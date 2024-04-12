Зеленський: Поки підтримка від партнерів гальмується - треба робити все, щоб збільшувати власні можливості
У зв’язку із затримкою допомоги від партнерів Україні необхідно збільшувати власні можливості й зміцнювати країну.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Чернівцях.
Глава держави наголосив, що це засідання відбулося на тлі серйозних викликів і загроз, які постали перед країною.
"Перше – ситуація з допомогою від наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості. Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася", – зазначив він.
Володимир Зеленський акцентував, що зараз найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону й отримати необхідне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді.
"Уже зараз на всіх рівнях маємо готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії", – наголосив Президент.
Глава держави закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв і забезпечувати людей роботою.
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зараз не можно. Щоб там стАРЦІ марізматіки не звізділи, ви пі.ри допомогаєтеее пуйлу.
строк виконання 20 травня.
Чи гадаєш, що якщо по десять раз на день казати очевидні речі то справи самі вирішаться?
А те, що основною підготовкою до нього - то виготовлення й закупівля зброї, до нього недоходить..з його логікою може статись так, що нічого й нічим опалювати не треба буде.
- Да. Дєлать что-то надо...
Реформи не гальмуються єрмачньою?
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/20/153857/
Можна б/у
Бо цей вже Zдох і щовечора воняє.
Отут, Цензор, браво!!!👏👏👏