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Зеленський: Поки підтримка від партнерів гальмується - треба робити все, щоб збільшувати власні можливості

Президент Володимир Зеленський

У зв’язку із затримкою допомоги від партнерів Україні необхідно збільшувати власні можливості й зміцнювати країну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Чернівцях.

Глава держави наголосив, що це засідання відбулося на тлі серйозних викликів і загроз, які постали перед країною.

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"Перше – ситуація з допомогою від наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості. Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася", – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував, що зараз найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону й отримати необхідне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді.

"Уже зараз на всіх рівнях маємо готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії", – наголосив Президент.

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Глава держави закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв і забезпечувати людей роботою.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+20
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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12.04.2024 18:44
+17
Він з дзеркалом розмовляє?
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12.04.2024 18:44
+15
Блазень ЗЕбанутий, краще прокукурікай, як ти по команді фюрера кацапії ***** згорнув всі ракетні програми, які особисто курував Порошенко і Турчинов і почав будувати дороги, щоб кацапскі танки без перешкод вірвались в Україну, як ти розмінував на Чонгарському напрямку 4 мости і 6 дамб, після чого ***** з своєю ордою захопив Південь У країни. За це з тебе особисто спитають після перемоги над *****м, і ти за все відповіси.
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12.04.2024 19:08
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Він з дзеркалом розмовляє?
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12.04.2024 18:44 Відповісти
"треба робити все, щоб збільшувати власні можливості"-- ура, прийшло прозріння. Йшов 3 рік війни.................
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12.04.2024 18:47 Відповісти
А він що розуміє, що йому спічрайтери написали? Завчив собі текст- видав на гора. Йому по барабану.
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12.04.2024 19:54 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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12.04.2024 18:44 Відповісти
Жесть
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12.04.2024 18:51 Відповісти
ЦеЙ прєпіздет Самий херовий, Самий кращий зараз керує отднією із штурмовий бригаД. Однак
зараз не можно. Щоб там стАРЦІ марізматіки не звізділи, ви пі.ри допомогаєтеее пуйлу.
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12.04.2024 19:32 Відповісти
Наприклад відкривати посольства в Африці!
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12.04.2024 18:45 Відповісти
у самому серці африки!
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12.04.2024 18:46 Відповісти
Там ще одне відкрили.
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12.04.2024 19:09 Відповісти
невже, зе!стрижню, поставили ультиматум?
строк виконання 20 травня.
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12.04.2024 18:48 Відповісти
Тобі хтось заважає?
Чи гадаєш, що якщо по десять раз на день казати очевидні речі то справи самі вирішаться?
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12.04.2024 18:52 Відповісти
В його голові може.
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12.04.2024 18:54 Відповісти
Він ж наголошує - треба готуватись до опалювального сезону..

А те, що основною підготовкою до нього - то виготовлення й закупівля зброї, до нього недоходить..з його логікою може статись так, що нічого й нічим опалювати не треба буде.
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12.04.2024 18:56 Відповісти
- Надо что-то дєлать!!!
- Да. Дєлать что-то надо...
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12.04.2024 18:53 Відповісти
Партнерство має під собою взаємовигідні відносини. Вони донори, позичальники, гаранти, але точно не партнери. Що їм може дати Україна? Нічого. Україна тільки вимагає. І це не є партнерськими відносинами.
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12.04.2024 18:53 Відповісти
дяка, кеп. потужно
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12.04.2024 18:56 Відповісти
З 2019 року робив протилежне ...
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12.04.2024 18:57 Відповісти
А сам Янєлох як швидко підписує «невідкладні» законопроекти?

Реформи не гальмуються єрмачньою?
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12.04.2024 18:57 Відповісти
Асфальт будувати, ні?
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12.04.2024 18:57 Відповісти
А чим ти останні п'ять років займався? Та і зараз не сказати що сильно виробляєш
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12.04.2024 19:03 Відповісти
А чи знали ви, що Мазепа вбив Зеленського?
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/20/153857/

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12.04.2024 19:03 Відповісти
До речі.

