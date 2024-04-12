США бракує потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги у війні, - NYT

Україні потрібно більше військових, ніж вона може мобілізувати й більше озброєння, ніж можуть надати Сполучені Штати. Джо Байден припускає, що додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів означає різницю між перемогою і поразкою у війні між Росією та Україною, однак ця сума - це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити хід подій на користь ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив республіканець і автор статті The New York Times Джей Ді Венс.

"Така реальність має лежати в основі будь-якої майбутньої політики щодо України - від подальшої допомоги Конгресу до дипломатичного курсу, обраного президентом. Адміністрація Байдена чинить дедалі більший тиск на республіканців, щоб ті ухвалили пакет додаткової допомоги Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Джо Байден не зміг викласти навіть основні факти, чого потребує Україна і як ця допомога змінить реальну ситуацію на місцях", - пише він.

"Байден припускає, що додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів означає різницю між перемогою і поразкою у війні між Росією та Україною. Це теж невірно. 60 мільярдів доларів - це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити ситуацію на користь України. Але справа не тільки в доларах. По суті, США не вистачає потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги", - зазначає Ді Венс.

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Минулого року міністр оборони України повідомив, що базова потреба Києва в 155-мм снарядах становить понад 4 мільйони на рік. Від початку війни США доклали чимало зусиль для нарощування виробництва цих снарядів.

Сполучені Штати подвоїли потужності й тепер можуть виробляти 360 тисяч снарядів на рік - менш як десяту частину того, що необхідно Україні. Мета адміністрації Байдена - довести цей показник до 1,2 мільйона - 30% від необхідного до кінця 2025 року. Це дорого обійдеться американським платникам податків, вважає він.

Щодо ракетних систем Patriot, то це основна зброя протиповітряної оборони України.

"Проблема полягає в наступному - США виробляють лише 550 штук на рік. Якщо ухвалять пакет додаткової допомоги, який зараз розглядається в Конгресі, США зможуть збільшити щорічне виробництво до 650 одиниць, але це все одно менше третини від того, що потрібно Україні. Ця зброя потрібна не тільки Києву. Якщо Китай націлиться на Тайвань, ракетна система Patriot матиме вирішальне значення для його оборони", - пише видання.

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"Обравши оборонну стратегію, Україна може зберегти свою дорогоцінну військову силу, зупинити кровотечу і надати час для початку переговорів. Але для цього й американське, і українське керівництво має визнати, що заявлені Зеленським цілі війни - повернення до кордонів 1991 року - є фантастичними.

Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану для українців, який би допоміг їм перемогти у цій війні. Чим швидше американці визнають цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і досягти миру", - резюмує автор статті Джей Ді Венс.