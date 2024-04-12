Шольц про майбутній Саміт миру: Сподіваємось на якнайширшу участь різних країн світу

Канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається на участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, низки країн, зокрема з арабських країн, південноамериканських, Бразилії, Китаю тощо.

Про це він заявив на спільній пресконференції з главою уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми завжди підтримували цей процес, зокрема, зусиллями на особистому рівні. Наша мета – організувати все так, запустити такі речі, які забезпечили би широку участь різних країн світу, зокрема, з арабських країн, південноамериканських, Бразилії, Китаю тощо", - сказав Шольц, який незабаром вирушить із візитом до Китаю.

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Канцлер нагадав, що Берлін давно підтримуємо процеси, які могли би вести до мирного розвитку в Україні та згадав у цьому контексті міжнародні зустрічі в Копенгагені, Джиді, Валетті, Давосі. Наразі виникла перспектива великої конференції, зауважив політик.

Він також зауважив, що і Німеччина і Грузія засуджують російську агресію проти України та працюють над тим, щоби санкції ЄС не порушувалися.

Шольц підкреслив, що Росія продовжує втілювати в життя свої імперські плани не лише за допомогою війни проти Україні, він закликав не забувати, що Грузія з 2008 є жертвою російської агресії, частини її території перебуває під російською окупацією. "Ми не акцептуємо цього та підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Шольц.

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Кобахідзе своєю чергою заявив, що Грузію та Україну поєднує тісна дружби. Грузія, за його словами, надає друзям в Україні широку підтримку – дуже сильну політичну, а також гуманітарну.

"Ми робимо все, що можемо та готові обговорювати з нашими партнерами всі заходи та посилювати нашу підтримку", - запевнив прем’єр.

Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Свою участь вже підтвердила Франція.

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