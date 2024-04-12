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Новини
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Пенсія від початку року зросла в середньому на 500 грн, - Пенсійний фонд

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Середній розмір пенсії зріс за перший квартал на 505,02 грн та складає зараз 5 743,27 грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, за останні три місяці кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи. Зараз вона складає 10 154 705 осіб.

Інфляція з початку року становила 1,2%.

Читайте: Пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, припинили виплату пенсій

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року уряд провів індексацію пенсій. Пенсії на 8% проіндексували для таких категорій:

  • 9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також читайте: Індексація пенсій для пенсіонерів, які працюють: автоматичний перерахунок очікується у червні, - Пенсійний фонд

Автор: 

пенсіонери (887) Пенсійний фонд (652) пенсія (1581)


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Топ коментарі
+4
Якщо в судді пожиттєве утримання 120 тисяч а в роботяги 4.000. то в середньому вони отримують по 62 тисячі. Така арифметика вигідна владі. Рахувати треба на скільки зросла мінімальна пенсія та погодинна оплата праці.
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12.04.2024 15:55
+4
брехня
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12.04.2024 16:12
+3
Які зелені брехливі
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12.04.2024 15:47
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Які зелені брехливі
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12.04.2024 15:47 Відповісти
Ложь, звіздьож і провокація. Єсть три віда лжі: ложь, грубая ложь, статістіка.
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12.04.2024 15:48 Відповісти
А пенсія в 3000 гривень, це зріст чи не дужий?
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12.04.2024 15:48 Відповісти
Середній розмір пенсії зріс за перший квартал на 505,02 грн та складає зараз 5 743,27 грн.

Ну між 3000 та 300000 десь воно мабудь і є, але середня по палаті від 3 до 4500 в реаліях.

За його даними, за останні три місяці кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи. Зараз вона складає 10 154 705 осіб.

Сподіваюсь усі розуміють що мається на увазі під словом - скоротилось.

Інфляція з початку року становила 1,2%.

.......ж при чому наглий, як вся зелебобінська статистика.

В сухому залишку - ........ж та смертність, ось що таке кінець епохи бідністі.
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12.04.2024 15:54 Відповісти
Як бачите, не все так погано в зєльоному домі,
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12.04.2024 16:09 Відповісти
"Потужно, дуже потужно! Дякую, дуже дякую" - хриплим голосом через дупу у воду.
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12.04.2024 15:54 Відповісти
Якщо в судді пожиттєве утримання 120 тисяч а в роботяги 4.000. то в середньому вони отримують по 62 тисячі. Така арифметика вигідна владі. Рахувати треба на скільки зросла мінімальна пенсія та погодинна оплата праці.
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12.04.2024 15:55 Відповісти
Ну і нахрена той звіздьож?
Індексація то НЕ ПІДВИЩЕННЯ, то часткова компенсація втраченого внаслідок інфляції і росту цін!
Тобто, пенсія НЕ ЗРОСЛА, а по купівельній спроможності лише частково компенсована! То є раз.
І ще, середнє "зростання", то як середня температура хворих в лікарні. В хворого під 40, а морзі 27.
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12.04.2024 15:55 Відповісти
Чьому ниєте,вам нагадати відповіть прем'єра азарова.Зараз би чудово з цим справився Кошевой,як що снайперів боїться.
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12.04.2024 15:59 Відповісти
Нє,Ви не маєте рації( не праві) , це працює так: хтось їсть м'ясо,а хтось капусту, то ми в середньому їмо голубці. Далі,не знаю, чи то бойова пропаганда от всєпропальщіков, що хлопцям на передовій знизили бойові від100 000, до 70 000 .???
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12.04.2024 16:00 Відповісти
Ставка + 100 000 + 70 000
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12.04.2024 16:07 Відповісти
Отже, щомісячно виплачується +/- 58,3 млрд грн пенсій ($1,48 млрд). Запишемо.
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12.04.2024 16:05 Відповісти
брехня
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12.04.2024 16:12 Відповісти
якщо взяти 1-го суддю та 10000 звичайних пенсіонерів, то приблизно так воно і є...
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12.04.2024 16:12 Відповісти
Хужи ні будіт, хоть паржом...
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12.04.2024 16:55 Відповісти
......дєнєХ нєт - но ви дєржітєсь ...... ......
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12.04.2024 16:31 Відповісти
Нагадує середню температуру по палаті або анекдот про м'ясо і капусту!!!
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12.04.2024 16:36 Відповісти
В мене зросла на 100 грн ( тепер розмір пенсії 3400 грн ), в силовиків/суддів на 900 грн = в середньому на 500 грн
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12.04.2024 17:17 Відповісти
і у мене - аж на 100 грн
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12.04.2024 19:14 Відповісти
Падлюки брехливі. При вищій освіті, майже 40 років стажу, як була пенсія 3300 грн. на початку року, такою і зараз залишилась.
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12.04.2024 18:06 Відповісти
Переконував на виборах - не голосуйте за зрадливих клоунів. Нє - вибрали на свою і нашу голову. Крадуть на війні мільярдами, не нажруться (куди поділись 10 000 000 000 гривень для захисту об'єктів енергетики?). Тепер будуть красти на відновлення, того, що було знищено за кілька годин обстрілів.
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12.04.2024 18:12 Відповісти
 
 