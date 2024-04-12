Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Трипільська ТЕС була дуже великим об’єктом, тож її неможливо було захистити лише інженерними спорудами. Необхідні також були засоби ППО.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пише у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Фахівці працюють над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" від дронів та ракет. Та будівництво споруд третього рівня захисту недофінансоване.

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"Що стосується об'єктів "Центренерго", Агентство відновлення не було долучене до їх захисту, у тому числі Трипільської ТЕС. При цьому слід зауважити, що Трипільська ТЕС - це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо", - пояснив він.

Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

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Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.