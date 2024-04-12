Пенсія від початку року зросла в середньому на 500 грн, - Пенсійний фонд
Середній розмір пенсії зріс за перший квартал на 505,02 грн та складає зараз 5 743,27 грн.
Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, за останні три місяці кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи. Зараз вона складає 10 154 705 осіб.
Інфляція з початку року становила 1,2%.
Нагадаємо, з 1 березня 2024 року уряд провів індексацію пенсій. Пенсії на 8% проіндексували для таких категорій:
- 9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах
- 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
- 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Топ коментарі
+4 Andrijmak63
показати весь коментар12.04.2024 15:55
+4 5 копійок
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+3 Владимир Грищенко #551186
показати весь коментар12.04.2024 15:47
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Ну між 3000 та 300000 десь воно мабудь і є, але середня по палаті від 3 до 4500 в реаліях.
За його даними, за останні три місяці кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи. Зараз вона складає 10 154 705 осіб.
Сподіваюсь усі розуміють що мається на увазі під словом - скоротилось.
Інфляція з початку року становила 1,2%.
.......ж при чому наглий, як вся зелебобінська статистика.
В сухому залишку - ........ж та смертність, ось що таке кінець епохи бідністі.
Індексація то НЕ ПІДВИЩЕННЯ, то часткова компенсація втраченого внаслідок інфляції і росту цін!
Тобто, пенсія НЕ ЗРОСЛА, а по купівельній спроможності лише частково компенсована! То є раз.
І ще, середнє "зростання", то як середня температура хворих в лікарні. В хворого під 40, а морзі 27.