15 квітня Україна й Болгарія проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Україна і Болгарія спільно проведуть 15 квітня у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС, співорганізаторами конференції є міністерства закордонних справ і оборони України та Болгарії у партнерстві із Центром оборонних стратегій (Україна).

Як зазначається, участь у конференції візьмуть делегації від 42 держав і 8 міжнародних організацій.

"Учасники конференції проаналізують вплив російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та за його межами, обговорять стратегії реагування на наявні загрози та майбутнє регіональної безпеки. Ключовою темою обговорення також стане реалізація української Формули миру", - йдеться в повідомленні.

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Програма конференції передбачає панельні дискусії "Спільні зусилля для збереження стабільності в складному геополітичному ландшафті"; "Перемога в битві за Чорне море: військова стратегія для України"; "Забезпечення морської стабільності: роль міжнародних організацій у безпеці Чорного моря".

Також повідомляється, що 14 квітня Експертна мережа Міжнародної Кримської платформи проведе переддень Конференції із панельними дискусіями "Стратегічний огляд безпекової ситуації в Чорному та Азовському морях: перспективи та майбутнє"; "Світ у глобальних змінах: перспективи розвитку глобальної та чорноморської безпеки"; "Висвітлення війни: журналістика воєнного часу" та спеціальною сесією "Російські практики усунення свободи слова в тимчасово окупованому Криму".

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