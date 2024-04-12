Умєров обговорив із міністром оборони Японії Кіхарою питання допомоги та співробітництва
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою щодо допомоги Україні та співробітництва між двома країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Умєров подякував Японії за всебічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії.
Також він проінформував колегу про динаміку на полі бою і про нагальні потреби української армії.
"Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових", - додав Умєров.
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Wild MadDog
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Sergey Rafalovych
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saimansay
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Александр Иванов #442761
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