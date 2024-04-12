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Позбавити військовополонених РФ права на телефонний зв’язок, - петиція набрала 25 тис. голосів

полонені,росіяни

Дружини, матері та сестри українських бранців просять позбавити полонених окупантів права телефонувати рідним, поки таке ж право не отримують наші полонені. Петиція набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку петиції на сайті Уряду.

Авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених оборонців не отримують жодної інформації про стан здоров’я чи місце перебування бійців, а також не можуть почути їхній голос, аби впевнитися, що полонені справді живі.

Тим часом захоплені в полон росіяни, як стверджує авторка петиції, вже давно написали та зателефонували своїм рідним.

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"І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування", - йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції просить призупинити надання полоненим росіянам права на телефонний зв’язок до того часу, поки РФ також не забезпечить можливість українським захисникам регулярно користуватися телефонним зв’язком.

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"Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників", - додається в петиції.

Авторка стверджує, що такі дії уряду не порушать права полонених на їх зв'язок із зовнішнім світом, закріплене відповідним розділом Женевської конвенції, а також не порушать права людини, закріплені у міжнародних документах.

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Петиція була опублікована на сайті Кабміну 22 березня. Відтоді вона набрала понад 25 тис. голосів, і тепер її має розглянути Кабінет міністрів.

Автор: 

військовополонені (908) Кабмін (14057) полон (1546) петиція (320)


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Топ коментарі
+10
Відношення та умови у таборах для рашистських в/п мають бути виключно дзеркальним до @уйлостанівських
Вистачить вже благодійності та співчуття..
рашисти на них не заслужили
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12.04.2024 15:00
+8
навіщо росіянам окупантам права людей?
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12.04.2024 15:05
+5
Нехай спочатку покажуть, де написано про телефонний зв'язок.
Це додатковий сервіс, жєст доброй волі, так би мовити.
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12.04.2024 15:05
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Не гуманно!... ООН!... Права людини!.. ко-ко-ко!
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12.04.2024 14:58 Відповісти
Нехай спочатку покажуть, де написано про телефонний зв'язок.
Це додатковий сервіс, жєст доброй волі, так би мовити.
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12.04.2024 15:05 Відповісти
Жрут, п'ють, миються, отримують медичних послуги, цю гидоту наші лікарі рятують, працюють щоб заробити на сигарети і ніщаки, рожи повід'їдали як у барсуків, за ними наглядає сраний червоний хрест, але не робить так само по відношенню до наших військовополонених, які повертаються з аду монголоїдного!!!
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12.04.2024 15:25 Відповісти
прокурори до них приходять, кацапопсячі скарги на прийомі уважно вислоховують
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12.04.2024 16:00 Відповісти
Відношення та умови у таборах для рашистських в/п мають бути виключно дзеркальним до @уйлостанівських
Вистачить вже благодійності та співчуття..
рашисти на них не заслужили
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12.04.2024 15:00 Відповісти
нумижнетакіяквони
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12.04.2024 15:04 Відповісти
какаяразница
нужнопростоперестатьстрєлять
янічевовамнедолжєн
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12.04.2024 15:07 Відповісти
Тамжижнашижлюдіж
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12.04.2024 15:10 Відповісти
навіщо росіянам окупантам права людей?
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12.04.2024 15:05 Відповісти
Зеленському можуть подзвонити саі знаєто звідки і сказати щоб залишив петицію без розгляду, щоб могли дзвонити самі знаєте куди. Він так і зробить.
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12.04.2024 15:11 Відповісти
Убивцям з московії в Україні, не тільки ТЕЛЕФОНУ лишити треба…
Після їх повернення шляхом обміну до московії, 90% їх знову з'являється в Україні,щоб УБИВАТИ Українців!!
Кари, убивцям з московії, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Хай листи через біоголубів пишуть
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Блін, вони ж писати не вміють там всі🤦🏻‍♀️
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12.04.2024 15:13 Відповісти
є багато таких, що і кацапопсячої не знають і не розуміють...
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12.04.2024 15:15 Відповісти
Це точно, спасітєлі ізига🤦🏻‍♀️
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12.04.2024 15:21 Відповісти
Підтримую. А як дуже приспичить -- хай до Золкіна звертаються.
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12.04.2024 15:19 Відповісти
Згоден на всі 1000000000000%!!!
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12.04.2024 15:26 Відповісти
Багато інформації дізнаються наші спецслужби через такі дзвінки, думаю потрібно залишити.
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12.04.2024 15:27 Відповісти
Кабмін в нас тупий такий,це взагалі ні в які ворота. Чому це петицію писати треба,чому ці тупорилі чинуші не роблять свою роботу???
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12.04.2024 15:28 Відповісти
Звільнених з полону наших бійців потрібно направити в табори де утримують орків,щоб показали як правильно треба поводитись по кацапським методах з кацапами
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12.04.2024 15:33 Відповісти
Сталін, свого часу, не підписав вимоги женевської конвенсії про поводження з військовополоненими, тому німці з ними з ними не церемонилися, на відміну від інших, як, наприклад, американських. Кацапська ерефія поклала з причепом на цю конвенсію, судячи з вкрай жорстокого поводження з нашими полоненими, включаючи практику розстрілів. То чому ми повинні створювати тепличні умови смердючим оркам?
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12.04.2024 15:56 Відповісти
на 50 мавиков. у него 3 ляма на счету! мать на проценты положила. И оно падло довольное сидит. Указание даёт как с баблом поступать. Нах такие звонки нужны.
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12.04.2024 16:52 Відповісти
Тим підорам родичі ще й гроші на якусь там карту шлють, щоб воно собі цигарки й смаколики купувало. Та й ще посилки передають... Не тюрма, а казка !!!
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12.04.2024 17:18 Відповісти
Які ж ви всі убогі і не бачите далі свого носа.....Ми Європейська армія, що боронить кордони Європи від дикунів, чи такі самі дикуни, як і роки? То не дивуйтеся, що ми вже для Європи давно не "Воїни Світла"....і вже багато хто в ЄС не розуміє, нащо нам допомагати.....я розумію бажання помститися.....то не беріть у полон ...а якщо взяли, то поводьтеся відповідно ..
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12.04.2024 20:12 Відповісти
Підтримую. Але зелена команда скоріш за все проігнорує петицію. Там лише гандони і зрадники.
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12.04.2024 20:42 Відповісти
Обов'язково.
Підтримую
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12.04.2024 23:12 Відповісти
 
 