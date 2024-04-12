Ворожу ракету Х-59 знищено над Дніпропетровщиною, унаслідок падіння уламків постраждала жінка (оновлено)
У Криворізькому районі знищено російську ракету Х-59.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
До цього Повітряні сили повідомляли про запуск росіянами керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомив про постраждалу.
"Через падіння уламків сталася пожежа, пошкоджений дах приватного будинка. Постраждала 28-річна жінка. У неї рана кисті, але стан задовільний. Оговтуватися буде вдома", - написав він.
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А потом будешь спрашивать где ракеты, делать круглые глаза и говорить, что зеленые виноваты, да?