Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм
Трипільська ТЕС була дуже великим об’єктом, тож її неможливо було захистити лише інженерними спорудами. Необхідні також були засоби ППО.
Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пише у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Фахівці працюють над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" від дронів та ракет. Та будівництво споруд третього рівня захисту недофінансоване.
"Що стосується об'єктів "Центренерго", Агентство відновлення не було долучене до їх захисту, у тому числі Трипільської ТЕС. При цьому слід зауважити, що Трипільська ТЕС - це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо", - пояснив він.
Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.
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Це Україна розмомбила рускими ракетами свою ж ТЕЦ?
чому не зробили захист найціннішого на станції: турбін, трансформаторів і т.д.
де посилений та дубльований автоматичний протипожежний захист ?
А ці примітивні конструкції могла б захистити велику частину обладнання.
брандмауер ! конструкція якій вже кілька століть !
.
А щось робити - то для лохів.
Україна для них теж надто велика, щоб її захистити!
ДревляниН
"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."
Ворогів московських не треба для України, коли такі бовдури/мудрили, призначені на посади у системі державного управління України!
Західні Партнери, знають ще більше фактів, але ж, в Україні, є отой члЄН з Урядом і ВО хєранта…, під патронатом єрмака Оманського!!
Татаров, може підтвердити…
А, коли настав кірдик, з'ясувалося, що тупо ніхто нічого не робив.
А зараз - "неможливо"....
Я його ще за часів слободи словєй від шустрого не перетравлюю
2. І тут же він каже, що агенство відновлення НЕ ЗАХИЩАЛО Трипільску ТЕС.
Неможливо захистити, не проводили захист, А ГРОШІ де?
- Яка була мета його роботи, тобто які завдання він мусив виконати, згідно його посадовим обов'язкам?
- Скільки мільйонів гривень бюджетних коштів громадян України було витрачено на захисні споруди Трипільської ТЕС під керівництвом пана Мустафи Найєма?
- Який результат його роботи?
Это все что надо знать про кадровую политику государства.
- А я, Найем, дуже маленькій щоб с3,14здити таку купу грошей.
Якщо це стратегічний обєкт-- тоді переведіть його в держ.власність або продайте тим, хто зможе його ефективно захистити (міжнародним компаніям). Бо інакше це прірва по викач.грошей з бюджету де заробіток( кошти за тарифи населенню) забирають приватні організації а захист --проблема держави.