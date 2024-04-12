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Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України, оскільки український кордон повністю замінований і забетонований.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - заявив він.

За словами Лукашенка, кордон України повністю замінований і забетонований.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь готується до війни, - Лукашенко

Також білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.

"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні - ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - додав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко заявив про затримання українських "диверсантів": "Болотами переповзали кордон"

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+25
От якби такий кордон з Парашею з 14го року був, можливо і війни не булоб…
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12.04.2024 15:06
+19
коли був в Україні Гетьман, то був і забетонований кордон

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

Жаба прийшла все розмінувала....

.
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12.04.2024 15:21
+17
Нехай собі старий блазень фантазує - краще такі відмазки перед }{уйлом, ніж ще декілька сот тисяч моб. ресурсу для свиноорків.
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12.04.2024 15:07
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От якби такий кордон з Парашею з 14го року був, можливо і війни не булоб…
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12.04.2024 15:06 Відповісти
параша помилково написалась з великої букви, на яку вона не заслуговує
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12.04.2024 15:07 Відповісти
Параша вона і в Африці параша!!!
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12.04.2024 15:10 Відповісти
Гугл Хром знает что это название страны.
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12.04.2024 15:12 Відповісти
параша большая - вот и буква большая!
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12.04.2024 17:13 Відповісти
Навіть в 2022 році.
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12.04.2024 15:18 Відповісти
коли був в Україні Гетьман, то був і забетонований кордон

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

Жаба прийшла все розмінувала....

.
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12.04.2024 15:21 Відповісти
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12.04.2024 15:23 Відповісти
Прийшла ****...
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12.04.2024 18:21 Відповісти
З пам'яттю у зебілів завжди погано було...
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12.04.2024 17:26 Відповісти
картопляний дебіл
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12.04.2024 15:07 Відповісти
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12.04.2024 15:09 Відповісти
Нехай собі старий блазень фантазує - краще такі відмазки перед }{уйлом, ніж ще декілька сот тисяч моб. ресурсу для свиноорків.
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12.04.2024 15:07 Відповісти
ну-дааа,
а у березні 2022 року, Зе-нарік все РОЗЗБРОЇВ - тому ви й полізли.
І Буча на вашій совісті, як і на совісті Рашки.
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12.04.2024 15:08 Відповісти
......та літаки і ракети які параша пускала з його території........!
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12.04.2024 15:32 Відповісти
Буча на совести 73%
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12.04.2024 16:13 Відповісти
Бульбон, хитровпопутрахнутий, все шукає відмазки для путлєра!!!
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12.04.2024 15:09 Відповісти
А я вам щас покажу,откуда бандеро-бобри готовілі свой поход на дамбу в Оренбургской обл.
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12.04.2024 15:09 Відповісти
Карту привёз?
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13.04.2024 02:09 Відповісти
Тобто цей вусатий пі@ар визнає, що це війна проти України, яку веде @уйлостан
Гарний свідок для Гааги
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12.04.2024 15:10 Відповісти
Та воно вже стільки свідчень дало проти себе і параши, що слідчим залишилось тільки задокументувати!!!
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Скоріше б вже вирок
Та на зону, а там - макарони на вечерю...
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12.04.2024 15:13 Відповісти
Без бульби? Це вже тортури!
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12.04.2024 15:18 Відповісти
А з вироком треба зачекати, ну і з макаронами теж!!!
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12.04.2024 15:29 Відповісти
Ще б явку з повинною написав,довбой@б.
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12.04.2024 15:15 Відповісти
Чекають на французів? смішно, навіть українці вже не чекають на французів чи когось іншого.
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12.04.2024 15:16 Відповісти
шо, санёк, ссыкотно?
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12.04.2024 15:19 Відповісти
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12.04.2024 15:23 Відповісти
Хто дебіл, де блазень, Вельми Шановне Паньство, Ви повинні знати ,що таке бойова пропаганда, ну добре,,сплетни", як це працює
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12.04.2024 15:23 Відповісти
Бреше! Там є вікно, куди таджики тікають..
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12.04.2024 15:27 Відповісти
якби не барикада, то з задоволенням
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12.04.2024 15:30 Відповісти
З 2014 року було зрозуміло, що треба окопуватися, бетонуватися і мінуватися по всьому периметру, а не тільки на Донбасі і на південному перешийку. Тільки на таке будівництво не вистачило би ні 2.5 млрд грн "стіни Яценюка", ні 10 млрд "доріг Зеленського"
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12.04.2024 15:31 Відповісти
І ще, крім інженерних робіт, треба було вже тоді мобілізовувати хоча б півмільйона захисників і готувати до оборони.
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12.04.2024 15:36 Відповісти
Яких 10 лярдів доріг Зєльцмана? Тільки Коболєв виграв по суду 3 лярда баксів (120 лярдів гривень) у кацапського Газпрому, які Зєльцман радісно пустив на будівництво доріг до Криму і параші...
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12.04.2024 16:32 Відповісти
10 лярдів баксів було витрачено на будівництво доріг за 2 роки
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12.04.2024 17:18 Відповісти
Ні ну ви зрозуміли логіку цього ******, якщо б не було опору, то ми б звичайно вписалися😡
********* через ваш кордон був напад на Україну, так що ви апріорі в стані війни на боці кацапні і ваш ****** НПЗ це законна воєнна ціль
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12.04.2024 15:35 Відповісти
Він дійсно шизанутий, чи спецом несе таке фуфло для бульбашів?
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12.04.2024 15:39 Відповісти
А раніше так, разом з Чонгаром, не можна було зробити?!
Ні, на дорогах схеми ж вже відпрацьовані були всіма каденціями влади.
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12.04.2024 15:51 Відповісти
На соплях держалась власть Лукашенки. Оставалось чуточку проявить настойчивоть. Но подставной лидер Тихановская сказала ходить с цвяточками и беларусы послушались.
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12.04.2024 15:53 Відповісти
яке кончене
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12.04.2024 15:58 Відповісти
И тоже бы бульбафюрер сказал, что на Белорусь напали?
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12.04.2024 16:13 Відповісти
так путин окно для таджиков там открыл
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12.04.2024 16:20 Відповісти
❗️Напад Ірану на Ізраїль може здійснитися сьогодні протягом кількох годин, - CBS News з посиланням на чиновників США.

