Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України, оскільки український кордон повністю замінований і забетонований.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - заявив він.

За словами Лукашенка, кордон України повністю замінований і забетонований.

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Також білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.

"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні - ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - додав Лукашенко.

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