УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини
10 536 74

Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

найєм

Трипільська ТЕС була дуже великим об’єктом, тож її неможливо було захистити лише інженерними спорудами. Необхідні також були засоби ППО.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пише у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Фахівці працюють над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" від дронів та ракет. Та будівництво споруд третього рівня захисту недофінансоване.

Читайте: Трипільська ТЕС не отримувала з бюджету 9,7 млрд на захист, - в Центренерго спростували фейк

"Що стосується об'єктів "Центренерго", Агентство відновлення не було долучене до їх захисту, у тому числі Трипільської ТЕС. При цьому слід зауважити, що Трипільська ТЕС - це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо", - пояснив він.

Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Також читайте: Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Автор: 

обстріл (28171) ТЕС (915) енергетика (2573) Найєм Мустафа (387)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Відмазки, аби не посадили
показати весь коментар
12.04.2024 15:19
+22
Пішли відмазки від лисого півника.
показати весь коментар
12.04.2024 15:19
+21
Два дні тому звиздів інакше. ДБР не збирається перевірити куди пішли мільярди, отримані Наємом з бюджету країни?

ДревляниН

"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."

показати весь коментар
12.04.2024 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відмазки, аби не посадили
показати весь коментар
12.04.2024 15:19 Відповісти
Да кто же его посадит, он же Зе..*****! Даром что пуштун. Впрочем, правильно, "без лоха и жизнь плоха". А лохов здесь, как оказалось, почти половина взрослого населения.
показати весь коментар
12.04.2024 15:28 Відповісти
Тобто путін не винний?
Це Україна розмомбила рускими ракетами свою ж ТЕЦ?
показати весь коментар
12.04.2024 17:08 Відповісти
зверніть увагу: горіла ВСЯ ТЕС !!!!

чому не зробили захист найціннішого на станції: турбін, трансформаторів і т.д.

де посилений та дубльований автоматичний протипожежний захист ?
показати весь коментар
12.04.2024 15:31 Відповісти
Брандмауер? Ні, не чули.
А ці примітивні конструкції могла б захистити велику частину обладнання.
показати весь коментар
12.04.2024 15:37 Відповісти
+ 100 !

брандмауер ! конструкція якій вже кілька століть !

.
показати весь коментар
12.04.2024 16:58 Відповісти
У нього дуже промовиста фамілія: най єм. Не чіпайте його, най їсть.
А щось робити - то для лохів.
показати весь коментар
12.04.2024 15:38 Відповісти
патаму, что бабла мало дали, снчала сибе, а на станцию не осталось
показати весь коментар
12.04.2024 16:24 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 21:11 Відповісти
Пішли відмазки від лисого півника.
показати весь коментар
12.04.2024 15:19 Відповісти
Да ясно це все. Тільки її не раз атакували і чогось то в вугілля попадуть , то в воду. Може в залужного спитаємо ,чи можна , а не в афірюг.
показати весь коментар
12.04.2024 15:20 Відповісти
пуштун нє винууватий, отвєчаю!
показати весь коментар
12.04.2024 15:21 Відповісти
не встигли ще ******** грошей на будівництві конфайнменту для Трипільської ТЕС. От засада...
показати весь коментар
12.04.2024 15:21 Відповісти
А зараз де ваш Нонейм заробляє, невже в ті самій " неправильнії партії", чи тепер разом із "правильними" краде ?
показати весь коментар
12.04.2024 15:26 Відповісти
Не знаю як там з навчанням свинстіти, але Мустафа з другом Сирожею і до вступу в партію самі були вже неабиякими... свиступнами. Та на їх біду в тій партії за свист не платили, тож вони її покинули і пішли в апазіцію. А нинішня влада влаштувала їх не тепленьки місьця - шоб не свистіли зайвого
показати весь коментар
12.04.2024 15:27 Відповісти
Ця мерзота весь час розкрадала гроші і випускала прес- релізи які він станції і на скіки відсотків " захистив".
показати весь коментар
12.04.2024 15:27 Відповісти
був довбнем,довбнем і здохне.
показати весь коментар
12.04.2024 15:27 Відповісти
Довбень не він один, довбнів в нас 73%
показати весь коментар
12.04.2024 15:30 Відповісти
73% то слуги довбнів.
показати весь коментар
12.04.2024 15:35 Відповісти
Ну канешна!!!! Главное деньги оприходовали
показати весь коментар
12.04.2024 15:28 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 15:28 Відповісти
ПІШЛО ВІДБІЛЮВАННЯ ЛАЙНОМ ТА ПО ГУБАМ НАРОДУ
показати весь коментар
12.04.2024 15:29 Відповісти
Конча-Заспа больше чем ТЭС, но туда ПВО хватает. Васильков рядом-тоже без ПВО?
показати весь коментар
12.04.2024 15:29 Відповісти
А Козин ще ближче до Трипільської ТЕС , але його чомусь не обстрілюють.
показати весь коментар
12.04.2024 17:54 Відповісти
так так....гроші виделені на захист можливо було тільки вкрасти....
показати весь коментар
12.04.2024 15:31 Відповісти
А-а-а! Здогадався!
Україна для них теж надто велика, щоб її захистити!
показати весь коментар
12.04.2024 15:32 Відповісти
Два дні тому звиздів інакше. ДБР не збирається перевірити куди пішли мільярди, отримані Наємом з бюджету країни?

