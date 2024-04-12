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Новини Війна
13 022 142

Зеленський ще у жовтні 2022 року доручив посилити захист енергооб’єктів, проте Кабмін це проігнорував, - засновник MS Capital Шкіль

зеленський

Завдання щодо захисту енергетичних об’єктів було поставлено президентом Зеленським ще у жовтні 2022 року.

Про це у Facebook повідомив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у жовтні 2022 року у президента Зеленського відбулася нарада з військовими, представниками уряду щодо захисту енергетичних обʼєктів. На ній було чітко поставлено завдання забезпечити третій рівень захисту для обʼєктів енергетики.

"Зрозумівши важливість питання і масштаб загрози, Autostrada без фінансування з боку держави розпочала роботи в цілодобовому режимі, проінвестувала понад 100 млн доларів в матеріали і виробничі потужності - було закуплено 7 бетонних заводів, спеціальне обладнання, міксери, бурові машини, палебійні машини, закуплено понад 20 тис тон металопрокату, проінвестовано понад 10 млн доларів в обладнання і запущено завод з виробництва металоконструкцій - все це зроблено для того, щоб забезпечити будівництво захисту обʼєктів енергетики в максимально стислий термін. Було задіяно понад 1000 працівників, організовано роботу в три зміни. Саме в такій спосіб Автострада, як відповідальний бізнес, підійшла до доручення Верховного Головнокомандувача забезпечити захист енергетичних обʼєктів в умовах війни!" - зазначив він.

Шкіль заявив, що вказівки Зеленського було проігноровано, кошти не виділено, а фінансування повністю припинили.

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"Ми звертались листами до кабінету міністрів щодо виділення фінансування, але жодної реакції нема. З цими проблемами, мільярдними кредитами та боргами ми залишились віч на віч. Припускаю, що розрахунок був такий, що обстрілів не буде і може якось воно пройде…

Але сьогодні реалії інші - обстріли є, наслідки такої бездіяльності відчувають люди та бізнес, запроваджено обмеження в постачанні електроенергії. Третій ступінь захисту через відсутність фінансування не зроблено. Будь-яка посада - це не тільки повноваження, але і відповідальність! Міністерство фінансів України оперує коштами платників податків, якщо не буде електроенергії, не буде і податків - це доволі прості і очевидні речі, захист", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

Автор: 

енергетика (2573) Максим Шкіль (9)


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Топ коментарі
+47
ВПЕРШЕ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ У ВАС МОНОПОЛІЯ ПОВНА. Ви скоро будете контролювати хто скільки разів в туалет сходив - але і тут умудряєтесь на когось списувати. Скажіть прямо - ми прийшли вас грабити а те шо паралельно вас убивають - то це не наші проблеми
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12.04.2024 16:54
+31
Царь хорошій, бояри погані…
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12.04.2024 16:53
+22
Краще б втік.
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12.04.2024 17:11
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Та ти шо?Ото отак взяли і проігнорували? Шо коїться,а він же казав,а вони взяли і отакої....Пора до почесного звання Боневтік додавати Авінказав!Я вважаю це справедливо.Чи не так?
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12.04.2024 19:11 Відповісти
Св. Моніка
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12.04.2024 19:20 Відповісти
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12.04.2024 19:21 Відповісти
так у нас тоді президент виходить тряпка, чи лох?
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12.04.2024 19:27 Відповісти
Ні, використаний туалетний папір.
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13.04.2024 09:24 Відповісти
Мінфін виділив 100 млню долярів ну і закупили на них три моцних запобіжника на 10 амперів...
Ну і поснідали на здачу... У Куршавелі...
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12.04.2024 19:29 Відповісти
Який ЖИРНЮЩИЙ піар! Всі Х У Й О В І один ZEльонський білий і пухнастий.
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12.04.2024 20:05 Відповісти
тіко трохи не голений
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Боярє ******. А хто у нас верховний головнокомандувач, під командуванням якого ППО? Може я щось пропустив - Відколи це ППО Шмигаль командує?
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12.04.2024 20:09 Відповісти
А почему гринпоц не ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ СОБСТВЕННЫЕ распоряжения.? Так у меня к третьесортному актеру нет претензий-он играет на прделе своих интелектуальных возможностей. У меня претензии к согражданам-нахера вы сдедали с МОЕЙ и НАШЕЙ страной проголосовав за левого человека-куклу с улици? Нахрена вы поставили на кон всю МОЮ Украину? Перед голосованием человек обязан пройти интелектуальный тест. Пофиг что 76% его не пройдут. Нужен такой закон.Просто начиная вставить фигурки в соотв геометрические отверстия Правда депутаты его не примут. Депутаты грызут Украину не с меньшим упорством чем путин
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12.04.2024 20:32 Відповісти
Та ви шо? Виходить, що такий молодчина Зеленський а інші просто бидло і брехуни? А чому тоді Зеленський не перевірив своє доручення? Виявляється що він точно такий же брехун і популіст і навіть більше. Про це говорить КК України і цим діям є там місце.
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12.04.2024 20:48 Відповісти
Який препиЗедент, такий і його уряд.
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12.04.2024 20:49 Відповісти
От же зєля карабас. Ссить українцям в очі і каже, що це Божа Роса.

