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Новини Агресія Росії проти України
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Ворожу ракету Х-59 знищено над Дніпропетровщиною, унаслідок падіння уламків постраждала жінка (оновлено)

х-59

У Криворізькому районі знищено російську ракету Х-59.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Над Дніпром збито керовану авіаційну ракету Х-59, - ПК "Схід"

До цього Повітряні сили повідомляли про запуск росіянами керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомив про постраждалу.

"Через падіння уламків сталася пожежа, пошкоджений дах приватного будинка. Постраждала 28-річна жінка. У неї рана кисті, але стан задовільний. Оговтуватися буде вдома", - написав він.

Автор: 

ракети (4000) знищення (7123) Дніпропетровська область (3602)


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А Петріоти де? Та звісно де - у Києві! А решта нехай лопатами ракети збиває...
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12.04.2024 18:53 Відповісти
Петриоты в Киеве, но ракеты пролетают над Киевом. Перестало ПВО шмалять. Може нечем?
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12.04.2024 19:08 Відповісти
А ты предлагаешь поставить все Пэтриоты вокруг тебя и пусть охраняют? А 5-миллионный город оставить без защиты? Ты видел, что в Днепре, Кременчуге, Запорожье было? Хочешь тоже самое, только в 10 раз больше сделать? А потом будешь спрашивать где ракеты, делать круглые глаза и говорить, что зеленые виноваты, да?
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12.04.2024 20:09 Відповісти
Да, я как полноценный налогоплательщик искренне желаю иметь надежное ПВО рядом. И мне по+ер пятимиллионный город набитый непонятно кем. Мне нужная безопасность моя и моей семьи. А если вся Украина - это Киев... Делайте выводы.
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13.04.2024 19:31 Відповісти
Постраждала жінка та дві розподільчі ел. підстанції...
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12.04.2024 19:40 Відповісти
 
 