УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 534 0

Вибухи пролунали у Сумах: Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі (оновлено)

обстріл_лого

В Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед тим в Повітряних силах попереджали, що росіяни запустили в бік регіону керовані авіабомби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу оголосили на Сумщині о 14:48. За 10 хвилин у місті пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб.

О 15:17 на Сумщині пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Також читайте: Рашисти вдарили по ТЕЦ у Сумах (оновлено)

"Сьогодні, 12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - повідомили в Сумській ОВА.

Автор: 

вибух (4433) обстріл (28171) Суми (807)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 