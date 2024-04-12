Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України, оскільки український кордон повністю замінований і забетонований.
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - заявив він.
За словами Лукашенка, кордон України повністю замінований і забетонований.
Також білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.
"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні - ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - додав Лукашенко.
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Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
Жаба прийшла все розмінувала....
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а у березні 2022 року, Зе-нарік все РОЗЗБРОЇВ - тому ви й полізли.
І Буча на вашій совісті, як і на совісті Рашки.
Гарний свідок для Гааги
Та на зону, а там - макарони на вечерю...
********* через ваш кордон був напад на Україну, так що ви апріорі в стані війни на боці кацапні і ваш ****** НПЗ це законна воєнна ціль
Ні, на дорогах схеми ж вже відпрацьовані були всіма каденціями влади.
яке кончене
ЗМІ заявляють, що атака буде масованою: більше 100 дронів та десятки ракет.
https://www.svoboda.org/a/28262667.html
Зелені бояться це артикулювати бо їм же ще з лукою бізнес вести потім і бітум купляти для 'відбудівництва'.
Та й в зеленої влади истачає всіляких білоруських родичів, як брат пропагандона Подоляка- який є керівником білоруського кгб