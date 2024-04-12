Вибухи пролунали у Сумах: Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі (оновлено)

В Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед тим в Повітряних силах попереджали, що росіяни запустили в бік регіону керовані авіабомби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу оголосили на Сумщині о 14:48. За 10 хвилин у місті пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб.

О 15:17 на Сумщині пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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"Сьогодні, 12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - повідомили в Сумській ОВА.