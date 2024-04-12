ВАКС заарештував на 60 діб ексочільника Департаменту госпзабезпечення СБУ із заставою у 3 млн грн
Антикорупційний суд взяв під варту строком на 60 діб колишнього керівника Департаменту господарського забезпечення СБУ. Як альтернативу йому визначено заставу в розмірі 3 млн грн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.
"У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу в розмірі 3 млн грн", - ідеться в повідомленні.
У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов’язки:
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожним викликом;
- не залишати межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю
Зазначимо, вказану особу підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами.
Нагадаємо, екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального для потреб Служби безпеки України.
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Constantine Globa
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Я ж говорив, легко прокурорам сьогодні не буде!, і не було!
Прокуратурі відмовили в передчасному заявлені клопотання про продовження строку тримання під вартою Червінському.
Слухання перенесене на невизначений строк
Місце тримання Романа наразі не визначене, строк тримання до 19.04.24р.
Ізолятор СБУ вже не приймає Романа.
У Кропивницькому тримати відмовились також.
Лукянівське СІЗО
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