Воїнам, які боронять Україну на Херсонському напрямку, потрібна допомога із придбанням авто

Воїни, які ведуть бої на Херсонському напрямку, потребують допомоги у придбанні авто

Про це у Facebook повідомив Максим Іванов, передає Цензор.НЕТ.

Мета збору - 250 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY

Номер картки:

5375411215455234

PayPal:

[email protected]

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