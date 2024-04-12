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Умєров обговорив із міністром оборони Японії Кіхарою питання допомоги та співробітництва

Рустем Умєров та Мінору Кіхара

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою щодо допомоги Україні та співробітництва між двома країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Умєров подякував Японії за всебічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії.

Також він проінформував колегу про динаміку на полі бою і про нагальні потреби української армії.

"Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових", - додав Умєров.

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Автор: 

допомога (8280) Японія (1197) Умєров Рустем (584)


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Де ж ті ракети до Patriotів з Японії? Скоріш би вже...
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12.04.2024 17:02 Відповісти
Умеров ще той розводяга нічого не робить тільки п___дь
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12.04.2024 17:08 Відповісти
А хто робить і не піз-ть? Твій корупціонер трамп???
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12.04.2024 17:11 Відповісти
Зараз настав час або лушперити кацапів, або старі чи нові вождюки будуть закликати нас із Лондона в лісах лістовкі клєять,
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12.04.2024 17:19 Відповісти
А з Андрюхою узгодили ті перемовини?
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12.04.2024 17:40 Відповісти
 
 