Зєлю геть. Вибори
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12.04.2024 20:50 Відповісти
Все закономірно. Який президент, такий і Кабмін. Нічого дивного.
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12.04.2024 21:06 Відповісти
Здавалося, що гірше від нинішнього, так званого президента, нічого бути не може. Але кабмін намагається це спростувати.
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13.04.2024 09:27 Відповісти
> Зеленський доручив > погані виконавці не виконали > поганих виконавців призначив Зеленський > Зеленський доручив… ><
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12.04.2024 21:20 Відповісти
ай вова маладец..
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12.04.2024 21:21 Відповісти


Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).
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12.04.2024 21:36 Відповісти
Лідор: я вам доручав, де захист???! Ви що, мене обдурили?
Пуштун: чому зразу надурили? Просто *****...лі!
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12.04.2024 21:59 Відповісти
Вважається, що 5 хвилин сміху замінює 15 хвилин фізичних вправ.
А можна вважати один виступ "кварталу" за три бойові операції?
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12.04.2024 23:08 Відповісти
Зрозуміло, що Володимир наш Зеленський ніпрічьом, а якщо копнути глибше, то взагалі Порошенко винний
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12.04.2024 23:12 Відповісти
Список клятих папєрєдніков вже досить довгий, ЗЄрмаку є з кого вибирати винних у своїх обійсраний штанях...
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13.04.2024 08:38 Відповісти
Моно большинство оно такое😂
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13.04.2024 00:26 Відповісти
Сша і інші проти що Україна обстрілює нпз ворога. А це нічого, що ворог ще на початку вторгнення знищив наші нпз?
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13.04.2024 05:56 Відповісти
Зі статті виходить, що Зє, як і Пу - дав доручення, видав розпорядження - і все, проблема вирішена. А чи його виконали і як - на це поклав великий довгий **й, не до цього йому, коли треба черговий позитивний відосік записувать про те, як все буде харашо і як жителям Маріка нема про що турбуватися, все під контролем, евакувація не на часі...
Вопщем, писанина на трієчку, хотіли підлизнуть найвеличнівшому, але вийшло якось недолуго.
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13.04.2024 08:36 Відповісти
А чий це уряд? Це не уряд технократів для перемоги, а твій, одобрений Єрмаком уряд, Сонцесяйний, а розплачується Україна.
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13.04.2024 09:02 Відповісти
А чим Шмигаль повинен захищати, якою дупою чи лопатою ракети відганятиме?

замість посилення армії займався великим крадівництвом та розмінуванням Чонгар
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13.04.2024 09:41 Відповісти
А вот интересно - таварищ верит в идиотов-слушателей или просто перед Зелей ножкой шаркает?
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13.04.2024 09:57 Відповісти
Нормальний керівник, якщо дає розпорядження, обов'язково перевіряє його виконання. А інакше твої розпорядження виконуватися або не будуть, або будуть виконуватися аби як. Але це якщо є адекватний керівник, нашого випадку це не стосуватися.
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13.04.2024 10:23 Відповісти
Доручив, щоб приватний господар зробив.? А гроші? Свої не чіпати
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13.04.2024 11:26 Відповісти
Святий. Він ні в чому не винуватий.
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13.04.2024 11:38 Відповісти
зеленське падло, будь ти проклятий зі своїм кодляком!
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13.04.2024 12:32 Відповісти
А з 2014 - Херпіду...
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13.04.2024 13:06 Відповісти
Його ніщо не врятує від суду, за державну зраду!
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13.04.2024 15:13 Відповісти
Нова серія захоплюючого серіалу від відомих авторів - "********!"
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13.04.2024 15:31 Відповісти
Шось нагадує фантастику.Fiction.Нарада.Протокол наради,затверджений головуючим.Рішення наради - решили,строки,відповідальний.Як правило,розробка графіку виконання з етапами та строками.Це важливо,бо це підгрунття технічних вимог для тедерів.Джерела фінансування.І ТІЛЬКИПІСЛЯ ЦЬОГО МОЖЕ З'ЯВИТИСЬ ВИКОВАВЕЦ - ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТЕНДЕРУ.В вигляду що в розповіді це заявка на участь в процессуальних змаганнях,здається.
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13.04.2024 15:52 Відповісти
Доручив? Кому, своєй зеленій бидлокоманді? А може це Порошенко винен? Вовачка всрався, і 20 травня стає гарбузом нелегітимним.
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13.04.2024 16:53 Відповісти
Царь хороший , бояре хреновые.
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13.04.2024 16:56 Відповісти
Вредители! Зеля из сил выбивается а они воруют, игнорируют поручения и всячески мешают величайшему правителю галактики.
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13.04.2024 17:09 Відповісти
А ще він доручав висадити мільярд дерев і побудувати Інститут третього тисячоліття.
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13.04.2024 17:17 Відповісти
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