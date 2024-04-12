Позбавити військовополонених РФ права на телефонний зв’язок, - петиція набрала 25 тис. голосів

Дружини, матері та сестри українських бранців просять позбавити полонених окупантів права телефонувати рідним, поки таке ж право не отримують наші полонені. Петиція набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку петиції на сайті Уряду.

Авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених оборонців не отримують жодної інформації про стан здоров’я чи місце перебування бійців, а також не можуть почути їхній голос, аби впевнитися, що полонені справді живі.

Тим часом захоплені в полон росіяни, як стверджує авторка петиції, вже давно написали та зателефонували своїм рідним.

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"І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування", - йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції просить призупинити надання полоненим росіянам права на телефонний зв’язок до того часу, поки РФ також не забезпечить можливість українським захисникам регулярно користуватися телефонним зв’язком.

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"Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників", - додається в петиції.

Авторка стверджує, що такі дії уряду не порушать права полонених на їх зв'язок із зовнішнім світом, закріплене відповідним розділом Женевської конвенції, а також не порушать права людини, закріплені у міжнародних документах.

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Петиція була опублікована на сайті Кабміну 22 березня. Відтоді вона набрала понад 25 тис. голосів, і тепер її має розглянути Кабінет міністрів.