Зеленський: Поки підтримка від партнерів гальмується - треба робити все, щоб збільшувати власні можливості

У зв’язку із затримкою допомоги від партнерів Україні необхідно збільшувати власні можливості й зміцнювати країну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Чернівцях.

Глава держави наголосив, що це засідання відбулося на тлі серйозних викликів і загроз, які постали перед країною.

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"Перше – ситуація з допомогою від наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості. Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася", – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував, що зараз найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону й отримати необхідне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді.

"Уже зараз на всіх рівнях маємо готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії", – наголосив Президент.

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Глава держави закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв і забезпечувати людей роботою.