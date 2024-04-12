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Заарештовано мера та секретаря однієї з громад Дніпропетровщини, викритих на хабарі $30 тис. Застава - 3 млн грн

хабарник

Міського голову мера та секретаря однієї з громад Дніпропетровщини, викритих на хабарі, суд відправив під варту з можливістю застави 3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідування.

"Кіровський районний суд міста Дніпропетровська 11 квітня 2024 року обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря у 30 тис. дол. США.

Суд відправив їх під варту, з можливістю внесення застави по 3 млн гривень кожному", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Мер та секретар міськради затримані на хабарі у $30 тис. на Дніпропетровщині (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 9 квітня працівники ДБР їх затримали за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.

Автор: 

хабар (4686) застава (675) мер (506) суд (11647) Дніпропетровська область (3602)


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І в таких 3,15дарів бронь.
Дадуть ті три ляма і чухнуть за кордон
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12.04.2024 15:24 Відповісти
Ви там з дубу впали?
Який Кіровський, якого Дніпропетровська????
Готуєтесь москалів зустрічати?
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12.04.2024 16:04 Відповісти
саме так в https://dbr.gov.ua/news/sud-vidpraviv-pid-vartu-miskogo-golovu-ta-sekretarya-odniei-z-gromad-dnipropetrovshhini-vikritih-dbr-na-habar.-zastava-3-mln-grn офіціозі державної установи - ДБР .
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12.04.2024 17:10 Відповісти
а до речі - якого це міста мер та секратар міськради?
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12.04.2024 17:12 Відповісти
ага, знайшов:
"https://babel.ua/news/105998-sud-vidpraviv-u-sizo-golovu-i-sekretarya-gromadi-v-dnipropetrovskiy-oblasti-voni-hotili-nazhitisya-na-pereselencyah Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що затримані - це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов "

Новомосковськ - це доволі великий райцентр...
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12.04.2024 17:25 Відповісти
Украл 1200000 залог 3млрд.Шило 100 залог 30?
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12.04.2024 18:22 Відповісти
 
 