ЗМІ заявляють, що атака буде масованою: більше 100 дронів та десятки ракет.
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12.04.2024 16:21 Відповісти
Держите меня семеро, а то я крахмальный полупокер сейчас в бой пойду, но там же всё заминировано и могут ******** отвалить. Попробуй только сунуться ***** усатый, и из твоего "образцового колхоза" будет санитарная зона до самой Прибалтики.
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12.04.2024 16:31 Відповісти
ссылочку на источник кинь!
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12.04.2024 17:15 Відповісти
Лукашенко: "братская Украина" воюет за свою независимость 27 января 2017
https://www.svoboda.org/a/28262667.html
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12.04.2024 17:33 Відповісти
пидеж. готовится, шлюха подху#ловская
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12.04.2024 17:49 Відповісти
))))за єту подготовку уже 3 год слышно а бульбо рембы никак не научаться)
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13.04.2024 08:20 Відповісти
Фігня. Бульбатрахтар просто не хоче або сцить, бо може попросить Зелю, Зеля викличе Верещучку з Єрмаком, а як вони Шатли запускають вже всі знають.
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12.04.2024 20:27 Відповісти
Білорусь ітак по факту є сателітом агресора. Чернігів рівняли з землею саме з її аеродромів, і з її території пускали балістику. З її території заходили на Київ і Чернігів орди москалів. Цього мало?

Зелені бояться це артикулювати бо їм же ще з лукою бізнес вести потім і бітум купляти для 'відбудівництва'.
Та й в зеленої влади истачає всіляких білоруських родичів, як брат пропагандона Подоляка- який є керівником білоруського кгб
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12.04.2024 22:00 Відповісти
А ракети з чиєї території летіли? Так що бульба вусата не відмазуйся-буде і вам рахунок виставлено!!!
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13.04.2024 09:23 Відповісти
Беларусь і так учасник війни, з території якої був напад та обстріл
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13.04.2024 09:47 Відповісти
 
 