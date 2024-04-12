Пенсія від початку року зросла в середньому на 500 грн, - Пенсійний фонд

Середній розмір пенсії зріс за перший квартал на 505,02 грн та складає зараз 5 743,27 грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, за останні три місяці кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи. Зараз вона складає 10 154 705 осіб.

Інфляція з початку року становила 1,2%.

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Нагадаємо, з 1 березня 2024 року уряд провів індексацію пенсій. Пенсії на 8% проіндексували для таких категорій:

9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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