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12.04.2024 19:51 Відповісти
да. это тебе не бабки в асфальт закатывать
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12.04.2024 19:07 Відповісти
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12.04.2024 19:08 Відповісти
Блазень ЗЕбанутий, краще прокукурікай, як ти по команді фюрера кацапії ***** згорнув всі ракетні програми, які особисто курував Порошенко і Турчинов і почав будувати дороги, щоб кацапскі танки без перешкод вірвались в Україну, як ти розмінував на Чонгарському напрямку 4 мости і 6 дамб, після чого ***** з своєю ордою захопив Південь У країни. За це з тебе особисто спитають після перемоги над *****м, і ти за все відповіси.
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12.04.2024 19:08 Відповісти
Усі побачили дядку на задньому плані? Той, що рукою прикрився та такий: ********, що воно несе?))))
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12.04.2024 19:13 Відповісти
Шов би ти, хероїчний зевова, потужно на йух
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12.04.2024 19:15 Відповісти
Неожиданно.
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12.04.2024 19:15 Відповісти
Ось тобі відповідь на твоє закриття програм по всій військовій програмі в 2019 році!!! тИ ж пам'ятаєш як ти в очах путлєра побачив МИР!!!! Ушльопок ти а не !!!президент
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12.04.2024 19:19 Відповісти
Таке враження що він стоить на "шухєрє", з ранку до ночі розвішує усім локшину на вуха, поки його "гоп-стоп менеджери" грабують країну.
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12.04.2024 19:19 Відповісти
Для Украины нашли уже более миллиона снарядов - президент Чехии
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12.04.2024 19:19 Відповісти
Аби ще пан Павел та знайшов для України нового президента.
Можна б/у
Бо цей вже Zдох і щовечора воняє.
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12.04.2024 19:25 Відповісти
А чому проводив у Чернівцях, придивляєшся куди столицю будеш переносити. Треба в Покровську Дон.обл. проводити, глядиш бистріше буде до тебе доходити. Капітан очевидність.
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12.04.2024 19:25 Відповісти
Власнв можливості, -хоть тут не збрехав.
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12.04.2024 19:26 Відповісти
Феєричне фото до статті! На другому плані видно людину, яка сказала про боневтіка кабиздоха все, не промовивши ні слова! )))
Отут, Цензор, браво!!!👏👏👏
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12.04.2024 19:31 Відповісти
За что нам такое...
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12.04.2024 19:32 Відповісти
Да ну, нах, серьезно?
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12.04.2024 19:33 Відповісти
Хто заважає? По всій країні сотні пограбованих і сплюндрованих заводів з усіма комунікаціями. Тисячі людей без роботи. Через 2-3 місяці можна випускати сотні ракет. Україна - ракетна країна
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12.04.2024 19:37 Відповісти
вова, вони просто всі не розуміють - у 23 році українці перарахували у прибутки гральної індустрії - яка є головним фінансистом ЗСУ - понад 200 мільярдів гривнов. Це все наші дрони, Богдани, Нептуни, Громи-2, снаряди, підвищення фінансового забеспечення ЗСУ. вова, не зупиняйся - тебе підтримують 53% УКРАЇНЦІВ - ми за тебе - правда, цензор, та керівник, забув ,як йього призвище, вибачайте.
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12.04.2024 19:59 Відповісти
А хіба хтось заважає? Бери і роби.
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12.04.2024 20:01 Відповісти
А той шо на задньому плані з масовки ...за голову взявся ,бо 🤡 верзе таке ,шо сором слухати ,чи думає шо " Боже яке це зелене чмо , кончене" ?
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12.04.2024 20:18 Відповісти
Чкеж воно брехливе🤮🤮🤮🤮
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12.04.2024 20:36 Відповісти
О-о-о-о! Власні можливості? Так це потрібно було робити ще у 2019 році. Прогуляли слугориги? Пройшло вже 5 років. Я щось у передвиборчій програмі Боневтіка Херпідовича не бачив і не чув тез, що ми будемо розвиватися тоді, коли нам будуть допомагати США, що без США і ЄС ми ніхто. А було, що йому заважає один політик, який збагачується на війні і він не хоче закінчення війни, а Володя Нетпяпкович такий білий та пухнастий і вмить перестане стріляти і наступить мир і зелений рай.
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12.04.2024 20:40 Відповісти
https://youtu.be/tSXhxaaDugQ?si=DNygXSN1q4nA5EH_
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12.04.2024 20:41 Відповісти
Ну то роби, бидло обкурене. Хто тобі заважає.
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12.04.2024 20:59 Відповісти
Як воно вже задовбало, недоросль зелена.
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12.04.2024 21:23 Відповісти
Треба вже давно було робити але не язиком а справді робити.
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12.04.2024 21:29 Відповісти
Ну це стало очевидно з 24 лютого 2022 року. Довченько доходило. Може передчасна деменція і пора на медкомісію?
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12.04.2024 23:36 Відповісти
Штопаний же ти преЗЕрватив, ще 2 роки тому треба було відновлювати похереноє тобою виробництво зброї і ракет, а зараз хоча б розблокував би роботу КБ ЛУЧ.
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13.04.2024 07:22 Відповісти
 
 