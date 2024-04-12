Заарештовано мера та секретаря однієї з громад Дніпропетровщини, викритих на хабарі $30 тис. Застава - 3 млн грн

Міського голову мера та секретаря однієї з громад Дніпропетровщини, викритих на хабарі, суд відправив під варту з можливістю застави 3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідування.

"Кіровський районний суд міста Дніпропетровська 11 квітня 2024 року обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря у 30 тис. дол. США.

Суд відправив їх під варту, з можливістю внесення застави по 3 млн гривень кожному", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 квітня працівники ДБР їх затримали за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.