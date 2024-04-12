У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься 36 тис. облікових записів, - уповноважений Добросердов

Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, почав працювати 2 травня 2023 року, і на сьогодні в ньому налічується вже понад 36 тисяч облікових записів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС, про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його словами, Реєстр почав працювати 2 травня 2023 року - роботу з його створення доручили МВС, хоча на той час весь функціонал щодо зниклих безвісти був ще у Міністерстві реінтеграції.

"До адміністрування реєстру та видачі витягів за запитами Міністерство внутрішніх справ України було долучене в жовтні. Тобто з того часу ми отримали повноваження і працюємо за цим напрямком", - зазначив Добросердов.

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Він наголосив, що коли МВС приймало реєстр, у ньому було понад 9 тис. облікових записів. Зараз налічується вже понад 36 тис. таких записів.

Він зауважив, що досвід спілкування з міжнародними організаціями, які займалися подібними питаннями в інших країнах, свідчить про те, що важливо мати саме єдиний реєстр, в якому накопичується вся інформація: і щодо зниклих військових, і щодо цивільних, і щодо дітей. Інформація має постійно оновлюватися, бути верифікованою та актуальною.

"Долю певної кількості людей можемо з'ясувати вже зараз, в умовах війни, але більшість вдасться відшукати вже після нашої Перемоги", - наголосив уповноважений.

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Як наголосив Добросердов, для цього в подальшому планується зробити сильною аналітичну функцію реєстру, щоб він давав відповіді на аналітичні питання.

Тобто реєстр, за його словами, невдовзі видаватиме інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, а також щодо військових – у зв'язці з їхніми підрозділами.