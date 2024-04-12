Вибухи пролунали у Сумах: Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі (оновлено)
В Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед тим в Повітряних силах попереджали, що росіяни запустили в бік регіону керовані авіабомби.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.
Повітряну тривогу оголосили на Сумщині о 14:48. За 10 хвилин у місті пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб.
О 15:17 на Сумщині пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
"Сьогодні, 12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - повідомили в Сумській ОВА.
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