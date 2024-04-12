Воїнам, які боронять Україну на Херсонському напрямку, потрібна допомога із придбанням авто
Воїни, які ведуть бої на Херсонському напрямку, потребують допомоги у придбанні авто
Про це у Facebook повідомив Максим Іванов, передає Цензор.НЕТ.
Мета збору - 250 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY
Номер картки:
5375411215455234
PayPal:
Топ коментарі
+8 Ole Lahti
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Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:
Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.
Урядовці зі своє зарплати легень кридбали б це авто й нечекали коли бідняки наскрябають ці копійчини !
Чиновники живуть зарахунок суспільства, а тому першими повинні йти на фронт.