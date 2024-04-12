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У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься 36 тис. облікових записів, - уповноважений Добросердов

артур,добросердов

Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, почав працювати 2 травня 2023 року, і на сьогодні в ньому налічується вже понад 36 тисяч облікових записів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС, про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його словами, Реєстр почав працювати 2 травня 2023 року - роботу з його створення доручили МВС, хоча на той час весь функціонал щодо зниклих безвісти був ще у Міністерстві реінтеграції.

"До адміністрування реєстру та видачі витягів за запитами Міністерство внутрішніх справ України було долучене в жовтні. Тобто з того часу ми отримали повноваження і працюємо за цим напрямком", - зазначив Добросердов.

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Він наголосив, що коли МВС приймало реєстр, у ньому було понад 9 тис. облікових записів. Зараз налічується вже понад 36 тис. таких записів.

Він зауважив, що досвід спілкування з міжнародними організаціями, які займалися подібними питаннями в інших країнах, свідчить про те, що важливо мати саме єдиний реєстр, в якому накопичується вся інформація: і щодо зниклих військових, і щодо цивільних, і щодо дітей. Інформація має постійно оновлюватися, бути верифікованою та актуальною.

"Долю певної кількості людей можемо з'ясувати вже зараз, в умовах війни, але більшість вдасться відшукати вже після нашої Перемоги", - наголосив уповноважений.

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Як наголосив Добросердов, для цього в подальшому планується зробити сильною аналітичну функцію реєстру, щоб він давав відповіді на аналітичні питання.

Тобто реєстр, за його словами, невдовзі видаватиме інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, а також щодо військових – у зв'язці з їхніми підрозділами.

Автор: 

реєстр (839) зниклий безвісти (202)


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..нічо так прикололися малороси-какаразніци-харошийасфальт на Вироку-2019... - "хуже нє будєт, хоть паржом"
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12.04.2024 17:25 Відповісти
чому в статистиці маріуполя загиблих декілька тисяч, якщо доведено 117 000 смертей мирних жителів??:?
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12.04.2024 17:33 Відповісти
Не доведено. Це версія.
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12.04.2024 18:55 Відповісти
А реєстр с'їпавшихся осіб буде?! А-ля дрюша портнов та його синок, бійці батальйонів Монако, Відень, Лазурове узбережжя, Іспанська рів'єра?
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12.04.2024 17:28 Відповісти
Це таємна інформація, вони в резерві готові у будь яку мить підняти свої дупи с топчанів на пляжі і вступити в бій, поки що з баром та шведським столом.
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12.04.2024 17:37 Відповісти
А ''особливі обставини'' -це які? А просто зниклі за час війни , вони в інших списках? І пошук там інший?
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12.04.2024 17:38 Відповісти
 
 