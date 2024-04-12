ВАКС заарештував на 60 діб ексочільника Департаменту госпзабезпечення СБУ із заставою у 3 млн грн

Антикорупційний суд взяв під варту строком на 60 діб колишнього керівника Департаменту господарського забезпечення СБУ. Як альтернативу йому визначено заставу в розмірі 3 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

"У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу в розмірі 3 млн грн", - ідеться в повідомленні.

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У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов’язки:

прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожним викликом;

не залишати межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю

Зазначимо, вказану особу підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами.

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Нагадаємо, екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального для потреб Служби безпеки України.