УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10159 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 141 130

США бракує потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги у війні, - NYT

зброя

Україні потрібно більше військових, ніж вона може мобілізувати й більше озброєння, ніж можуть надати Сполучені Штати. Джо Байден припускає, що додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів означає різницю між перемогою і поразкою у війні між Росією та Україною, однак ця сума - це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити хід подій на користь ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив республіканець і автор статті The New York Times Джей Ді Венс.

"Така реальність має лежати в основі будь-якої майбутньої політики щодо України - від подальшої допомоги Конгресу до дипломатичного курсу, обраного президентом. Адміністрація Байдена чинить дедалі більший тиск на республіканців, щоб ті ухвалили пакет додаткової допомоги Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Джо Байден не зміг викласти навіть основні факти, чого потребує Україна і як ця допомога змінить реальну ситуацію на місцях", - пише він.

"Байден припускає, що додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів означає різницю між перемогою і поразкою у війні між Росією та Україною. Це теж невірно. 60 мільярдів доларів - це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити ситуацію на користь України. Але справа не тільки в доларах. По суті, США не вистачає потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги", - зазначає Ді Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги України

Минулого року міністр оборони України повідомив, що базова потреба Києва в 155-мм снарядах становить понад 4 мільйони на рік. Від початку війни США доклали чимало зусиль для нарощування виробництва цих снарядів.

Сполучені Штати подвоїли потужності й тепер можуть виробляти 360 тисяч снарядів на рік - менш як десяту частину того, що необхідно Україні. Мета адміністрації Байдена - довести цей показник до 1,2 мільйона - 30% від необхідного до кінця 2025 року. Це дорого обійдеться американським платникам податків, вважає він.

Щодо ракетних систем Patriot, то це основна зброя протиповітряної оборони України.

"Проблема полягає в наступному - США виробляють лише 550 штук на рік. Якщо ухвалять пакет додаткової допомоги, який зараз розглядається в Конгресі, США зможуть збільшити щорічне виробництво до 650 одиниць, але це все одно менше третини від того, що потрібно Україні. Ця зброя потрібна не тільки Києву. Якщо Китай націлиться на Тайвань, ракетна система Patriot матиме вирішальне значення для його оборони", - пише видання.

Читайте також: США передали Україні велику кількість зброї, яку конфіскували під час перевезення до Ємену, - командування ЗС США

"Обравши оборонну стратегію, Україна може зберегти свою дорогоцінну військову силу, зупинити кровотечу і надати час для початку переговорів. Але для цього й американське, і українське керівництво має визнати, що заявлені Зеленським цілі війни - повернення до кордонів 1991 року - є фантастичними.

Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану для українців, який би допоміг їм перемогти у цій війні. Чим швидше американці визнають цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і досягти миру", - резюмує автор статті Джей Ді Венс.

Автор: 

