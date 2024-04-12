На Запорізькому напрямку РФ застосовує авіацію, на Херсонському - акцент на артилерію, міномети та дрони, - ОК "Південь"

На півдні України ситуація залишається достатньо складною, росіяни продовжують штурми.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на суходолі на лінії зіткнення залишається достатньо складною... Ворог продовжує штурмувати наші позиції, намагається вибити наші підрозділи з лівобережного плацдарму, тисне на напрямку Роботиного, продовжує свої натиски на Старомайорському напрямку, але при цьому не використовує бронетехніку. Якщо на Запорізькому сегменті фронту він застосовує авіацію, то на Херсонському напрямку, на лівобережному плацдармі, в основному акцент робить на застосуванні артилерії, мінометів і дрони", - розповіла Гуменюк.

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За її словами, штурмова активність ворога залишається "більш-менш сталою".

Речниця уточнила, що протягом останніх днів ворог намагається тиснути у традиційний спосіб, а випробовування нових засобів ведення штурмових дій - більшою кількістю дрібніших груп - не виправдала себе.

Інформуючи про ситуацію на лівобережжі Дніпра, вона відзначила, що суттєвих змін на лінії зіткнення там не фіксується з вересня 2023 року.

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"Змін позицій фактично не відбувалось, тому що зіткнення відбуваються в такій місцевості, де неможливо зафіксувати однозначно. Тобто, ми маємо конкретні позиції, далі працюємо над розширенням плацдарму, але ворог продовжує тиснути, намагаючись вибити нас з тих позицій, тому що розуміє, що саме вони дозволяють нам далі розвідувати і вивчати потенціал нашого просування. Проте, в результаті цих штурмів ворог має втрати і зараз зосереджений на формуванні нових штурмових підрозділів. Тому відбувається ось такий "день бабака" у них фактично щодня: вихід на штурми, втрати, формування нових підрозділів - і знову по колу", - зазначила речниця.

Вона додала, що ефективна робота сил протиповітряної оборони на Одещині не дозволяє ворогу досягнути поставлених цілей. Водночас загарбники продовжують вести розвідувальну роботу дронами, аби коригувати удари.

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