ДревляниН

"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."

показати весь коментар
12.04.2024 15:33 Відповісти
В РФ більше всього, електростанцій, трансформаторів, леп і тп. Дронів з бч, від 50 кг, які в нас роблять, вистачить, щоб виводити їх усі з ладу. Знищити звісно буде важко тес ними, якщо тільки точно влучати в один отвір декількома дронами поспіль, що наші дрони можуть, але вивести з ладу і зупинити їх роботу точно зможуть, особливо при ударах по трансформаторам.
показати весь коментар
12.04.2024 15:34 Відповісти
Через отаких істот, при грошових посадах, Україну і водять по колу, як сліпу коняку, та швиденько виводять собі гроші за кордон, до приватних банків за кордоном!! Жодного, з цих пройдисвітів, за 30 років, так і не покарано, бо Регламенту ВРУ та КМУ про це, ще ненаписали ригоАНАЛИ-зрадники!! Портнов з лукаш та льовочкині з деркачами і мервечуком, регочуть на московії, від таких привладних заробітчан!!!
Ворогів московських не треба для України, коли такі бовдури/мудрили, призначені на посади у системі державного управління України!
Західні Партнери, знають ще більше фактів, але ж, в Україні, є отой члЄН з Урядом і ВО хєранта…, під патронатом єрмака Оманського!!
Татаров, може підтвердити…
показати весь коментар
12.04.2024 15:37 Відповісти
да ладно - тупо дедовским методом аэростатами можно было закрыть
показати весь коментар
12.04.2024 15:39 Відповісти
може тобі око вибити?
показати весь коментар
12.04.2024 15:40 Відповісти
Знову грошей не вистачило!!! Які ще відмазки знайшов найєм??? Був адвокатом а став піссссдаболом!!!
показати весь коментар
12.04.2024 15:40 Відповісти
кращий захист від ракет це власні ракети, а їх чомусь немає в країні. в якої було потужне ракетобудування...
показати весь коментар
12.04.2024 15:45 Відповісти
Але це не заважало ******* гроші та робити гучні заяви.

А, коли настав кірдик, з'ясувалося, що тупо ніхто нічого не робив.
показати весь коментар
12.04.2024 15:48 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 15:49 Відповісти
Гроші витратили, про успіх звітували!
А зараз - "неможливо"....
показати весь коментар
12.04.2024 15:50 Відповісти
Виявляється нам весь час вішали локшину на вуха...а самі виконують оманські домовленності...зняли Залужного- і понеслася- Насамси,Петріот,гвинтокрили,Авдіївка,ТЕЦ...
показати весь коментар
12.04.2024 15:55 Відповісти
Мустахва Найе..бе...м.
Я його ще за часів слободи словєй від шустрого не перетравлюю
показати весь коментар
12.04.2024 15:49 Відповісти
Одне бреше за безпеку ,інше бреше за пенсії.Так і живе
показати весь коментар
12.04.2024 15:51 Відповісти
Коли антикорупционери стають ще більшими корупционерами ніж про яких вони виступали
показати весь коментар
12.04.2024 15:51 Відповісти
А виділити один Петріот для безпеки Коче-Заспа не дала...?!😡
показати весь коментар
12.04.2024 15:51 Відповісти
Я не розумію, яким чином (крім засобів ППО) можна захистити будівлю (споруду) із залізобетону площею в декілька десятків тисяч квадратних метрів від удару ракети з БЧ в декілька сотень кілограм ВР? Це просто нереально.
показати весь коментар
12.04.2024 16:04 Відповісти
Аеростати з РЕБ які глушать навігацію, самі антени тільки підняти а електроніка може бути на землі...
показати весь коментар
12.04.2024 17:26 Відповісти
То Ти не на свому місці, гандон.
показати весь коментар
12.04.2024 16:15 Відповісти
зина, а где бабло?
показати весь коментар
12.04.2024 16:23 Відповісти
1. Зі слів Наєма, Трипільску ТЕС неможливо було захистити, то чому гроші на її захист?
2. І тут же він каже, що агенство відновлення НЕ ЗАХИЩАЛО Трипільску ТЕС.
Неможливо захистити, не проводили захист, А ГРОШІ де?
показати весь коментар
12.04.2024 16:17 Відповісти
а может много стырили? вернее не может, а точно
показати весь коментар
12.04.2024 16:22 Відповісти
Ніяких виправдань - до гиляки!
показати весь коментар
12.04.2024 16:28 Відповісти
увова, ти найкращій головонокомадувач - 73% громадян України -ж - не лохи - нас пидтримують ще 53% щирих, військовонедемолізованих, з проживанням у Німтчіні, усміхненіх та віруючих у твої військові здібності УКРАЇНЦІВ. цензор, ну за це ти, разом з господином, забув як йього, банити вже мене не будеш. Хоча, як вам буде завгодно - мені вже похрін на все.
показати весь коментар
12.04.2024 16:28 Відповісти
Афганський експерд напевно у долі?!
показати весь коментар
12.04.2024 16:32 Відповісти
Якщо "захистити було неможливо" то нахіба ви 9 мільярдів на це потратили?
показати весь коментар
12.04.2024 16:34 Відповісти
А гроші (скільки-то ярдів) були витрачені на дослідження, що захистити неможливо. Гєніально.
показати весь коментар
12.04.2024 16:40 Відповісти
- Яка зарплата у пана Мустафи Найєма?
- Яка була мета його роботи, тобто які завдання він мусив виконати, згідно його посадовим обов'язкам?
- Скільки мільйонів гривень бюджетних коштів громадян України було витрачено на захисні споруди Трипільської ТЕС під керівництвом пана Мустафи Найєма?
- Який результат його роботи?
показати весь коментар
12.04.2024 16:41 Відповісти
Найгірше те, що практично на всі посади - міністри, профільні агенства, "ради" - оці слуги ставлять людей без зеленого поняття, професійного досвіду роботи в тій чи іншій галузі. Всілякі "юристи", "економісти", "журналісти", "політолухи" - і жодного професіонала, знайомого з промисловим виробництвом, технологіями. Мабуть цінують лише вміння пиляти гроші і слухняність...
показати весь коментар
12.04.2024 17:05 Відповісти
все эти лещенки-наемы... выглядит так, что их просто расставляют "на денежные потоки" в интересах определенных лиц.
показати весь коментар
12.04.2024 17:20 Відповісти
ну хто б сумнівався ...що це га ндон спригне
показати весь коментар
12.04.2024 16:44 Відповісти
Тепер немає ніякої ні великої ні малої
показати весь коментар
12.04.2024 16:50 Відповісти
Брехло! Та там тупо запакувати генератори в багатошарові клітки з арматури, і все було б гаразд. Ну цеглу порозбивало б, і на цьому все. Нездара корупційна! Британці робили такі клітки під час Другої Світової і вони врятували безліч життів. Такі самі можна збудувати для захисту генерації, 20 шарів арматури і ніщо її не проб'є.

