.04.2024 18:17 Відповісти
Дійсно. Дякую.
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12.04.2024 18:22 Відповісти
Відоме до болі продажне лицемірство ізмаїльської влади. Цих бовванів ніби-то показово "демонтують", а, насправді свято збережуть до приходу "асвабадітєлєй". І перші хто такі лузанови вийдуть назустріч з квітами і хлібом-сіллю завививаючи - дивіться, як ми свято зберегли НАШИХ З ВАМИ героїв".
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12.04.2024 18:37 Відповісти
А хіба памятник вбивцю українців суворову прибрали? Його закрили досками і якимсь покривлом зеденого кольору і він собі стоїть і чекає, коли прийдуть кацапи разом з тими, хто його тимчасово зкривав.
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12.04.2024 21:13 Відповісти
 
 