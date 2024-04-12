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Новини Війна
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Воїнам, які боронять Україну на Херсонському напрямку, потрібна допомога із придбанням авто

зсу

Воїни, які ведуть бої на Херсонському напрямку, потребують допомоги у придбанні авто

Про це у Facebook повідомив Максим Іванов, передає Цензор.НЕТ.

Мета збору - 250 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY

Номер картки:

5375411215455234

PayPal:

[email protected]

Читайте: Волонтерка Солошенко проводить збір на облаштування евакуаційних вагонів для військових. ФОТО

Автор: 

допомога (8280) збір (331)


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Топ коментарі
+8
Пройтись по депутатам - можна передати воїнам сотні позашляхових автомобілів.
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12.04.2024 16:14
+8
Може, прокурори допоможуть?

Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:

Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.

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12.04.2024 16:28
+3
Може ще й в Кварталу попросити?
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12.04.2024 16:17
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Пройтись по депутатам - можна передати воїнам сотні позашляхових автомобілів.
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12.04.2024 16:14 Відповісти
Може ще й в Кварталу попросити?
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12.04.2024 16:17 Відповісти
депутати всі пішли на фронт порожня зала .
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12.04.2024 16:23 Відповісти
Може, прокурори допоможуть?

Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:

Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.

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12.04.2024 16:28 Відповісти
Скільки влада буде спати!!!
Урядовці зі своє зарплати легень кридбали б це авто й нечекали коли бідняки наскрябають ці копійчини !
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12.04.2024 16:35 Відповісти
Недавна була інформація,що для ментів,у яких бронь закупили ще транспорту.Навіщо воно ім,гонятися за "ухилянтами".Так в моєму місті з цих "ухилянтів" залишились лише ті,яким за 50,та жінки з дітьми та інваліди.Ще є автозаки(закуплені восени).Закон про мобілізацію зеків теж приняли,преступність не зростає.
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12.04.2024 16:37 Відповісти
В Україні на чиновників іде набагато більше грошей, ніж на армію (і це під час війни).
Чиновники живуть зарахунок суспільства, а тому першими повинні йти на фронт.
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12.04.2024 19:02 Відповісти
++
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12.04.2024 19:22 Відповісти
+
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12.04.2024 21:08 Відповісти
 
 