Зеленський ще у жовтні 2022 року доручив посилити захист енергооб’єктів, проте Кабмін це проігнорував, - засновник MS Capital Шкіль

Завдання щодо захисту енергетичних об’єктів було поставлено президентом Зеленським ще у жовтні 2022 року.

Про це у Facebook повідомив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у жовтні 2022 року у президента Зеленського відбулася нарада з військовими, представниками уряду щодо захисту енергетичних обʼєктів. На ній було чітко поставлено завдання забезпечити третій рівень захисту для обʼєктів енергетики.

"Зрозумівши важливість питання і масштаб загрози, Autostrada без фінансування з боку держави розпочала роботи в цілодобовому режимі, проінвестувала понад 100 млн доларів в матеріали і виробничі потужності - було закуплено 7 бетонних заводів, спеціальне обладнання, міксери, бурові машини, палебійні машини, закуплено понад 20 тис тон металопрокату, проінвестовано понад 10 млн доларів в обладнання і запущено завод з виробництва металоконструкцій - все це зроблено для того, щоб забезпечити будівництво захисту обʼєктів енергетики в максимально стислий термін. Було задіяно понад 1000 працівників, організовано роботу в три зміни. Саме в такій спосіб Автострада, як відповідальний бізнес, підійшла до доручення Верховного Головнокомандувача забезпечити захист енергетичних обʼєктів в умовах війни!" - зазначив він.

Шкіль заявив, що вказівки Зеленського було проігноровано, кошти не виділено, а фінансування повністю припинили.

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"Ми звертались листами до кабінету міністрів щодо виділення фінансування, але жодної реакції нема. З цими проблемами, мільярдними кредитами та боргами ми залишились віч на віч. Припускаю, що розрахунок був такий, що обстрілів не буде і може якось воно пройде…

Але сьогодні реалії інші - обстріли є, наслідки такої бездіяльності відчувають люди та бізнес, запроваджено обмеження в постачанні електроенергії. Третій ступінь захисту через відсутність фінансування не зроблено. Будь-яка посада - це не тільки повноваження, але і відповідальність! Міністерство фінансів України оперує коштами платників податків, якщо не буде електроенергії, не буде і податків - це доволі прості і очевидні речі, захист", - підсумував він.

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