Європа достатньо багата, щоб допомогти Україні зброєю і боєприпасами, - прем’єр Польщі Туск

Європа "достатньо багата" для того, щоб купити для України зброю і боєприпаси.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Туск, зараз Європа шукає боєприпаси для України. І в цьому питанні головною проблемою є не кошти, а де купити озброєння.

"Європа достатньо багата, щоб допомогти Україні і поставити зброю і боєприпаси. Проблемою є те, що наш ОПК до цього не пристосований", - констатував Туск.

Водночас він додав: немає альтернативи способу мислення, що ЄС має стати значною політичною і військовою силою, щоб почуватися безпечно на європейському континенті. "Ми використовуватимемо наші можливості і вплив для мобілізації наших партнерів в Європі і Брюсселі, щоб зміцнити оборонні можливості в Європі", - пообіцяв польский прем'єр.

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