боєприпаси (2260) зброя (7430) США (22417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
Таку маячню може написати лише п,дар трампіст _республіканець,
показати весь коментар
12.04.2024 16:38
+33
чергова,проплачена дриснею стаття.
показати весь коментар
12.04.2024 16:39
+27
Ага, "Київ за 3 дні" - це теж NYT пророкував
показати весь коментар
12.04.2024 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Невже Північна Корея більш надійніший союзник ніж США та Європа?
показати весь коментар
12.04.2024 18:13 Відповісти
Вранье.
На базах хранения у США хранится столько разнообразной военной техники, что можно вооружить все армии мира.
И это не считая того, что ежемесячно производится.
показати весь коментар
12.04.2024 18:30 Відповісти
США бракує потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги у війні, - NYT Джерело:
показати весь коментар
12.04.2024 18:56 Відповісти
Пан Байден, годі заливати Х**НЮ відбірну - від Ленд Ліза який ви обіцяли літом 2022 ви перейшли до цього сміття лише за два роки.
показати весь коментар
12.04.2024 19:00 Відповісти
Під час В'єтнамської війни США скинули більше авіабомб, ніж всі країни під час Другої світової. Ще й на Місяць ракети посилали. Пів-століття пройшло...
показати весь коментар
12.04.2024 19:09 Відповісти
Трипістська шлюхо -гівно-брехлива помийка
показати весь коментар
12.04.2024 19:11 Відповісти
Сирію кинули, Афганістан кинули, тепер наша черга. Не хочуть вони ніякої перемоги України і ніколи не хотіли, використали для послаблення росії, бо зрозуміли, що чекісти, що прийшли до влади і поставили ****@ головним, сидіти склавши руки не будуть, а намагатимуться повернути свою втрачену імперію в колишніх розмірах і вплив в Європі, як мінімум. Варто путінстам потрясти на своїх шоу ядерними бомбами, так в НАТО і присідають.
показати весь коментар
12.04.2024 19:13 Відповісти
Бред собачий. У США достаточно наличного оружия чтобы завоевать любую страну мира. 3 раза
показати весь коментар
12.04.2024 19:18 Відповісти
Не совсем, а унечтожить потенциального врага, кто же єто.
показати весь коментар
12.04.2024 19:23 Відповісти
Маленька Чехія знайшла 1.5 млн снарядів, а великі США, не можуть нам 1 млн снарядів знайти, але на складах в них лежить, для впевненої перемоги над ворогом надцять апельсинів, десь таке писали.
показати весь коментар
12.04.2024 19:21 Відповісти
Снаряди США їдять миші на складах !
показати весь коментар
12.04.2024 21:34 Відповісти
Для Израиля и Тайваня оружие есть, просто концепция изменилась. Между прочим старик Киссинджер говорил "Враждовать с США опасно, а дружить смертельно опасно", Израиль и Тайвань тоже танцуют с дьяволом в лунном свете.
показати весь коментар
12.04.2024 19:39 Відповісти
а чому не дають того, що є в наявності???
показати весь коментар
12.04.2024 20:10 Відповісти
То капіздєц..а жінку свою чого сусідові не даєш????
показати весь коментар
13.04.2024 09:26 Відповісти
мені не цікаві твої фантазії, хішпанський куколде. Мова про зброю і про те шо Україна зараз воює за інтереси факінґ-еуропи та ще більш факінґ-юесей лише завзяттям та героїзмом українців, стікаючи кров'ю. Якщо Україна паде, то всі її ресурси повернуться проти сраної еуропи, і українці прийдуть до вас уже не в якості пригноблених біженців. Так шо помагайте зброєю зараз і в повній мірі. Україна не просить бійців, а лише зброю, яку ви зажали, трясця вашій матері!!!
показати весь коментар
13.04.2024 10:44 Відповісти
і не просто зажали, а спочатку підступно Україну роззброїли, роздягли до нитки: спочатку забрали найпотужніший в еуропі ядерний арсенал, а потім і конвенційне озброєння геть до набоїв. До 2022 року з боку сша та єс діяла заборона на продаж Україні зброї, нам не продавали навіть патрони до мєлкашки - калібру .22
показати весь коментар
13.04.2024 10:51 Відповісти
Заяву цього штріха треба сприймати в контексті так званого - " мирного плану трампа " .
Всі оці мантри , мовляв - у США не вистачає потужностей щоб допомогти Україні ( що само по собі повна дурня , нісенітниця ) , це для того щоб вламати врешті Україну і змусити її сісти за стіл перемовин , з тим щоб піти на поступки рашці .
показати весь коментар
12.04.2024 20:46 Відповісти
Байден та йього партія, котра поставила у 22-23 роках в Україну зброї та снарядів та ракет та ППО-ПРО на десятки мільярдів - це запроданці на лохи для рф. От трампік - поставив декілька десятків джавелинів у 18 році для тренувань, з забороною використання на фронті - ото красава - він закінчить війну - це не дасть збрихати 100:% генпрокурор зеленского.
показати весь коментар
12.04.2024 21:21 Відповісти
Тобто США визнало, що економіка московії потужніша за економіку США?? Армія кацапів більш боєздатна за всі підрозділи НАТО, і армії США ??
показати весь коментар
12.04.2024 21:33 Відповісти
.... !
..
показати весь коментар
12.04.2024 21:45 Відповісти
это называется- Импотенция и деменция США
показати весь коментар
12.04.2024 21:50 Відповісти
Якщо би прочитав цю статью в газеті то підтерся би нею, на більше ця новина не заслуговує
показати весь коментар
12.04.2024 22:09 Відповісти
(C) "Украинцев ждут темные времена"

И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"

Заставить Россию вздрогнуть достаточно просто и недорого только при упоминании об "ударе по энергосистеме" - Часть четвертая - Полет банши - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...

Часть четвертая - Полет Банши _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml

Два года, предполагая такую ситуацию, я пытаюсь «достучаться» до Украины.

Ни один из них не получил ни одного ответа или вопроса
показати весь коментар
12.04.2024 23:05 Відповісти
ЗРАДА!!!!!!
показати весь коментар
13.04.2024 00:54 Відповісти
А предки його та інших свідків трампона утікали в америку і створили державу на принципах свободи,рівності та братства. Бо різномастні диктатори в Європі житухі не давали.
показати весь коментар
13.04.2024 01:12 Відповісти
США як і завжди не бажають втручатися по-повній доки не отримають Перл Харбор. Вони його дочекаються й зараз, але він вже буде від китаю.
показати весь коментар
13.04.2024 05:46 Відповісти
США бракує: мізків, яєць... ну а далі все виходить з цього!
показати весь коментар
13.04.2024 07:40 Відповісти
Та в США бракує всього...зате воно є в українців !?... Нє ?))
показати весь коментар
13.04.2024 09:29 Відповісти
Судячи з того що росіяни штурмують позиції на гольфкарах і буквально сьогодні побачив відео як вони на Уралі їхали по полі на штурм позицій, скоро в росіяни матимуть великі проблеми з технікою!
Чому Путін не оголошує мобілізацію!?
Мабуть тому що закінчується техніка...
показати весь коментар
13.04.2024 16:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 