показати весь коментар
12.04.2024 16:54 Відповісти
конечно же Наем это тот специалист , который разбирается в инженерных конструкциях.... Не зря же стал начальником.
показати весь коментар
12.04.2024 16:58 Відповісти
може треба не кончу заспу захищати а ТЕЦ
показати весь коментар
12.04.2024 17:11 Відповісти
Наверное, в стране не нашлось более талантливого и компетентного руководителя на этот пост ....

Это все что надо знать про кадровую политику государства.
показати весь коментар
12.04.2024 17:14 Відповісти
Пуштунська ЗеСцаніна в очі мудрому наріту
показати весь коментар
12.04.2024 17:19 Відповісти
Може миші винні? А, це на Московії миші дамбу згризли, в нас або ноги довгі або штани короткі.
показати весь коментар
12.04.2024 17:30 Відповісти
Влада кончених 3,14іздаболів
показати весь коментар
12.04.2024 17:48 Відповісти
А где миллиард?Говорили что защита 100%,!
показати весь коментар
12.04.2024 18:19 Відповісти
Ну от визвали цього тіпа ніби на розбор. І що? Які подальші дії після цієї катастрофи? Ніяких. По сценарію п'єси приходить лисий тіп і каже що вона була велика. Браво! Це супер мініатюра. Мораль сєй басні такова. Була велика, а стала маленька. А може і взагалі зникла. Ха ха ха.
показати весь коментар
12.04.2024 18:21 Відповісти
Ще б додав:
- А я, Найем, дуже маленькій щоб с3,14здити таку купу грошей.
показати весь коментар
12.04.2024 19:03 Відповісти
Унікальний Д О В Б О Й О Б. Такі об`єкти не інженерними спорудами захищають тобто габіонами, а системами ПВО і ПРО.
показати весь коментар
12.04.2024 20:07 Відповісти
Пуштуне, мародере, брехуне. Довжина, периметр ТЕС нехай буде кілометр і 500 метрів в ширину, хоча машинний зал набагато менший, то невже не можна було залити бетоном паркан шириною з пів метра, метр і висотою до 5 метрів? Кожного дня будують не тільки асфльтні дороги, а і бетонні і коштів пішло би набагато менше, чим відновити роботу ТЕС. А ше скільки принесено шкоди громадянам і ці корупціонери сидять і ще про щось брещуть людям?
показати весь коментар
12.04.2024 21:10 Відповісти
Хто являється власником ТЕС, приватна структура чи держава? Чому на її захист виділяють гроші з бюджету, які ще й всі вкрали.
Якщо це стратегічний обєкт-- тоді переведіть його в держ.власність або продайте тим, хто зможе його ефективно захистити (міжнародним компаніям). Бо інакше це прірва по викач.грошей з бюджету де заробіток( кошти за тарифи населенню) забирають приватні організації а захист --проблема держави.
показати весь коментар
16.04.2024 11:18 Відповісти
 
 